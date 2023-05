"ใบเฟิร์น-ชาคริต" ร่วมงานกาล่าดินเนอร์สุดหรู "For All You Love" จัดโดย ยูโอบี ประเทศไทย พร้อมเปิดตัวแคมเปญบัตรเครดิตใหม่

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับแขกผู้มีเกียรติทั้ง 207 ท่านด้วยงานกาล่าดินเนอร์สุดหรูซึ่งเป็นงานเปิดตัวแบรนด์แคมเปญของเครดิตการ์ด และเป็นการผนึกกำลังความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและในระดับภูมิภาคกว่า 40 แบรนด์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว การรับประทานอาหาร และการช้อปปิง เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่เหนือชั้นแก่ผู้ถือบัตรเครดิตทั้งในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างประสบการณ์สุดพิเศษที่ยากจะลืมเลือน ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยได้ร่วมมือกับโรเบิร์ต ปาร์คเกอร์ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากความใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถันในการเลือกไวน์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก งานกาล่าดินเนอร์จัดขึ้นที่ห้องแกรนด์บอลรูมอันหรูหราของโรงแรม Capella กรุงเทพ ซึ่งแขกผู้มีเกียรติได้รับประทานอาหารค่ำซึ่งรังสรรค์โดยจากโพทง (เชฟมิชลินสตาร์ 1 ดาว)Le Normandie by Alain Roux (เชฟมิชลินสตาร์ 2 ดาว) และ(Guillaume Galliot) จาก Caprice (เชฟมิชลินสตาร์ 3 ดาว) ที่บินตรงมาจากฮ่องกงเพื่อมารังสรรค์มื้อค่ำในคืนนี้โดยเฉพาะ อาหาราที่เสริฟยังจับคู่ไวน์รสเลิศที่ได้คะแนนตั้งแต่ 96 -100 คะแนนจากโรเบิร์ต ปาร์คเกอร์ ซึ่งนำเข้าจากสเปน ฝรั่งเศส และอิตาลี เพื่อให้แขกผู้มีเกียรติได้เพิ่มสัมผัสถึงรสชาติที่ล้ำเลิศทั้งอาหารและไวน์ เพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานมื้อค่ำสุดพิเศษ สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้ร่วมงานงานกาล่าดินเนอร์นี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบี ประเทศไทยในการมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่ผู้ถือบัตร แต่ยังเป็นการเปิดตัวพาร์ทเนอร์พร้อมสิทธิประโยชน์ที่สามารถใช้ได้ในไทย ในภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลก ซึ่งนับเป็นประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ผู้ถือบัตรที่ไม่มีใครเทียบได้แคมเปญ "For All You Love" จะทำให้ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย อยู่ในแถวหน้าของธุรกิจบัตรเครดิต ปฏิวัติวิธีที่ลูกค้าจะเพลิดเพลินไปกับข้อเสนอที่ดีที่สุดในเรื่องการเดินทาง ร้านอาหาร และช้อปปิง งานในค่ำคืนนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในการมอบคุณภาพการบริการและการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในวงการบัตรเครดิต ด้วยการนำเสนอโลกแห่งความหรูหราและความสะดวกสบายสูงสุดแก่ลูกค้าผู้ทรงเกียรติสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเครดิตยูโอบีได้ที่ https://go.uob.com/cards-compare