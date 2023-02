“บีม-ศรัณยู” เปิดใจถึงคู่ชีวิต ยอม “เลิกเจ้าชู้” พร้อมผลิตลูกแฝดปีนี้

พักแดดพักฝุ่นชมพลังใบไปกับสหายตัวร้ายมากฝีมือ บีม-ศรัณยู ประชากริช อีกหนึ่งนักแสดงขวัญใจมหาชนที่เล่นบทดีไม่ขึ้น แต่เมื่อสวมบทร้ายติดตาติดใจผู้ชมตลอด ล่าสุด ขอมาปลดล็อคลิมิตหัวใจ ออกกำลังกายด้วยกีฬาปีนผาจำลองกับพิธีกร แมทธิว ดีน ในรายการ “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” วันศุกร์นี้ (10 ก.พ.) ทางช่อง MONO29 พร้อมเปิดใจถึงชีวิตคู่ว่า...“ต้องบอกก่อนว่าบีมเป็น ADHD หรือเป็นโรค Hyperactive ตั้งแต่เด็ก เลยเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้ บีมก็เลยเอากีฬามาทำให้ตัวเราหมดพลังไปในแต่ละวัน หรือเป็นคนล้น ๆ แหละครับ (หัวเราะ) ก็เลยต้องมีตัวช่วย ซึ่งการเคี้ยวใบกระท่อมมันถูกกฎหมายแล้ว เราสามารถพรีเซนต์ได้ว่ามันคือยาชูกำลังอย่างหนึ่งนะ เพราะจริง ๆ แล้วนักกีฬาหลาย ๆ ท่านเขาก็ใช้ใบกระท่อมในการออกกำลังกาย เพราะมันมีสารไมทราไจนีน (Mitragynine) รู้สึกแอคทีฟกระปรี้กระเปร่าครับ ช่วงหลังก็จะเห็นบีมใช้ชีวิตกับครอบครัวบ่อย บีมรู้สึกว่าเป็นคนใจเย็นกว่าเดิม บีมจะอยู่ในโหมดใช้พละกำลังเข้าถึงเร็ว แต่ภรรยาเขาจะเป็นโหมดใช้สมอง ใช้ความคิดวางแผน สองคนไม่เหมือนกันก็มีตีกันบ้าง แต่การอยู่กับเขามันหล่อหลอมให้บีมเป็นคนใจเย็นขึ้น เข้ากับคนได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญคิดถึงใจคนอื่นมากกว่าตัวเอง ทุกคนน่าจะเห็นได้ชัดหลังจากที่แต่งงานกันมาได้ 5-6 ปีละครับปีนี้บีมจะพยายามมีลูกให้ได้เลย อย่างอาจารย์แมทเนี่ยไวมาก สงสัยได้ยาดี (หัวเราะ) อยากมีสัก 2 คนหรือได้แฝดก็โอเคครับ ถามว่ากลัวเมียมั้ย ใช้คำว่าเกรงใจดีกว่าครับ (หัวเราะ) ถ้ากลัวในที่นี้คือกลัวเขาโกรธ กลัวตัวเองทำอะไรไม่คิดแล้วเป็นปัญหาตามมา เวลาเขาเตือนอะไรเราก็จะฟัง ที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนครับ สำหรับเขาถือเป็นคู่ชีวิตของผม การแต่งงานกับคนคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อก่อนเราเจ้าชู้ เป็นผู้ชายที่มีอะไรให้ติเยอะแยะไปหมด จนเราใช้เวลา 1 ปีปรับปรุงเปลี่ยนตัวเองแล้วขอเขาแต่งงาน และหลังแต่งงานมาก็ไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับผู้หญิงอีกเลย หยุดแล้วเลิกขาด มีความสุขกับชีวิตและครอบครัวดีกว่าครับ”มีหลักการแบบนี้ ต้องติดตามไปฟังแบบเต็ม ๆ กับเรื่องราวของ บีม-ศรัณยู ได้ใน “วัน เดย์ วิท แมทธิว หนึ่งวันมันดี ตีซี้คนดัง (One Day With Matthew)” ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 22.30 น. ทางช่อง MONO29