ฉลองเทศกาลแห่งความรักหลากรูปแบบ ที่โรงแรมสินธร เคมปินสกี้

โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ด้วยโปรโมชั่นพิเศษที่จะให้คุณได้ฉลองเทศกาลวาเลนไทน์พร้อมเติมเต็มความรักในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น คู่รัก ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน

ดื่มด่ำบรรยากาศสุดโรแมนติกของค่ำคืนวันวาเลนไทน์กับ Valentine’s Set Dinner ที่ทีมเชฟรังสรรค์ของโรงแรมฯ ได้รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษมีให้เลือกทั้ง Valentine’s Thai Set Dinner หรือ Valentine’s Western Set Dinner

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบอาหารไทย อิ่มอร่อยกับพล่าหอยเชลล์เสิร์ฟพร้อมสาหร่ายพวงองุ่น แกงกะทิเนื้อใบราเสิร์ฟพร้อมข้าวมัน ปิดท้ายด้วยของหวานสุดพิเศษที่เชฟพร้อมเสิร์ฟชอร์เบทมะม่วงผสมเสาวรสคู่กับครีมมะพร้าวสูตรพิเศษ

ลิ้มลองเซทเมนูสไตล์ตะวันตก เริ่มด้วยคาร์ปาร์ชิโอ้กุ้งและทาร์ทาแซลมอน ตามด้วยตับห่านทอดเสิร์ฟพร้อมซอสทรัฟเฟิ้ล อร่อยกับเมนูจานหลักกับเนื้อปลาฮาลิบัททอดเสิร์ฟคู่กับล็อปสเตอร์ ราวิโอลี่ ปิดท้ายด้วยช็อกโกแลตสูตรพิศษเสิร์ฟพร้อมไอศกรีมวานิลลาและซอสราสเบอร์รี่

Valentine’s Set Dinner (Thai หรือ Western) พบความโรแมนติกนี้ได้ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 18:00 – 22:00 น. ณ ห้องอาหารเฟลอริช ในราคา 6,400++ บาท สำหรับ 2 ท่าน



ชุดชายามบ่าย Valentine Afternoon Tea ที่ล็อบบี้ เลานจ์ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

พบกับชุดน้ำชายามบ่าย Valentine Afternoon Tea ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะเทศกาลแห่งความรักนี้ เติมความสดชื่นก่อนจิบชาด้วย การ์นิต้าสตรอเบอร์รี่ผสมมะนาว เกล็ดน้ำแข็งสีชมพูเข้มที่เสิร์ฟในเลม่อนสีเหลืองสดใส ละมุนลิ้นกับสโคนสูตรพิเศษทั้งสโคนต้นตำรับและสโคนสตรอเบอร์รี่ เสิร์ฟพร้อมแยมสตรอเบอร์รี่ ค็อตเต็ดครีมชีส และเลม่อนเคิร์ด กรุ่นกลิ่นความหอมหวานช่วงเทศกาลแห่งความรักกับเมนูของว่างยามบ่าย ไม่ว่าจะเป็น ฟัวกราลูป - ฟัวกราเทอร์รีนเสิร์ฟพร้อมราสเบอร์รี่เจล, แซนวิชขนมปังไรย์สอดไส้ปลาฮาลิบัทหมักบีทรูทและซีตัสมายองเนส, แซนวิชไก่โคโรเนชั่น - ที่นำอกไก่ออร์แกนิคมาคลุกเคล้าซาวร์ครีมสอดไส้ในขนมปังไวท์โทรส, ทาร์ตเลตเนื้อปู - สลัดเนื้อปูเสิร์ฟในวาฟเฟิ้ลโคน, กุ้งค็อกเทลสูตรพิเศษ - ที่นำกุ้งจากแหล่งน้ำทะเลเย็นเสิร์ฟคู่ขนมปังบริยอช ปิดท้ายเมนูของคาวด้วยขนมปังบรียอร์ชสอดไส้ด้วยสลัดไออร์แกนิคและแตงกวาดอง ลิ้มลองเมนูเบเกอรี่อย่าง โรเช่ คาโมมายล์, สตรอเบอร์รี่โลลี่ป็อบ, คาราเมล แท็ปเลต, สตรอเบอร์รี่โคน และ ราสเบอร์รี่มาการอง ลิ้มลองหลากหลายเมนูความอร่อยคู่กับชาระดับพรีเมี่ยม รวมทั้งชาสมุนไพรและชาออร์แกนิก

ชุดชายามบ่าย Valentine Afternoon Tea พร้อมเสิร์ฟคุณทุกวันตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ในราคาชุดละ 2,300++ บาท สำหรับ 2 ท่าน (สามารถเติมชาเพิ่มได้ท่านละ 1 ครั้ง) ตั้งแต่เวลา 14:00 – 17:00 น. ณ ล็อบบี้ เลานจ์





ฉลองเทศกาลแห่งความรักกับเครื่องดื่มพิศษที่ฟลายเออร์ฟาย บาร์ สุดคสสิคบริเวณชั้นล็อบบี้ ดื่มด่ำเครื่องดื่มที่รังสรรค์ขึ้นสำหรับวาเลนไทน์นี้โดยเฉพาะ ในราคาเริ่มต้นที่แก้วละ 450++ บาท ไม่ว่าจะเป็น ดู ยูว ว๊อนท์ โรส (Do You Want Rose?) เฟรนโซน (Friend’s Zone) เดอะ ฟอร์บิทเด้นท์ เลิฟ (The Forbidden Love) และ ฮิปโนทิส บาย ยูว์ (Hypnotized by You) พร้อมบริการคุณทุกวัน ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ ตั้งแต่เวลา 16:00 – 21:00 น.





เติมเต็มความหวานช่วงวาเลนไทน์กับคนที่คุณรักด้วยเครื่องดื่มสุดพิเศษ My Lady ที่ผสมผสานความหอมของชาซากุระกับน้ำแครนเบอร์รี่ แทรกความหวานด้วยสตรอเบอร์รี่พรูเล่ย์ และ Mr. Heartbeat ที่พร้อมเสิร์ฟน้ำแครนเบอร์รี่ออนท็อปด้วยเอสเพรสโซเข้มข้น ผสมด้วยโซดาเพื่อเพิ่มความซาบซ่าให้กับความรัก