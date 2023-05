“กาสตง” โฉมใหม่ของความอร่อยจากมื้ออาหารฝรั่งเศสแบบเฟรนช์-บิสโทร

ทุกเมนูอาหารล้วนมีเรื่องราวสะท้อนวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและมื้ออาหารฝรั่งเศสแบบสบายๆ รวมถึงความคุ้นเคยของวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมในอาหารแต่ละชนิดเป็นอย่างดี นอกจากนั้นที่ห้องอาหารสไตล์บิสโทรแห่งนี้ ยังมีรายการไวน์ที่น่าสนใจและค็อกเทลยอดนิยมแบบฝรั่งเศส รวมถึงเพลงบรรเลงไพเราะในบรรยากาศแสนผ่อนคลายราวกับจำลองบิสโทรฝรั่งเศสใจกลางปารีสมาไว้ในมหานครกรุงเทพเลยทีเดียว

หนึ่งในเมนูที่ภูมิใจนำเสนอ และจะสร้างประสบการณ์รับประทานอาหารแบบบิสโทรสไตล์ปารีสแท้ๆ ตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้าย คือ ลองเทรอโกต (L'Entrecote) สเตกเนื้อริบอายคุณภาพเยี่ยมราดซอสเนยสูตรลับแบบฉบับฝรั่งเศส ในชุดเมนูแนะนำอย่าง ลา ฟอร์มูล (La Formule) ที่เสิร์ฟพร้อมสลัดผักรวม และเฟรนช์ฟรายส์โฮมเมดพร้อมเติมตลอดมื้อแบบสเตกฟริตส์ (Steak Frites) ทั้งยังมีตัวเลือกวัตถุดิบหลักอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ซี่โครงแกะแลมป์ชอป บัตเตอร์กริลล์กุ้งลายเสือย่างเนย สเตกปลาปลากะพงขาวชิ้นหนานุ่ม ให้เลือกลิ้มลองตามความชื่นชอบ

ห้องอาหาร กาสตง ยังนำเสนอหลากหลายรายการอาหารฝรั่งเศสสุดคลาสสิก คัดสรรเป็นอย่างดีเพื่อให้เข้ากับห้องอาหารสไตล์บิสโทรให้ได้ลิ้มลองอย่างเต็มที่ อาทิ ฟรอมาจ เดอ แทต (Fromage de Tête) เยลลี่เนื้อสัตว์เสิร์ฟแบบเย็น ราดซอสเข้มข้นสไตล์ฝรั่งเศส (Charcutière Sauce), เทอร์รีนหมู (Pork Terrine) ไข่ต้มยัดไส้แบลกทรัฟเฟิล (Œuf Mimosa with Black Truffles) ฟัวกราส์ตับเป็ดราดซอสชัทนีย์ลูกฟิก เสิร์ฟพร้อมขนมปังบริออช (Duck Foie Gras au Torchon with Fig Chutney and Warm Brioche) ทาร์ตหัวหอมฉบับแคว้นโพรวองซ์ (Pissaladière Provençale), ปลาหมึกสอดไส้ทอด เสิร์ฟพร้อมซอสปิเปราด (Stuffed Calamari with Piperade Sauce), พายสีเหลืองทองสอดไส้รสชาติต่างๆ เสิร์ฟพร้อมสวีทเบรด (Bouchee à la Reine with Sweetbread) , เนื้อติ่งสะโพกไก่ตุ๋นพร้อมกับเห็ดมอเร็ล (Chicken Oysters and Morels)

และยังมีรายการอาหารพิเศษประจำวันหรือ ปลาต์ ดู จูร์ (Plat du Jour) อีกหลายเมนูที่เชฟพร้อมรังสรรค์รสชาติและรสสัมผัสตามตำรับดั้งเดิม รวมถึงหอยนางรมคุณภาพเยี่ยมนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสหลากสายพันธุ์ให้เลือกรับประทาน อาทิ ฟิน เดอ แคลร์ (Fines de Claire) ปาร์ค เดอ แลงเปราทรีซ (Parcs de l'Impératrice) จีลาร์โด (Gillardeau) ดาวิด แอร์เว่ สเปซิอาลส์ (David Hervé Spéciales) และอีกมากมายที่เสิร์ฟสดใหม่ทุกรายการบนเกล็ดน้ำแข็งเพิ่มความสดชื่นพร้อมขนมปังไรย์ และมะนาวสดเพิ่มความสดชื่น



ปิดท้ายมื้ออาหารที่ห้องอาหาร กาสตง ด้วยของหวานสไตล์ฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่นิยมตลอดการ ได้แก่ เครป ซูเซ็ท (Crêpes Suzette), ช็อกโกแลตมูส (Chocolate Mousse), ชูครีมพัฟฟ์ (Profiteroles), เครมบรูเล่ (Crème Brûlée ) และ ขนมเค้กบาบากาสตอง (Baba “Gaston”) ซึ่งจะเสิร์ฟพร้อมกับบรั่นดีอาร์มาญักที่คุณไม่ควรพลาด