รีแคป Developer_Direct เผยข้อมูลเกมแน่น ๆ จาก Xbox และ Bethesda

HI-FI RUSH – เปิดให้เล่นแล้ววันนี้





Developer_Direct จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา ในงานได้เชิญพัฒนาเกมจากสตูดิโอต่าง ๆ มานำเสนอข้อมูลล่าสุดของเกมบน Xbox ที่เตรียมวางจำหน่ายภายในปี 2566 โดยมีเกมมากมายที่มาเปิดตัว ดังนี้Tango Gameworks สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัวเกม "Hi-Fi RUSH" ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน โดยตัวเกมเป็นแนวแอคชั่นแบบเล่นคนเดียว ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น Chai คนขี้เกียจผู้รักอิสระและมีความทะเยอทะยานแบบร็อคสตาร์ เขามีกีตาร์เป็นอาวุธประจำตัว และต่อสู้กับเหล่าศัตรูผ่านจังหวะดนตรี ซึ่งแต่ละเพลงที่ใช้ในเกมได้ลิขสิทธิ์จากวงร็อคชื่อดังอย่าง Nine Inch Nails และ The Black KeysHi-Fi RUSH พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้ผ่าน Game Pass บน Xbox Series X|S และ PC รวมถึง Microsoft Store, Steam และ Epic Games StoreMojang Studios ร่วมกับ Blackbird Interactive ประกาศเปิดตัว "Minecraft Legends" เกมแนวแอคชั่นวางแผนที่ผู้เล่นจะได้สำรวจโลกที่เต็มไปด้วยสมบัติและการผจญภัยสุดอันตราย ร่วมแก๊งค์กับตัวละครที่คุ้นเคย พร้อมพบกับตัวละครลึกลับตัวใหม่ วางกลยุทธ์ร่วมกับพันธมิตรในการต่อสู้กับเหล่าวายร้ายหมู Piglinsนอกจากแคมเปญเนื้อเรื่องหลัก ยังมีโหมด PvP ที่รองรับผู้เล่นสูงสุดสี่คน โดยทั้งสองทีมจะต้องวางแผนช่วยกันรวบรวมทรัพยากร สร้างฐาน และปิดล้อมกองกำลังของทีมตรงข้ามให้ได้Minecraft Legends จะวางจำหน่ายในวันอังคารที่ 18 เมษายนนี้ บน Xbox Game Pass, PC Game Pass, Windows 11/10 PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5|4, Steam และ Nintendo SwitchArkane Austin ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ "Redfall" เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่ผู้เล่นจะได้สวมบทเป็นนักล่าแวมไพร์ จะออกล่าแบบลุยเดี่ยวหรือรวมทีมกับเพื่อนในโหมด Co-op ก็ได้ โดยในพรีเซนท์นำเสนอโลกที่เปิดกว้าง การสำรวจ การสะกดรอย การปรับแต่งตัวละครและอาวุธ และการปรากฎตัวของ Vampire GodsRedfall จะเปิดตัวในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ บน Xbox Series X/S และ PC รวมถึง Game Pass พร้อมคอนเทนต์เสริมพิเศษ ทั้งไอเทมปรับแต่งอาวุธ สกินอาวุธ ชุดตัวละคร ฯลฯZeniMax Online Studios ได้เผยรายละเอียดหลักที่ผู้เล่น ELDER SCROLLS ONLINE (ESO) รอคอยเกี่ยวกับการอัปเดต Chapter ครั้งใหญ่ของปี "The Elder Scrolls Online: Necrom" จะพาผู้เล่นกลับสู่ดินแดนเอเลี่ยนแห่ง Morrowind เพื่อผจญภัยในภูมิภาคตะวันออกที่ยังไม่ถูกสำรวจ พร้อมเปิดคลาสใหม่ Arcanist ที่จะนำมาซึ่งกลไกและความสามารถใหม่ ๆ มากมายนอกจากนี้ ZOS ยังประกาศให้ทดลองเล่น ESO Plus ฟรีแบบจำกัดเวลา โดยผู้เล่นที่มีเกมพื้นฐานหรือเล่นผ่าน Game Pass จะสามารถเข้าถึงทุก Chapter (ยกเว้น High Isle) และ DLC ที่ผ่านมาทั้งหมดThe Elder Scrolls Online: Necrom จะเปิดตัวบน PC/Mac รวมถึงคอนโซล Xbox และ PlayStation ในเดือนมิถุนายนนี้Turn 10 Studios เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมของ Forza Motorsport เกมแข่งรถภาคใหม่ล่าสุด นำเสนอความสมจริงขั้นสุดผ่านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา เพื่อให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำบรรยากาศการขับรถที่สมบูรณ์แบบที่สุดบนคอนโซล Xbox Series X|SForza Motorsport จะเปิดตัวภายในปี 2566 บน Xbox Series X|S และ PC และพร้อมให้เล่นบน Game Pass ตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายติดตามรายละเอียดทั้งหมดของ Xbox & Bethesda Developer_Direct ได้ที่ Xbox Wire หรือ Bethesda.net