เตรียมตาร้อน! “มิ้นต์-ภูผา” ควงคู่สวีทวาเลนไทน์ ที่งานฉลอง10 ปี แบรนด์SHINING

เซ็นทรัลเวิลด์ชวนฉลองวาเลนไทน์แบบ “LOVE Chromosome เมื่อความรักมีหลากหลายรูปแบบ” วันนี้-28 ก.พ. 2566

เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์สไตล์เดสติเนชันแลนด์มาร์กใจกลางเมืองชวนปักหมุดเที่ยววาเลนไทน์แบบครบรสกับ LOVE Chromosome The infinite structure of love for everyone เนรมิตศูนย์การค้าให้กลายเป็นเดสติเนชันสำหรับทุกความรัก ตอบโจทย์ทั้งสายกิน