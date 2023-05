“กิตติคุณ โรจนสมิทธ์” รับรางวัลเยาวชนต้นแบบแห่งปี 2022-2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เม.ย.66ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบแห่งปี 2022-2023 สาขาทักษะฝีมือและอาชีพ จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานพิธีมอบรางวัล Thailand Master Youth ครั้งที่ 4 โดยชมรมพัฒนาสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ณ SHOW DC MALLสำหรับประวัติการทำงานของคุณกิตติคุณ ที่ทำให้ทางคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลให้ มีดังนี้ คือ1.เป็นเจ้าของกิจการศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ บจก. สยามออโต้บอดี้ (Siam Auto Body Co.,Ltd) ได้เปิดยาวนานเข้าสู่ปีที่ 27 แล้ว เป็นรุ่นที่สองจากคุณแม่เอ้-กุลวดี ต่อกิจยืนยง ตั้งอยู่ย่านนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร2. เจ้าของกิจการร้านลูกโป่งครบวงจร The Third Balloon ที่ร่วมดูแลกับน้องชายคนเล็ก คุณเติร์ด-กันตพัฒน์ โรจนสมิทธ์ แชมป์โลกบิดลูกโป่ง Q Corner Competition 2022 by Qualatex ที่เปิดให้บริการมา 4 ปีอย่างเป็นทางการ ฝ่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการรักษาความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนส่งมอบให้กับลูกค้าทุกครั้ง3. เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ Mrs. Thailand International และเจ้าของกองประกวด TKS Mrs. Thailand Organization ที่ได้ประสบความสำเร็จในการส่งนางงามคุณแม่ Mrs. Thailand International 2022 ไปสู่เวทีระดับนานาชาติที่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฟิลิปปินส์ ได้ตำแหน่งสูงสุด Mrs. ASEAN International 2023 เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครอบครอง..และมีอีกหนึ่งลิขสิทธิ์ภายใต้การดูแลของคุณกิตติคุณ โรจนสมิทธ์ นั่นก็คือ Little Miss Tourism World 2023 ที่จะไปประกวดต่อในเดือนสิงหาคมนี้อีกด้วย4. เคยได้รับรางวัล Top 20 Inspiring Tellers, Diamond Excellent Award 2022 จากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับครอบครัว มาส่งเสริมในการรับรางวัล Thailand Master Youth 2022-2023 ในครั้งนี้