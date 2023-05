พาณิชย์ – DITP พร้อมจัดงานใหญ่ชูศักยภาพบันเทิงไทยที่เมืองคานส์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thai Nightระหว่างเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2023 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เพื่อประกาศความสำเร็จในความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมบันเทิงไทย พร้อมชูศักยภาพในการพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไปอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “งาน Thai Night ในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Thailand Transformed” “พลิกโฉมหนังไทย มิติใหม่สู่ภาพยนตร์โลก” ซึ่งนำเสนอก้าวใหม่ ในทุกมิติจุดแข็งของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย อาทิ บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทาง (Talents) สถานที่ถ่ายทำที่สวยงาม (Locations) และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย (Production และ Post-production)โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธาน และแขกผู้มีเกียรติของวงการภาพยนตร์และบันเทิง อาทิ นักลงทุน ผู้สร้าง ผู้กำกับ ผู้ซื้อภาพยนตร์ และสื่อมวลชนในต่างประเทศ เข้าร่วมงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จของประเทศไทย สู่แวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลก อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจภาพยนตร์ของไทยและต่างชาติ ซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือสู่การเป็นพันธมิตรทางการค้าในอนาคต ตลอดจนส่งเสริม Soft Power ของไทย”นอกจากนี้ ภายในงาน Thai Night กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย 10 ราย ได้แก่ Benetone Films, BrandThink, Film Frame Productions, GDH 559, Halo Productions, Kantana Motion Pictures, M Pictures, Right Beyond, Sahamongkolfilm International และ Yggdrazil Group เข้าร่วมแสดงผลงานเด่น และสร้างเครือข่ายกับบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์นานาชาติ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจต่อไป ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริม Soft Power ไทยของรัฐบาลปัจจุบันคอนเทนต์ไทยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสามารถปรับตัวและเติบโตอย่างรวดเร็วสวนกระแสโควิด-19 โดยนอกจากคอนเทนต์แล้ว ประเทศไทยยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นในฐานะจุดหมายในการถ่ายทำภาพยนตร์ มีกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างโปรเจ็คภาพยนตร์ที่ผ่านมาล่าสุดที่ยกกองมาถ่ายทำ เช่น Godzilla และ Rogue One ของผู้กำกับกาเร็ธ เอ็ดเวิร์ดส์ ผลงานไซไฟทริลเลอร์เรื่อง True Love ของค่าย Twenty Century, Thai Cave Rescue ของ Netflix, The Blue ของ Paramount Plus, The Sympathizer ของ HBO และ The White Lotus ในซีซั่นใหม่ที่กำลังจะออกฉายจากข้อมูลของกองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปี 2565 มีการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ในไทยสูงถึง 384 รายการ ซึ่งทำเงินเข้าประเทศถึง 182 ล้านเหรียญสหรัฐนับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีมาเสน่ห์ดึงดูดของประเทศไทยมาจากการผสมผสานกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทักษะ ความสามารถโครงสร้างพื้นฐาน และนโยบายที่เป็นมิตรต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มเพดานในการสร้างแรงจูงใจถึงสองเท่า คิดเป็น 150 ล้านบาท (4.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) และนอกจากนั้นยังเพิ่มแรงจูงใจในการลดภาษีได้สูงถึง 30% สำหรับค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขผู้สนใจเข้าพบบริษัทบันเทิงไทย หรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคอนเทนต์ไทย สามารถเยี่ยมชมบูธกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ที่บูธ N.22.01, Palais -1 ภายในงาน Marché du Film ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ 2023 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 24 พฤษภาคม 2566เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีบทบาทในการส่งเสริมสินค้าและบริการของไทย รวมถึงพัฒนาและขยายตลาดแก่สินค้าและบริการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ผ่านกิจกรรมการค้าและส่งเสริมการขายต่างๆเกี่ยวกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ และ Marché du Filmเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่ 76 เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดขึ้นที่เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งจะจัดฉายภาพยนตร์ประเภทต่างๆ รวมถึงสารคดีจากทั่วทุกมุมโลก เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2489 ถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ในปี 2566 จะจัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566Marché du Film เป็นงานที่จัดขึ้นพร้อมกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ตั้งแต่ปี 2502 เป็นหนึ่งในตลาดภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2566 คาดว่าบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์กว่า 12,500 คน จะเดินทางไปเมืองคานส์เพื่อนำเสนอผลงานและโครงการภาพยนตร์กว่า 4,000 เรื่อง