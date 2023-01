ร.ร.นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (เขาใหญ่) จัดค่ายรับปิดเทอม มี.ค.และเม.ย. 2566 ภายใต้ธีม “ที่สุดในโลก” ให้เด็กๆ สนุกสนานไปกับภาษาอังกฤษและทักษะการใช้ชีวิต

จัดเดินป่าในอุทานแห่งชาติเขาใหญ่ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งกิจกรรมกีฬาสี การประกวด Next Top Model- Camp A สมัครและชำระเงินก่อน 31 มกราคม 2566 (รับส่วนลดโปรโมชั่น 500 บาท)- Camp B สมัครและชำระเงินก่อน 28 กุมภาพันธ์ 2566 (รับส่วนลดโปรโมชั่น 500 บาท)แคมป์ปี 2566 จะอยู่ภายใต้หัวข้อ ที่สุดในโลก (Top of the World) เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆได้ลงมือทำอย่างเต็มที่ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้พวกเขาได้รู้สึกถึงการ “เป็นที่สุดในโลก” เวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยเด็กๆที่เข้าร่วมแคมป์จะได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุด, สูงที่สุด, ดีที่สุด, แย่ที่สุด, น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในรูปแบบที่หลายหลาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตลอดจนสัตว์ป่าและผู้คนบนโลกใบนี้และจักรวาลที่อยู่นอกโลก ภายในแคมป์เด็ก ๆ จะได้ค้นหาความสามารถพิเศษของตัวเองและเรียนรู้ที่จะต่อยอดทักษะนั้นให้ดียิ่งขึ้น โดยจะมีทั้งสถิติพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวกับเกมและกิจกรรมที่แสนท้าทายมากมาย ให้เหล่านักเรียนได้ประลองฝีมือว่าจะสามารถทำลายสถิติเหล่านั้นลงได้หรือไม่นอกจากนี้ นักเรียนจะได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในค่าย ไม่ว่าจะเป็นงานกีฬาสีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แข่งขันกีฬาหลายประเภทและสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น กิจกรรม Next Top Model ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกของเด็กๆ ร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นและคุณครูต่างชาติว่าห้องเรียนใดจะเป็นห้องเรียนที่โดดเด่นที่สุดบนเวทีเดินแบบ รวมทั้งการทัศนศึกษาในแต่ละสัปดาห์ เช่น การเดินป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้เด็กๆ ได้สำรวจโลกธรรมชาติและสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับเพื่อนๆกรอกใบสมัครได้ที่ : https://bit.ly/3i7yylv Tel : 02-5130270-1 ต่อ 244Email : gee.t@sis.eduLine@ : @st.stephen-campFacebook : www.facebook.com/khaoyaicamp.sis