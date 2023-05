ปกติจะเห็นนางเอกสาว “แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์” เป็นฝ่ายคลั่งรัก ลงรูป “ไฮโซณัย ประณัย พรประภา” อยู่ตลอด แต่ล่าสุดฝ่ายที่คลั่งรักคราวนี้กลับเป็นฝ่ายไฮโซณัย ที่ขอลงรูปท่ามกลางพระอาทิตย์ตกดิน ขอบคุณความรัก 3 ปี พร้อมกับรอฉลองในปีต่อๆไปด้วย“Happy 13.05.23 ❤️Thank you for the amazing 3 years.To many more na krub 🥂😊”เรียกได้ว่าลงก่อนได้เปรียบ แถมฉลองครั้งนี้ยังพากันไปดินเนอร์ พร้อมมอบของขวัญให้กันด้วย หวานกว่าเพลงแจ๊สที่ฟังก็ความรักของคู่นี้นี่แหละ