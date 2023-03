“ฝน-ศนันธฉัตร” โชว์สเต็ปสแครชแผ่นกับ “แมทธิว” เผยจุดเปลี่ยน เรียนกฎหมาย

สาวสวยตัวเล็กมากความสามารถ "ฝน ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล" ที่พิสูจน์แล้วด้วยผลงานการแสดงมากมาย ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ เอ็มวี จนขึ้นทำเนียบซุปตาร์มากฝีมือด้วยวัยเพียง 29 ปี ที่ ล่าสุดพิธีกร แมทธิว ดีน ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์นี้ 3 มี.ค.) ทางช่อง MONO29 ชวนไปสแครชแผ่น เข้าคอร์ส DJ มิกซ์เพลงสุดมัน ณ สถาบัน Bangkok DJ โซนหทัยราษฎร์ โดยสาว ฝน เผยคนทักหน้าเด็กเยอะ แต่ประสบการณ์ชีวิตไม่เด็กเลย“เวลาไปเที่ยวต่างประเทศหนูจะโดนตรวจพาสปอร์ตบ่อยสุด เพราะเขาคิดว่าอายุยังไม่ถึง จะเข้าที่ไหน ไปงานอะไร มักจะเป็นคนโดนการ์ดคุมตัวมาตรวจอายุตลอด เพราะเห็นว่าเราหน้าเด็ก แต่หนูก็ชอบนะคะเพราะเหมือนเขาชมเราดี (หัวเราะ) เอาจริงหนูไม่เคยอยากเข้าวงการมาเป็นนักแสดง จนมาวันหนึ่งได้แคสหนังเรื่อง ATM เออรักเออเร่อ GDH เป็นสาวสก็อย เล่นแบบไม่รู้เรื่อง ให้ทำอะไรก็ทำ ทีมงานเลยชอบที่เราไม่คิดเยอะ ให้เล่นไรก็เล่น กลายเป็นดูธรรมชาติ ต่อมาได้เป็นนักแสดงหลักในซีรีส์ ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น เป็นเซทนักแสดงใหม่ 99% ขนาดเรายังโนเนม เดินสายโปรโมทสื่อก็ยังไม่ค่อยรู้จัก พี่ย้งผู้กำกับฯ เคยบอกว่าถ้าเรื่องนี้เจ๊งจะปิดค่าย เพราะเหลือเงินแค่สามหมื่นบาท ก็เท่ากับยอมเสี่ยง High Risk High Return เพราะสังคมยุคนั้นซีรีส์เกี่ยวกับวัยรุ่น เซ็กส์ ยา ด้านมืด ประเด็นอ่อนไหวยังไม่เปิดให้นำเสนอเท่าสมัยนี้ เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยแต่ไม่เคยตีแผ่ เป็นความท้าทายของทีมงานค่ะ จนเกิดกระแสหลายอย่างดราม่าเยอะ แถบจะโดนปิดไม่ได้ออน แต่หลังออกอากาศไปกระแสถล่มทลาย ทุกคนงง เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับพวกเรา ทุกคนประหม่า รับมือกับชื่อเสียงไม่ทัน แต่ก็ผ่านกันมาได้จนถึงวันนี้” เล่าถึงตรงนี้ ฝน โชว์สเต็ปการมิกซ์เพลงสุดมันให้ฟัง จากนั้นก็เล่าถึงจุดเปลี่ยน มุ่งเรียนกฎหมาย ด้วยแรงพลักจากกระแสดราม่า จะเป็นอย่างไรต้องไปตามฟังต่อในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคมนี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29