ชิน - ตั้ม - หนึ่ง จักรวาล ร่วมเชียร์! เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 13  ปังเว่อร์!!

ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปังสุดๆ สำหรับคู่แชมป์เยาวชนจากเวที การประกวดรอบชิงชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 เฟ้นหาสุดยอด!! เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ณ ชั้น 6 JJ HALL ศูนย์การค้า JJ MALLกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE ) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มุ่งเน้นให้เยาวชนทั่วประเทศ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด” พร้อมค้นหาต้นแบบกลุ่มใหม่มาเดินตามรอยรุ่นพี่ๆ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประทศห่างไกลยาเสพติดสำหรับกิจกรรมของโครงการฯ นั้น เปิดรับคัดเลือกน้องๆเยาวชน 40 คนจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสที่เข้าเก็บตัวเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ , ด้านการร้องเพลง , ด้านการเต้น , ด้านการแสดง รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเหมาะสม และต้องผ่านการประกวดประชันความสามารถและพัฒนาการบนเวที กับ 4 โจทย์เพลง(ป็อบ , ลูกทุ่ง , แดนซ์ , สากล) ใน 4 สัปดาห์ ซึ่งมีครูใหญ่ใจดี “หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ” คอยดูแลสนับสนุนอย่างดี และได้กูรูตัวท็อปที่ได้รับการยอมรับในด้านร้อง เต้น การแสดงออกฯลฯ ให้คำปรึกษาแนะนำสอนเทคนิคต่างๆ ให้น้องอย่างใกล้ชิด และคัดเลือกผู้มีความสามารถแบบครบเครื่องให้เหลือเพียงน้องๆ 16 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี เดอะไพน์ รีสอร์ต,ร.รสอนศิลปะการแต่งหน้าและเครื่องสำอาง MTI, สถาบันเสริมสวยนานาชาติเกตุวดี-แกนดินี , เครื่องสำอาง mistine, ศูนย์การค้า JJ Mall, แป้งมันเอี่ยมเฮง, เมืองไทยประกันชีวิต (MTL), บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ NBT ที่ได้ช่วยดูแลให้เยาวชนคนเก่งได้ทำกิจกรรมดีตลอดการประกวด และในรอบชิงแชมป์วันนี้น้องๆเยาวชนทั้ง 16 คน ต่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจฝึกซ้อมความเป็นต้นแบบเก่งและดีอย่างเข้มข้น เพื่อให้พร้อมที่สุด!! โชว์ความสามารถร้อง เต้น แสดงออกแบบสุดพลัง ด้านหน้าเวทีให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ท็อป-ดารณีนุช ปสุตนาวิน,หลิว-มนัสสวี กฤตตานุกูล,ชิน-ชินวุฒ อินทรคูสิน ,ตั้ม-วราวุธ โพธิ์ยิ้ม และหนึ่ง-จักรวาล เสาธงยุติธรรม ร่วมชมและตัดสินความสามารถ พร้อมส่งมอบกำลังใจเชียร์น้องๆ บนเวที โดยมี ได๋ ไดอาน่า , เอก รัฐวิชญ์ รับหน้าที่พิธีกรสำหรับผลการตัดสินครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ฝ่ายหญิง ได้แก่ TI 39 เคท ฑิฆัมพร หาญคำหล้า จ.ปทุมธานี และ ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ TI 09 เปปเปอร์ พีระยศ สื่อหงวน จ.นนทบุรี สองเยาวชนที่โชว์ความสามารถ Performance แบบไอดอลออกมาให้เป็นที่ประจักษ์และชนะใจคณะกรรมการ พร้อมเสียงกรี๊ดจากกองเชียร์ดัง!สนั่นฮอลล์ โดยทั้งคู่จะทำหน้าที่สานต่อปณิธานเป็นต้นแบบเก่งและดีให้กับน้องๆและเพื่อนๆ ที่มีความฝันทั่วประเทศต่อไป...