"เมลานี ลินสกี้" ถูกวิจารณ์อวบไป ไม่เหมาะบทผู้นำยุคโลกล่มสลายใน The Last of Us

ปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะผู้นำกองทหารรักษาการณ์ "แคธลีน" ในตอนที่ 5 ของซีรีส์ที่สร้างมาจากเกมสุดฮิต และกำลังเป็นกระแสอยู่ในแต่กลับมีคนวิจารณ์ว่าเธอไม่เหมาะกับบท โดยเป็นนางแบบอดีตผู้ชนะที่แสดงความเห็นว่า เมลานี ลินสกี้ มีรูปร่างเหมือนกินกินดีอยู่ดีเกินกว่าที่จะมารับบทนี้เอเดรียน เคอรี่ แสดงความเห็นพร้อมกับโพสต์ภาพของ เมลานี ลินสกี้ จากนิตยสารประกอบความเห็นด้วย และบอกว่าต้องเป็นดาราที่รูปร่างเหมือนดาราจากเรื่องน่าจะเหมาะกับบทนี้มากกว่าขณะที่ เมลานี ลินสกี้ ก็ไม่รอช้าตอบโต้ทันทีว่าเธอกล่าวต่อว่า "และฉันกำลังเล่นเป็นตัวละครที่เป็นคนวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อโค่นล้ม [หน่วยงานรัฐบาล] FEDRA ฉันควรจะฉลาด คุณผู้หญิง ฉันไม่จำเป็นต้องมีกล้าม นั่นแหละ พรรคพวกมีไว้ทำไมล่ะ”ฝ่าย เอเดรียน เคอรี่ ก็ไม่ยอมแพ้ออกมาตอบโต้ว่าเธอไม่ได้โจมตี เมลานี ลินสกี้ โดยตรง แต่เธอวิจารณ์ตัวละครในซีรีส์ The Last Of Us ต่างหากอดีตนางแบบชื่อดัง เอเดรียน เคอรี่ ยังออกแนวตัดพ้อว่าเธอเองก็โพสต์วิจารณ์แบบนี้เป็นประจำ แต่นักแสดงคนอื่นไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรThe Last of Us ซีรีส์แนวดราม่าหลังวันสิ้นโลกของอเมริกา สร้างจาก วิดีโอเกมในปี 2013 ที่พัฒนาโดยซีรีส์นี้ถูกวางให้อยู่ในช่วง 20 ปีต่อมา หลังจากเกิดการระบาดใหญ่ของเชื้อรา จากการกลายพันธุ์ของเชื้อราในสกุล Cordyceps ซึ่งเกิดการระบาดไปทั่วโลก เนื้อหาซีรีส์นี้ติดตามนักค้าของเถื่อนที่ได้รับมอบหมายให้พาวัยรุ่นข้ามประเทศหลังหายนะของอเมริกา