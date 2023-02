“แอริน” พร้อมเก็บไข่เตรียมมีเบบี๋ ถึงวัยที่มีครอบครัวละทิ้งความสนุก

เจ้าสาวป้ายแดงอารมณ์ดี แอริน ยุกตะทัต ที่เพิ่งวิวาห์สละโสดเริ่มต้นชีวิตคู่ไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ล่าสุดมาเปิดใจกับพิธีกร แมทธิว ดีน ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์นี้ (3 ก.พ.) ทางช่อง MONO29 ว่าพร้อมสร้างเบบี๋แล้ว ซึ่ง แอริน เผยถึงโลกที่เปลี่ยนไปว่า“ภาพจำตัวเราสมัยก่อนกับสมัยนี้ของเราจะไม่เหมือนกันเลยค่ะ เมื่อก่อนจะเห็นเราแข่งรถ เพราะว่าชอบขับเร็วเวลาอยู่ในสนาม ตามหาความรู้สึกที่ทำให้หัวใจเต้นแรงจนหลุดออกจากร่างกาย ยอมรับว่าซ่าตั้งแต่เด็ก ตอนเรียนห้าว ๆ เด็กอินเตอร์เดินสายปาร์ตี้สุดเหวี่ยง เพราะเราเป็นสาวมั่นคนนึง แต่พอโตเป็นผู้ใหญ่ขี้กลัวจะตายค่ะ (หัวเราะ) ขับรถช้าแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อน เป็นไปตามวัยมากกว่า ตื่นเช้า ดูแลตัวเอง ชอบอยู่บ้านและแทบจะเลิกดื่มไปเลย ทุกคนจะรู้ดีว่าเราเพื่อนเยอะ เหมือนช่วงสมัยปาร์ตี้หนักๆ จะรู้จักคนนั้นคนนี้ไปทั่วเพราะไนส์กับทุกคน แต่โลกและสังคมตอนนี้เปลี่ยนไป หลังโควิดมาเราไม่อยากออกไปไหน อยู่แต่บ้านเปิดทีวีอย่างเดียว รู้สึกว่ามันดีสำหรับเรา เพราะวัยเราควรหยุดได้แล้ว เจอคนน้อยลง ชอบอยู่กับตัวเองมากขึ้น ยิ่งเป็นคนแอคทีฟ ชอบออกกำลังกาย ชอบฟังเพลง เล่นแอเรียลโฟลว์ เน้นกีฬาสวยงาม ๆ จะได้มีภาพลงไอจี เพราะเวลาไปออกงานเดียวก็กลายเป็นมีมอีก (หัวเราะ)แต่จุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็เรื่องการเป็นเจ้าสาว โชคดีที่คบกันมานานแล้ว รูทีนเราเลยปรับกันไม่มาก แค่เลื่อนเป็นสามีภรรยา และทำงานทำหน้าที่กันเหมือนเดิม แต่สามีบิ๊กเบญเขาเป็นคนนิ่ง ตรงข้ามกับเราที่เขาไม่ค่อยพูด ซึ่งดีจะได้ไม่ตีกับเรา (หัวเราะ) เรื่องน้องตอนแรกเราไม่อยากมีนะ แต่พอเห็นลูกของเพื่อน ๆ แต่ละคนแล้วเราก็มีความสุข ก็เลยยอมอยากมีบ้าง เพราะเราเป็นคนรักเด็กอยู่แล้ว ในใจหลังแต่งงานก็อยากมีสัก 2 คน แต่ด้วยวัยทองแล้วไข่น้อย พักผ่อนน้อย กินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ ช่วงนี้เลยต้องดูแลตัวเองมาก ๆ เพื่อการเก็บไข่ก่อนค่ะ หวังว่าจะได้เป็นมามี้เร็ว ๆ นี้เช่นกันค่ะ”จากนั้นทั้งสองก็พากันไปวัดความเร็วในสนามโกคาร์ท จะสนุกฮาแค่ไหนติดตามได้ใน “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29