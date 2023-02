สารเคลือบนาโนโชว์ลายไม้สัก ผลงานสตาร์ทอัพ นาโนเทค สวทช. ช่วยศิลปินโชว์ลายไม้สักแบบไร้ขีดจำกัด

นักวิจัยทีมวิจัยนวัตกรรมเคลือบนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ Managing Director บริษัท นาโน โค๊ตติ้ง เทค จำกัด กล่าวว่า ทีมวิจัยนำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีเคลือบนาโน (Nano Coating) ที่ต่อยอดสู่สารเคลือบที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย.... ดร.ธันยกรกล่าวกล่าวในฐานะผู้ประสานงานว่า ทางผู้จัดงานสนใจจะนำน้ำยาเคลือบนี้ไปพ่นเคลือบงานไม้ที่เป็นไฮไลท์ 2 ผลงานคือ Balance In Space และ The Life of Wood โดยเป็นไม้สักที่มีลายไม้เฉพาะ ที่ศิลปินเจ้าของผลงานจำเป็นต้องเคลือบชิ้นงานเพื่อกันฝุ่นกันน้ำในระหว่างจัดแสดงกลางแจ้ง ณ ถนนสายไม้ บางโพ แต่ต้องการให้ยังเห็นลายไม้สักแบบผิวด้านอยู่ เนื่องจากเคยลองใช้สารเคลือบอื่นพบว่า ทำให้พื้นผิวมีความเงา ไม่ตรงกับที่ต้องการ รวมถึงกระบวนการในการเคลือบก่อนหน้าใช้วิธีทา ซึ่งใช้เวลานานกว่าวิธีการพ่นเคลือบจากสารเคลือบนาโนนวัตกรรมสารเคลือบนาโนสูตรพิเศษนี้ เป็นน้ำยาเคลือบสำหรับปรับค่ามุมสัมผัสของน้ำบนวัสดุ (Water contact angle) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการลดการเกาะของฝุ่นให้แก่พื้นผิว รวมถึงทำให้น้ำ น้ำมัน หรือของเหลวที่ตกกระทบผิววัสดุมีลักษณะเป็นก้อนกลมกลิ้งไหลออกจากพื้นผิว ลดการยึดเกาะและชำระล้างฝุ่นรวมถึงสิ่งสกปรกต่างๆ ออกจากแผงโดยไม่ทิ้งคราบน้ำผลการนำสารเคลือบนาโนไปใช้ ดร.ธันยกรชี้ว่า พื้นผิวไม้สักที่ผ่านการคลือบยังคงแสดงลายไม้ มีลักษณะพื้นผิวแบบด้านตามที่ศิลปินต้องการ และมีสมบัติการกันน้ำ กันฝุ่นเพิ่มขึ้นมา ซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ประกอบการในถนนสายไม้เป็นอย่างมาก และได้มีการติดต่อให้นำสารเคลือบดังกล่าว ไปทดลองใช้กับไม้ชนิดอื่นในเชิงพาณิชย์อีกด้วยสำหรับผู้ที่สนใจชมผลงานการออกแบบต่างๆ รวมถึงการใช้งานนวัตกรรมเคลือบนาโน สามารถชมตัวอย่างได้ในงานหรือที่ถนนสายไม้บางโพ ตำนานที่มีชีวิต และนอกจากนี้ยังสามารถเยี่ยมชมย่านต่างๆทั้งหมด 9 ย่านสร้างสรรค์ ได้แก่1. เจริญกรุง – ตลาดน้อย2. เยาวราช3. สามย่าน – สยาม4. อารีย์ – ประดิพัทธ์5. พระนคร / ปากคลองตลาด / นางเลิ้ง6. วงเวียนใหญ่ – ตลาดพลู / คลองสาน7. บางโพ8. พร้อมพงษ์9. เกษตรฯ