เตรียมเปิดอ่านไดอารี่พระจันทร์เสี้ยวไปด้วยกันในงาน Nene 郑乃馨 1ST MINI CONCERT ‘DIARY DE LA LUNE’ IN BANGKOK 2023 มินิคอนเสิร์ตเดี่ยวแรกของ "เนเน่ พรนับพัน"

หลังจากที่ เนเน่-พรนับพัน พรเพ็ญพิพัฒน์ หรือ Nene Zheng Nai Xin (เนเน่ เจิ้งหน่ายซิน) ศิลปินสาวไทย ที่กำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะในประเทศจีน เซอร์ไพรส์แฟนๆ ด้วยการเดินทางกลับไทยในรอบ 3 ปี พร้อมกับเปิดเผยถึงโปรเจกต์พิเศษมากมายให้เหล่า ‘อะตอม’ (ชื่อแฟนคลับของ เนเน่) ได้รอติดตาม รวมถึงมินิคอนเสิร์ตของตัวเอง จัดโดย บริษัท เดอะ ดรีม แอนด์ เดสทินี จำกัด (THE DnD) ผู้ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆ (Content creator) เพื่อพาแฟนคลับเดินทางท่องไปในไดอารี่พระจันทร์เสี้ยว ที่จะทำให้ได้รู้จักตัวตนของสาวน้อยล่าฝันคนนี้ให้ชัดเจนมากขึ้น ผ่านโชว์ที่จะทำให้ทุกคนได้จดจำเธอในฐานะศิลปินตัวจริงเสียงจริงทั้งร้องเพลง เล่นดนตรีและแต่งเพลงเองได้ด้วยมินิคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Nene 郑乃馨 1ST MINI CONCERT ‘DIARY DE LA LUNE’ IN BANGKOK 2023 จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2566 และนี่คือหนึ่งของขวัญสุดล้ำค่าที่เธอตั้งใจมอบให้กับแฟนๆ เพื่อตอบแทนความรัก กำลังใจ และแรงสนับสนุนที่ทุกคนมีให้เธอเสมอมา ซึ่งนอกจากบทเพลงในอัลบั้มเดี่ยวชิ้นใหม่ของเธอที่จะขนมาโชว์ให้แฟนๆ ได้ฟังกันแบบสดๆ เป็นครั้งแรกแล้ว ภายในคอนเสิร์ตยังมีโชว์เซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู่อีกเพียบ บอกเลยว่าเหล่า ‘อะตอม’ ทั้งหลายไม่ควรพลาด“นี่คืองานแรกที่เราจะได้มาเจอกันแบบเป็นทางการนะคะ เนเน่ ตื่นเต้นมากๆ สำหรับมินิคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองที่กำลังจะเกิดขึ้น นี่เป็นอีกครั้งที่ เนเน่ ได้ลงมือทำอะไรหลายๆ อย่างด้วยตัวเอง เพราะอยากให้เป็นงานที่ทุกคนมีความสุข และเพื่อให้สมกับที่เป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่ เนเน่ ตั้งใจมอบให้กับอะตอมทุกคน ตอบแทนความรักและการสนับสนุนที่ดีเยี่ยมเสมอค่ะ ตื่นเต้นมากๆ แล้วพบกันนะคะ” เนเน่ พูดถึงความรู้สึกสำหรับมินิคอนเสิร์ตที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับใครที่คิดถึงและอยากไปส่งกำลังใจให้เธอแบบใกล้ชิด เตรียมไปร่วมสนุกด้วยกันใน Nene 郑乃馨 1ST MINI CONCERT ‘DIARY DE LA LUNE’ IN BANGKOK 2023 11 มีนาคม 2566 รอบเวลา 18.00 น. ณ SHOW DC HALL โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์นี้ทาง The Concert ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป บัตรราคา 2,800 / 3,800 / 4,800 และ 5,800 บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โซเชียลมีเดียของ THEDNDTH ทุกช่องทาง