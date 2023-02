ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักให้หวานฉ่ำ ในงาน “THE MALL LOVE FEST เติมความหวาน บริหารความเลิฟ”

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และ เอ็ม ไลฟ์สโตร์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดงาน “THE MALL LOVE FEST เติมความหวาน บริหารความเลิฟ” เติมเต็มความรักให้สดชื่นในเทศกาลแห่งความรัก ให้ทุกความรัก ทุกความสัมพันธ์แนบแน่น ใจฟู พร้อมจัดเต็มกิจกรรมสุดฟิน สร้าง LOVE FEST MUSIC WEEK เทศกาลเพลงรักโรแมนติกและ LOVE CHECK-UP เช็คอัพตรวจสุขภาพหัวใจฟรี พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษจากพาร์ทเนอร์และร้านค้าในศูนย์การค้ามากมาย งานจัดระหว่างวันที่ 6 ก.พ. – 2 มี.ค. 2566 ที่ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์และ เอ็ม ไลฟ์สโตร์ทุกสาขาชวนคุณพาคนที่รัก เติมความหวาน บริหารความเลิฟ เติมเต็มโมเม้นท์พิเศษในช่วงวาเลนไทน์ กับกิจกรรมไฮไลท์มากมายเอ็ม ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ และงามวงศ์วาน จัดงาน “ M LIFESTORE LOVE FEST MUSIC WEEK” เทศกาลเพลงรักสุดโรแมนติก อินเลิฟและสนุกกับเพลงเพราะๆ จากศิลปินนักร้องแนวหน้าของไทย•วันที่ 10 – 14 ก.พ. 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณ เอ็ม ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น G เอ็ม ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ10 ก.พ. พบกับ วง NO ONE ELSE / 11 ก.พ. วง YES INDEED / 12 ก.พ. sarah salola FT. DoubleBam, JIXGO / 13 ก.พ. วง MEAN และ 14 ก.พ. พบกับ อิ้งค์-วรันธร•วันที่ 9 – 15 ก.พ. 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณ เอ็ม ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 1 เอ็ม ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน9 , 10 , 13 และ 15 ก.พ. พบกับ วงดนตรีจากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ , 11 ก.พ. Bonnadol , 12 ก.พ. Yourmood และ 14 ก.พ. แสตมป์-อภิวัชร์พร้อมชวนสมาชิก M CARD เช็คอัพหัวใจกับกิจกรรม LOVE CHECK-UP ประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจเบื้องต้น โดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่เอ็ม ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, เช็คอัพสุขภาพหัวใจเบื้องต้น จาก รพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น ที่ เอ็ม ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน, และจาก รพ.กรุงเทพราชสีมา ที่ เดอะมอลล์ โคราช พร้อมกิจกรรมพิเศษจาก FITNESS FIRST กับการตรวจวัดระดับ BMI พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่ เอ็ม ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และ เดอะมอลล์ โคราชเดอะมอลล์ บางแค พบกับงาน “LOVE ILLUSION รักลวงตา” คอนเสิร์ตเพลงรักจากเหล่าศิลปินนักร้องชื่อดังมากมาย ระหว่างวันที่ 9 – 19 กพ. 2566 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณ GRAND HALL ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค9 ก.พ. พบกับ imhavingabadday , 10 ก.พ. tah and friends , 11 ก.พ. Frame Thanavuch (เฟรม ธนวุจน์), 12 ก.พ. Mark Tatchapon (มาร์ค ธัชพล) , 13 ก.พ. Dept , 14 ก.พ. Yourmood , 15 ก.พ. Chilax , 16 ก.พ. ตู่- ภพธร , 17 ก.พ. The White hair cut , 18 ก.พ. less และ 19 ก.พ. Landokmai (ลานดอกไม้)รวมทั้งเพลิดเพลินกับ LOVE MARKET ช้อปเติมรัก รวบรวมของขวัญวาเลนไทน์สำหรับคนพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 ก.พ. 2566 ที่บริเวณแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางแคเดอะมอลล์ โคราช จัดงาน “LOVE FILM FEST” มหกรรมหนังรักที่อินเลิฟที่สุดในโคราชเดอะมอลล์ โคราช ร่วมกับ โคราช ซีนีเพล็กซ์ จัดงาน “LOVE FILM FEST” มหกรรมหนังรักที่อินเลิฟที่สุดในโคราช ชวนคู่รักทุกวัยกระชับความรัก ควงแขนมาดูหนังรักโรแมนติก 5 วัน 5 เรื่อง ในบรรยากาศสุดคิ้วท์ ต้อนรับวาเลนไทน์ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M Card ช้อปครบ 2,000 บาท รับตั๋วหนังฟรี 2 ใบ แลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. – 9 ก.พ. 2566 ชมภาพยนตร์ระหว่างวันที่ 10-14 ก.พ. 2566 รอบเวลา 18.00 น. ที่ โคราช ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ โคราชวันที่ 10 ก.พ. ชมตำนานรักเดียวของชายชาตรีไทยที่ยืนหนึ่งเรื่องรักแท้แบบไม่เคยมีใครเล่ามาก่อนกับภาพยนตร์เรื่อง “ทิดน้อย” , 11 ก.พ. ชมความรัก 5 คู่...ดูแล้วใจฟู สมหวังในเรื่องเดียว “ใจฟูสตอรี่” ,12 ก.พ. ชมความรักในรูปแบบรัก 3 เส้า เราสามคน กับรักครั้งแรกของเราสามคน “เธอกับฉันกับฉัน” , 13 ก.พ. เอาใจคนแอบรักเพื่อนสนิทแต่ไม่กล้าข้ามเส้นใน “OMG! รักจังวะ...ผิดจังหวะ” และ 14 ก.พ. ชมภาพยนตร์สไตล์ความรักนิรันดร์ โรแมนติกสุดคลาสสิคระดับตำนานกับภาพยนตร์ “ไททานิค”พิเศษสุดกับกิจกรรมเปิดตัววันแรกของมหกรรมความรัก ในวันที่ 10 ก.พ. 2566 เวลา 17.00 น. พบกับคู่จิ้นสุดคิ้วท์ “ยุ่น-ต้น” ยุ่น-ภูษณุ และ ต้น-ศรัณญ์ จากซีรีส์วายชื่อดัง ร้ายนักนะ เดี๋ยวจะรักซะให้เข็ด ควงคู่กันมาเติมความหวาน บริหารความเลิฟ นอกจากนี้ ยังตกแต่งบรรยากาศในศูนย์การค้าอบอวลไปด้วยความรัก ชวนคู่รักและคนพิเศษ แชะถ่ายรูปสวีทโมเม้นท์ พร้อมเต็มอิ่มกับเพลงรักเพราะๆ ที่บริเวณพื้นที่อีเว้นท์ ชั้น 1 นอกจากนี้ สมาชิก M CARD สามารถเช็คอัพหัวใจกับกิจกรรม LOVE CHECK-UP ตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเบื้องต้นฟรี! จาก รพ. กรุงเทพราชสีมา พร้อมกิจกรรมพิเศษจาก Fitness First กับการตรวจวัดระดับ BMI พร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วยวันคนโสด เฉพาะวันที่ 11 ก.พ. 2566 ปีนี้ คนโสดจะไม่เหงา ชวนคนโสดมาเติมรัก กับมินิคอนเสิร์ตจาก เบล-วริศรา ในเวลา 17:00 น. พร้อมรับฟรี! เครื่องดื่มจากบาร์คนโสด โดย Mixologist หนุ่มสาวสุดฮอตเมืองโคราช และ วันคนคลั่งรัก LOVE FEST 14 ก.พ. 2566 ชวนคู่รักมากระชับเลิฟ ถ่ายรูปคู่กับมุมถ่ายภาพโรแมนติกพร้อมรับของรางวัลมากมายนอกจากนี้ ชวนชาวโซเชียลแชร์ LOVE EXPERIENCE น่ารักๆ กับ Special Instagram AR Filter สำหรับวาเลนไทน์นี้ ช่วงวันที่ 6 - 28 ก.พ. 2566 Filter frame สุดคิ้วท์ที่คุณไม่ควรพลาด ถ่ายรูปและแชร์ให้คนที่คุณรัก ทำคะแนนนำเทรนด์รักก่อนใคร และ LOVE IG AR FILTER ผ่าน Instagram มีรักต้องแชร์ให้โลกรู้ สนุกกับ Instagram AR Game Quiz ช่วงวันที่ 6 – 28 ก.พ. 2566 เช็คระดับความรักของคุณและคู่ของคุณอีกครั้ง ให้ความรักกลับมากระชับยิ่งกว่าเคยโปรโมชั่นพิเศษ THE MALL LOVE FEST สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า สูงสุดรวม 900 บาท เมื่อช้อปภายในศูนย์ฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 300 บาท และสมาชิก M CARD รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 200 บาท รวมทั้ง ยังมีขบวน LOVE TROOP พาเหรดบริหารความรัก เพียงแสดงใบเสร็จใช้จ่ายภายในศูนย์ฯ และ ห้างฯ ครบ 300 บาทขึ้นไป เล่นกิจกรรมรับของรางวัลสุดคิ้วท์กว่า 5,000 รางวัล พร้อมเหล่าเอ็นเตอร์เทนเนอร์ และโชว์พิเศษสร้างสีสันจาก Fitness First พิเศษเฉพาะวันที่ 11, 12 และ 14 ก.พ. 2566 ที่เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และ เอ็ม ไลฟ์สโตร์ และ ทุกสาขา *ยกเว้นเดอะมอลล์ รามคำแหงและเดอะมอลล์ บางกะปิ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://tmg.click/3kpO4dKเติมความหวาน บริหารความเลิฟในงาน “THE MALL LOVE FEST” พร้อมพบกิจกรรมและโปรโมชั่นอินเลิฟมากมายตลอดเดือนแห่งความรัก งานจัดระหว่างวันที่ 6 ก.พ. – 2 มี.ค. 2566 ที่ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และ เอ็ม ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา