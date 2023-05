Hobs Ari Samosorn จัดงาน ‘The Samosorn’s Day’ เปิดตัวร้านครั้งใหญ่ เหล่าเชฟ เซเลบริตี้ ศิลปินคนดัง เข้าร่วมงานเพียบ!!!

หลังจากหรือได้ทดลองเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการมาประมาณ 2 เดือนนิดๆ ก็ถึงเวลาแล้วที่ร้านดังในเครือของ Hobs หรือ บริษัท ฮอบส์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ที่คนไทยและนักท่องเที่ยวต่างคุ้นเคยกันดีเพราะชื่อเสียงที่โด่งดังและอยู่คู่กับคนไทยมานานถึง 15 ปี กับสาขาหลัก ณ ปัจจุบันได้แก่ Hobs Groove at CTW, Hobs ICONSIAM, Hobs Thonglor, Hobs La Villa และมีแพลนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มร้านอาหารภายใต้ตรา Hobs เป็นอีกหนึ่งธุรกิจในเครือของ CEO มากความสามารถที่ถือครองธุรกิจหลากหลายในไทยโดยฤกษ์เปิดตัวทางการของ Hobs Ari Samosorn นั้นกำหนดจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 66 ที่ผ่านมา ณ Hobs Ari Samosorn ตรงบริเวณชั้นที่2 ของโครงการอารีย์ การ์เด้น ในงานที่มีชื่อว่า The Samosorn’s Day สาขานี้มีความพิเศษที่โดดเด่นมากๆ เพราะนี่คือการจับมือร่วมกันครั้งแรกกับ บริษัท รอว์แมต จำกัด บริษัทของเซเลบริตี้เชฟคนดังที่เป็นขวัญใจของผู้ที่ใฝ่ฝันเป็นเชฟจำนวนมาก “เชฟพฤกษ์ สัมพันธวรบุตร”งานถูกจัดขึ้นอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติในหลากหลายแวดวงที่มาร่วมแสดงความยินดีภายในงานอย่างคับคั่ง ทั้งวงการเชฟ วงการบันเทิง อาทิเช่น คุณอ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล, คุณตั๊ก-นภัสกร มิตรธีรโรจน์, คุณวิว-วรรณรท สนธิไชย, SARAH SALOLA, NINEW, เชฟอ๊อฟ-ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์ และพันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มเครื่องดื่มคราฟต์เบียร์ไทยระดับโลกจาก บริษัท มาร์ดี คราฟท์ จำกัด เบียร์เบลเยี่ยมชั้นดีอย่าง Stella Artois (สเตล่า อาร-ทัว) จาก บริษัท บริวเบอรี่ จำกัด และวัตถุดิบชั้นเลิศ ผลิตภัณฑ์เนื้อวากิว อิวาเตะ A4 ริบอาย เนื้อสันนอกติดมันระดับพรีเมียมจากออสเตเรีย และ ซานริคุ ออสเตอร์ หอยนางรมที่ดีที่สุดของโลกจากเมืองอิชิโนมากิ ประเทศญี่ปุ่น นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ซีทีไอ ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัดงานนำเสนอด้วยไฮไลต์สำคัญได้แก่ “Chef Show” การนำเสนอการปรุงเมนูที่รังสรรค์ขึ้นเฉพาะงานนี้ต่อแขกผู้มีเกียรติ ในเมนูที่มีชื่อว่า “Roasted Duck Breast, Crispy Duck Confit, Emulsified Umeshu.” โดยเมนูนี้เชฟพฤกษ์ได้แรงบันดาลใจให้ดีไซน์มาจากบทเพลงพิเศษในชื่อ “อย่าแตกสลายเพราะใครเลย” ที่ขับร้องโดยคุณจี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ ในฐานะศิลปิน JEEP TK featuring SARAH SALOLA และแขกผู้มีเกียรติก็ได้รับฟังเพลงนี้กันแบบสดๆ จากศิลปินทั้ง 2 ท่าน เป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานโดย คุณจี๊บ เทพอาจ กวินอนันต์ CEO ได้เผยว่า “ขอต้อนรับเชฟพฤกษ์ รอว์แมต เข้าสู่ Hobs อย่างเป็นทางการ ขอขอบคุณที่เข้ามาช่วยกันทำและสร้างให้ Hobs Community นั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในพาร์ทของการดีไซน์เมนูใหม่ๆ ให้กับที่นี่ Hobs Ari Samosorn เมนูที่ได้แรงใจมากจากกับข้าวบ้านแต่ยกระดับได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ทั้งการตกแต่งแต่ละเมนูและรสชาติที่อร่อย ปีนี้ที่นอกจาก Hobs จะจับมือร่วมกันกับเชฟพฤกษ์แล้ว เรายังจะมีการ Refreshment brand ใหม่ด้วยคอนเซปต์ที่ว่าไม่ว่าจะสุข ทุกข์ เหงา เศร้า วันนี้ที่อะไรก็ไม่เป็นดั่งใจ Hobs จะฮีลใจเป็นความสุขของวันให้คุณเอง จึงเป็นหนึ่งที่มาของการเลือกเพลงอย่าแตกสลายเพราะใครเลย ที่มีความหมายที่ดีและสอดคล้องกับ Brand Refreshment ที่เราจะเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ในเร็วๆ นี้ด้วย”ด้านเชฟพฤกษ์ เสริมต่อว่า “การได้มาจับมือร่วมกันในครั้งนี้ มาจากความตั้งใจที่ดีของ รอว์แมต ที่จะคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมาครีเอทมาเป็นเมนูใหม่ๆ ด้วยความตั้งใจและสอดคล้องกับไดเร็กชั่นของ Hobs ที่ทุกเมนูจะต้องเป็นการเข้าคู่กันระหว่างอาหาร เครื่องดื่ม และดนตรีได้อย่างลงตัว และเราจะสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ เพื่อออกมาสร้างประสบการณ์ด้านการรับประทานที่มีความสุขในทุกวันให้กับชาว Hobs Ari Samosorn อย่างต่อเนื่อง”ทั้งนี้แขกในช่วงของเวลาสำคัญมาถึง มื้อค่ำ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ลิ้มลองประสบการณ์พิเศษจากเมนูของเชฟในเมนูต่อไปนี้คือ Grilled Baby Vegetables Salad with Lemon Yogurt เป็นเมนูเรียกน้ำย่อย ตามมาด้วย Salmon in Beetroot Gravlax Sweet Potato Waffles & Roasted Duck Breast, Crispy Duck Confit, Emulsified Umeshu ที่เป็นเมนูจากหลัก และปิดท้ายด้วยของหวานอย่าง Burnt Cheese Cake Souffle, Bitter Ganache, Mix Berries Coulis ไปพร้อมกับเพลงจังหวะสบายๆ ที่ช่วยให้เป็นค่ำคืนที่พิเศษมากยิ่งขึ้นHobs Ari Samosorn ตั้งอยู่ในโครงการ อารีย์การ์เด้น (Aree Garden) เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 - 24.00 น. สำรองที่นั่ง Line OA: @hobsarisamosornดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางFacebook: https://www.facebook.com/arisamosornofficial Instagram: https://www.instagram.com/hobs_arisamosorn