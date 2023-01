ซีรีส์คนแสดง "The Last of Us" ไฟเขียวทำซีซัน 2 ต่อ

ซีรีส์เรื่องนี้เริ่มฉายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมและได้รับคะแนนวิจารณ์ทางบวกถึง 97 เปอร์เซ็นต์จากเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ล่าสุดออกไป 2 ตอนทำยอดคนดูมากถึง 22 ล้านรายรวมกันทุกแพลตฟอร์มนีล ดรัคแมนน์ (Neil Druckmann) ผู้อำนวยการสร้าง กล่าวว่า "ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื้นตันใจอย่างบอกไม่ถูกที่มีผู้คนมากมายติดตามและผูกพันกับเรื่องราวการเดินทางของโจลและเอลลี่ที่ถูกนำมาถ่ายทอดใหม่นี้ การได้ร่วมงานกับเคร็ก เมซิน เหล่านักแสดงและทีมงานมากความสามารถของเรา รวมถึง HBO นั้น เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมายที่สูงอยู่แล้วของผมไปอีก ตอนนี้พวกเรามีความสุขมากที่จะได้สร้างสรรค์ผลงานนี้อีกครั้งในซีซั่นที่สอง! ในนามของทีมงาน Naughty Dog และ PlayStation ผมขอขอบคุณครับ!"เคร็ก เมซิน (Craig Mazin) ผู้อำนวยการสร้างอีกคนหนึ่งกล่าวว่า "ผมรู้สึกขอบคุณ นีล ดรัคแมนน์ และ HBO มากสำหรับความร่วมมือของเรา และผมรู้สึกขอบคุณผู้คนหลายล้านที่ร่วมเดินทางไปกับเราในการเดินทางครั้งนี้ ผู้ชมได้ให้โอกาสเราในการสานต่อเรื่องราวและในฐานะแฟนตัวยงของตัวละครและโลกที่นีลและ Naughty Dog สร้างขึ้น ผมพร้อมมากที่จะกลับมาเริ่มงานอย่างสุดกำลังอีกครั้งครับ"ซีรีส์ The Last of Us เล่าเรื่องราว 20 ปีหลังจากอารยธรรมสมัยใหม่ถูกทำลาย โจล (เปโดร ปาสคาล) ผู้รอดชีวิตได้รับการว่าจ้างให้พาตัวเอลลี่ (เบลล่า แรมซีย์) เด็กหญิงอายุ 14 ปี ออกจากเขตกักกัน ภารกิจเล็กๆกลับกลายเป็นการเดินทางที่โหดร้ายและน่าสลดในไม่ช้า เมื่อทั้งคู่ต้องเดินทางข้ามสหรัฐอเมริกาและช่วยเหลือกันเพื่อความอยู่รอดสำหรับโครงการซีซัน 2 ขณะนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมา แต่ เคร็ก เมซิน หนึ่งในผู้สร้างเคยแสดงความเห็นว่าเขาไม่ชอบทำเนื้อเรื่องยืดเพิ่มเติม จึงเป็นไปได้ว่าจะอิงตามเกม The Last of Us Part II ตรงเข้าสู่ภาคต่อทันทีนอกจากนี้ กระแสความนิยมของซีรีส์ก็ช่วยผลักเกมต้นฉบับให้ทำยอดขายพุ่งขึ้นมาแม้จะวางจำหน่ายไปนานแล้ว โดยผู้สร้าง นีล ดรัคแมนน์ บอกว่าอาจจะทำภาค 3 ต่อหากทางสตูดิโอคิดเนื้อเรื่องได้น่าสนใจพอ ไม่เช่นนั้นก็จะถือว่าอวสานไปเลย