“แอสตราโก” ผู้นำด้านธุรกิจเครื่องมือแพทย์และความงามจัดกิรจกรรม Cutera User Meeting

ภายในงานจัดขึ้นในรูปแบบ Exclusive User Meeting ที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ ด้วยนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงในเวลานี้กับการกระชับรูปร่างที่ไม่ต้องผ่าตัด ใช้เวลาเพียง 15 นาที กับ Concept “Let's sculpt your best body by truSculpt” และมีการบรรยายเทคโนโลยีอื่น ๆ ร่วมด้วย“สารฑูร กฤตติกากุล” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของ บริษัท แอสตราโก เมดิเคิล เน็ตเวิร์คส จำกัด ร่วมกับ บริษัท Cutera, Inc. จากประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Mr. Mosbah Al Khatib (Vice President & General Manager Distribution Markets Intercontinental Region of Cutera) พูดกล่าวแนะนำ บริษัท Cutera, Inc. ทิศทางของบริษัทฯ รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจภายในงานยังได้รับเกียรติจาก “ศ.นพ. วรพงษ์ มนัสเกียรติ” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนังโรงพยาบาลศิริราช วิทยากรบรรยายงานประชุมวิชาการทั้งในไทยและต่างประเทศ มาร่วมบรรยายประสบการณ์ ในหัวข้อ “Total Aesthetic Solutions: From Face to Torso” โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่อง truSculpt & truFlexทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก “Mrs. Emily Choy” (Regional Director of Asia of Cutera) ซึ่งเป็นทั้งวิทยากรบรรยายแนวทางการรักษาด้วย truSculpt ในหัวข้อบทสรุปของการใช้คลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency) ในการสลายไขมัน และยังเป็นผู้ดำเนินรายการ สัมภาษณ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น แพทย์ที่มาร่วมงานจะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการรักษาคนไข้ ที่คลินิก หรือโรงพยาบาล เพื่อให้ได้รับผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น#AMNgroup #truSculpt #truFlex #enLIGHTenIII #CuteraUserMeeting #Cutera