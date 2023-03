ยังไง หนุ่มบราซิล-อิตาลี จะชิงหัวใจ “ปลา บลา บลา บลา”

แต่แว่วว่านักร้องสาวเซ็กซี่หรืมีเรื่องให้ว้าวุ่นหัวใจนิดหน่อย เพราะช่วงนี้เนื้อหอมหนักมาก มีหนุ่มๆ รุมจีบตรึม แต่ยังไม่มีคนพิเศษ“เราอายุขนาดนี้แล้ว บอกตรงๆ ไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยเลิศเลอ มีเสน่ห์พิเศษอะไรเลย แต่พอบินไปเที่ยวต่างประเทศทีไร รู้สึกว่าตัวเองฮอตฮิตติดลมบน มากกว่าอยู่ที่ไทย (หัวเราะ) คือจะมีหนุ่มๆ เข้ามาจิกมาจีบเราเรื่อยๆ บอกตรงๆ ก็แปลกใจตัวเองอยู่ หรือว่ารูปร่างหน้าตาสไตล์เรา หนุ่มฝรั่งจะชอบเป็นพิเศษ อยากจะบอกว่าโสดอยู่จีบเลย (หัวเราะ) กล้าๆ หน่อย ไม่อยากจะขึ้นคานนะคะ”ตอนนี้มีสองหนุ่มที่ตามจีบ หนุ่มแรกเป็นนายแบบหนุ่มบราซิล ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มเป็นนายแบบอิตาลี ที่เคยมาร่วมเล่นมิวสิกวิดีโอด้วย ส่วนใครจะมาวิน ได้ทั้งตัวและหัวใจสาวปลา ต้องตามติดต่อกันเองส่วนงานแสดง ปลา บลา บลา บลา เผยว่า “งานแสดงเรารับอยู่นะ หลายคนบอกว่าปลารวยแล้ว เห็นไปตะลอนตามต่างประเทศบ่อยๆ ไม่ต้องไปจ้างหรอก อ้าว! งานแสดงเราชอบนะ ชอบที่จะเปลี่ยนบทบาทตัวเองไปเรื่อยๆ อย่างงานหนังเรื่องล่าสุด Kiss of the Con Queen บทเราอาจจะเยอะ แต่ก็เป็นบทที่สำคัญอยู่ตอนนี้ปลากำลังยุ่งๆ วุ่นวายนิดหน่อย กับการเตรียมตัวจะไปงานเทศกาลหนังที่คานส์ ฝรั่งเศส จะไปทำอะไรบ้างนั้น อยากให้รอติดตามกันนะคะ บอกไปไวๆ ตอนนี้ เดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์จะไม่ตื่นเต้น จริงๆ เทศกาลหนังเมืองคานส์ ฝรั่งเศส ปลาไปมาแล้วหลายปีเรื่องงานเพลงใหม่ ที่มีหลายคนถามๆ เข้ามานานแล้ว เมื่อไหร่จะปล่อยงานเพลงใหม่ออกมาสักที เราก็รีบบอกว่า ช้าหน่อยแต่มาแน่ ไม่อยากจะรีบร้อนอะไรมากเกินไป ค่อยๆ ทำไป ตรงไหนไม่ดี ก็เท ก็เปลี่ยนใหม่ ตรงดีก็อยากจะให้ดีกว่าเดิม เรียกว่าชอบกดดันตัวเอง อยากทำงานที่ดี ไม่ซ้ำซาก อยากให้อะไรๆ กับคนดูมากกว่าแค่ฟังเพลงเพลินๆ แล้วจบ แยกย้ายไป ส่วนเอ็มวี ที่ไปถ่ายทำที่อิตาลี มีทีเด็ดที่พระเอกเอ็มวี อยากให้รอติดตามกันนะคะ เด็ดกว่าที่คิดแน่นอนค่ะ”ระหว่างรอเพลงใหม่ ก็โหลดเพลงเด็ดทั้งหมดของ ปลา บลา บลา เช่นเพลง Wild One ,Sa Bud Bob สะบัดบ๊อบ , เธอมีค่า แต่เธอไม่มีสิทธิ์ ได้แล้วทุกช่องทางทั้ง JOOX ,Spotify ,Apple Music ,TikTokติดตามด่วนได้ทางYoutube Plah Blah Blah Official FanPage แฟนเพจ : Plah KomaratatIG : plahblahblahofficialTikTok : @plahkomaratat และ @50really เป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยเว็บไซต์ : www.plahblahblah.com