คอหนัง "The Last of Us" เตรียมพบแม่เอลลี่ ผู้เกือบได้เป็น DLC ในเกม

"ตัวละครที่จะโผล่มาในช่วงท้ายซีซั่นคือแม่ของเอลลี่ ผมเคยเขียนเรื่องราวสั้นๆของเธอเอาไว้หลังจากที่ตัวเกมได้วางจำหน่ายไปเรียบร้อยแล้ว มันควรจะเป็นฉากแอนิเมชั่นสั้นๆ แต่สุดท้ายกลับพังทลายไม่ได้กลายเป็นจริง มันเคยมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราเกือบจะทำมันเป็น DLC แต่แผนการดังกล่าวก็โดนยุบไป พอผมนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับ Craig [ผู้ร่วมสร้างหนัง] เขาก็รู้สึกตื่นเต้นกับมันมากประมาณให้ไฟเขียวทันที เราจึงสามารถมอบชีวิตให้กับตัวละครตัวนี้ในวิถีอันสวยงามประดุจบทกวีเลยทีเดียว"

