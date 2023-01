ผู้สร้างชี้ภาคต่อ "The Last of Us" ยังไม่แน่-ส่วน "Uncharted" จบไปแล้ว

ดรักแมนน์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ เว็บไซต์ Buzzfeed โดยมีประเด็นหลักเกี่ยวกับซีรีส์คนแสดงจริง The Last of Us ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันและได้วกเข้าเรื่องวีดีโอเกมเพลย์สเตชันต้นฉบับของสตูดิโอ Naughty Dog เล็กน้อยตัวเกม The Last of Us เพิ่งจะนำภาคแรกกลับมารีเมกใหม่และภาค 2 ก็วางจำหน่ายไปตั้งแต่ปี 2020 โดยเขามองว่าโอกาสทำภาค 3 นั้นยังเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับว่าทางสตูดิโอจะคิดเนื้อเรื่องได้น่าสนใจพอหรือไม่ดรักแมนน์แสดงความเห็นว่า "ถ้าเราไม่สามารถคิดอะไรออกมาได้ เราทำตอนจบที่โดดเด่นไปแล้วในภาค 2 และนั่นก็คงเป็นอวสาน"สำหรับเกมผจญภัยล่าสมบัติ Uncharted ของสตูดิโอ Naughty Dog เหมือนกัน เขาก็มองว่า "ภาค 4 เป็นเกมขายดีที่สุดอันหนึ่งของพวกเรา และเราได้ปาดพู่กันครั้งสุดท้ายกับเนื้อเรื่องนั้น พูดได้ว่าเสร็จสิ้นและก้าวผ่านไปแล้ว"เมื่อปี 2022 เกม Uncharted ก็ถูกนำไปดัดแปลงเป็นหนังโรงนำแสดงโดย "ทอม ฮอลแลนด์" จากสไปเดอร์แมน เป็นหนึ่งในโครงการขยายแฟรนไชส์เกมของโซนี ซึ่งมีการตั้งบริษัท PlayStation Productions ขึ้นมาเพื่อวางแผนและดูแลลิขสิทธิ์โดยเฉพาะ