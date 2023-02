iHERB GROUP สับเต็มสปีด ลุยตลาด OEM ดันยอดปี 66 โตทะลุ 200 ล.

ลุยตลาด OEM เต็มสูบ ชูจุดเด่น 5 ประการที่เหนือกว่า OEM รายอื่น นวัตกรรมที่แตกต่างและทันสมัย-มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ-วัตถุดิบนำเข้ามีคุณภาพ-มีทีมที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์-มีทีมการตลาดที่พร้อมช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ตั้งเป้าปี 2566 มีรายได้ 200 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40% ชูกลยุทธ์ “นวัตกรรมทันสมัยไม่เหมือนใคร ในราคามิตรภาพ” จับกลุ่มลูกค้าทุกระดับCEO บริษัท ไอเฮิร์บ แมนูแฟคทอริ่ง จำกัด (iHERB GROUP) โรงงานผลิตอาหารเสริมและเครื่องดื่ม กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในไทยมีการเติบโตที่รวดเร็วในปี 2565 โดยมีมูลค่าตลาด 74,200 ล้านบาท เนื่องจากช่วงที่มีสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ การบริโภคอาหารของคนไทยมีความหลากหลายน้อยลงกว่าในอดีต อีกทั้งคนไทยให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ รูปร่าง หน้าตามากขึ้น ทำให้ยอมจ่ายค่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเดือนละประมาณ 1,000 บาท การเติบโตที่มากยังขึ้นส่งผลให้ธุรกิจ OEM (Original Equipment Manufacturer) หรือผู้ทำหน้าที่รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทเพื่อนำไปติดแบรนด์ของตัวเองขายเติบโตตามไปด้วยสำหรับ iHERB GROUP ถือเป็น 1 ในโรงงาน OEM ที่ได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวไทยและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่น 5 ประการสำคัญ คือ 1. โรงงานผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมที่แตกต่างและเครื่องจักรที่ทันสมัย อีกทั้งมีทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยควบคุมการผลิต ซึ่งหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญที่ได้รับความนิยมจากลูกค้า คือ นวัตกรรม HYBRID CAP นวัตกรรมแคปซูล 2 ชั้น โดยแคปซูลด้านนอกจะเป็นน้ำมันและแคปซูลด้านในจะเป็นผง ซึ่งถูกออกแบบเพื่อเก็บรักษาสารสกัดในรูปแบบผงให้ปลอดภัยจากกรดในกระเพาะอาหาร เพื่อให้สารสำคัญเดินทางไปที่บริเวณลำไส้เพื่อทำการดูดซับได้ดี อีกหนึ่งนวัตกรรม คือ LIQUID CAP การผลิตแคปซูลที่ภายในเป็นนาโนเทคโนโลยีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เล็กกว่าปกติ ทำให้การดูดซับสารอาหารทำได้ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมที่แตกต่างจาก OEM รายอื่น ในปีนี้ iHERB GROUP ยังได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ภายใต้ชื่อ iCAP ที่ใช้เทคนิค Pellet Capsule หรือระบบเพลเลตหลายหน่วย ซึ่งในหนึ่งแคปซูลประกอบด้วยยาเม็ดกลมขนาดเล็กจำนวนมากหรือที่เรียกว่าเพลเลต โดยจะนำมาตอกอัดเป็นเม็ดและนำไปเคลือบด้วยสารเคลือบที่มีความหนาแตกต่างกัน เมื่อนำไปบรรจุในแคปซูลชนิดแข็งจะทำให้ตัวยาออกฤทธิ์ในช่วงเวลาที่ยาวนานต่อเนื่อง ทำให้ร่างกายสามารถดูซับสารอาหารได้แบบ 100%“ตลอดระยเวลา 8 ปีนวัตกรรมของ iHERB GROUP เป็นนวัตกรรมที่แตกต่างจาก OEM รายอื่น นอกจากนี้ เรามีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาด ในราคาที่เปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ แต่ได้สินค้าที่ผลิตจากนวัตกรรมใหม่ที่เหนือกว่าและคุณภาพดีกว่า”2. มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความแตกต่างจากโรงงาน OEM อื่นๆ 3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเป็นวัตถุดิบนำเข้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและมาจากทั่วทุกมุมโลก ทำให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าที่ออกจากโรงงานว่ามีคุณภาพสูงสุด 4. มีทีมที่ปรึกษาทั้งนักวิทยาศาสตร์การอาหารและเภสัชกรที่มากด้วยประสบการณ์ (R&D) พร้อมคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองตามเทรนด์ตลาด โดยมีสูตรให้เลือกกว่า 200 สูตร และ 5. มีทีมนักการตลาดที่จะช่วยวิเคราะห์การตลาด เพื่อให้การทำธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงเรียกได้ว่า iHERB GROUP คือ โรงงาน OEM แบบ One Stop Service ตัวจริง นอกจากนี้ iHERB GROUP ยังมีความยืดหยุ่นในการปรับขนาดการผลิตตามความต้องการของลูกค้าทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่มเริ่มต้นธุรกิจ เพราะสามารถผลิตสินค้าในปริมาณที่ไม่มากในราคามิตรภาพ“เราเห็นความสำคัญของผู้ประกอบการรายย่อยหรือเอสเอ็มอีในไทย เราต้องการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเขา นอกจากนี้ บางคนมีไอเดียที่จะผลิตสินค้าแต่ไม่มีแผนการตลาดหรือทำตลาดไม่เป็น เราก็พร้อมเข้าไปช่วยเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เพราะเราเชื่อว่าลูกค้าเหล่านี้มีโอกาสเติบโตเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราต่อไป เราทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จมาแล้วในธุรกิจไม่ต่ำกว่า 100 ราย”คุณยัญชัย กล่าวต่อว่า iHERB GROUP ตั้งเป้ารายได้ปี 2566 ไว้ที่ 200 ล้านบาทหรือเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40% ด้วยกลยุทธ์ “นวัตกรรมทันสมัยไม่เหมือนใคร ในราคามิตรภาพ” จับกลุ่มลูกค้าทุกระดับปัจจุบัน iHERB GROUP ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาโรงงานให้เติบโตก้าวหน้าพร้อมรองรับตลาดในประเทศและตลาดเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การบริหารงานโดยคุณยัญชัย จากความมุ่งมั่นดังกล่าวทำให้เมื่อปีที่ผ่านมาคุณยัญชัยได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี (Quality Persons of the Year) จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้รางวัลอื่นๆ อาทิ Beauty Product Awards 2022, Best Awards Asean Brand 2022, Press Awards 2022, The best CEO 2022 และรางวัลพระกินรีคนดีของแผ่นดิน 2565 ซึ่งแต่ละรางวัลเป็นเครื่องตอกย้ำให้เห็นถึงคุณภาพของ iHERB GROUP ที่พร้อมหนุนนำนวัตกรรมเพื่อผู้ผลิตประกอบการทุกระดับ