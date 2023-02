เป็นตัวเองจนได้ดี “ปิงปอง-ธงชัย” สร้างจุดเปลี่ยนจนเป็นเอกลักษณ์ที่จดจำ

แค่เห็นก็อุ่นใจ ใครอยู่ใกล้ก็อารมณ์ดี สำหรับนักแสดง ปิงปอง-ธงชัย ทองกันธม อีกหนึ่งตัวแม่ที่แคร์เพื่อนพ้องและแฟนคลับกลุ่ม LGBTQ+ สุด ๆ มีผลงานออกมาขายขำทันกระแสในทุกแพลตฟอร์ม เผยที่มาชีวิตนอกวงการกับพิธีกร แมทธิว ดีน ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์นี้ (17 ก.พ.) ทางช่อง MONO29 หลังจากพาไปเบิร์นไขมัน ณ Fitstone Aesthetic Gym ย่าน รามคำแหง 53 พร้อมเปิดใจเรื่องราว กว่าจะมาเป็น ปิงปอง ซินดี้พวง สุดแซ่บในทุกวันนี้ว่า“ช่วงหลังก็จะไปจอยกับคนอื่น ๆ เยอะมาก เพราะว่าทำหลายแพลตฟอร์ม ทั้งแฟนเพจ ยูทูป ไอจี ทวิตเตอร์ โดยเฉพาะคลอดแชแนล (KLODD CHANNEL) ที่เราชอบคุยชอบเม้าท์ อยากพูดไรก็พูด ผู้ชมอยากรู้อะไรดาราคนไหนเราก็จะไปคุยกับเขาให้ในภาษาของกระเทยนี่แหละคะ อยากตอบก็ตอบไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไร (หัวเราะ)ส่วนละคร หนัง พิธีกรเราก็รับตลอด เพราะเราจอยกับการได้พบปะผู้คน ได้ต่อยอดในสิ่งที่อยากทำ เรื่องพวกนี้เหมือนเรามีเซ้นส์ตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วค่ะพ่อแมท เราชอบอยู่มวลบรรยากาศการเอ็นจอย การเอ็นเตอร์เทน สนุกกับกระแสชีวิตมาตั้งแต่เด็กไม่ว่ามันจะพัดเราไปทางไหน แต่ก่อนเคยเป็นทั้งแม่ค้า เด็กเสิร์ฟ สุดท้ายก็เหมือนรสนิยมตัวเรามันรอให้เอาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงตอนเป็นแม่ค้าก็คือช่วงที่เรามีอิสรภาพเสรีในการเปิดเผยเรื่องเพศกับทางบ้านด้วย เป็นช่วงนี้เรายอมให้ครอบครัวรู้ว่าหนูเป็น หนูไม่แมนนะคะแม่ ชีวิตเราเป็นแบบนี้ ในวันที่เราก็ทำงานหาเงินหาทองให้ที่บ้านอย่างสุจริต หลังจากนั้นสิ่งดี ๆ ก็เข้ามาในชีวิตตลอด จนมาแจ้งเกิดในซีรีส์เรื่อง ไดอารี่ตุ๊สซี่ คนรู้จักเราเยอะขึ้น คนชื่นชมการแสดงที่เราเล่นเป็นตัวเอง (หัวเราะ) พอมีชื่อเสียงแล้วก็ชีวิตเปลี่ยน มีรูทีนใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิต จากแม่ค้าที่ไปซื้อของ ณ โรงเกลือ ก็เปลี่ยนไปออกรายการสัมภาษณ์แทน ได้ต่อเติมเสริมประสบการณ์ชีวิตมาตลอด จนตอนนี้วัย 33 ปี เรียนรู้วีธีการอยู่ในวงการ ว่าเราต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน จอยกับทุกคน พวกเขาและเราก็จะมีความสุขค่ะ”ติดตามรอยยิ้ม และความสนุกของนักแสดงอารมณ์ดี ปิงปอง ได้ที่รายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29