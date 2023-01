STAR HUNTER เปิดโปรเจกต์แคสติ้งเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ เสริมทัพความฟินสุดปังกับซีรีส์ 5 เรื่อง 5 รส By “โอ๋ Star Hunter”

ผ่านพ้นไปแล้วกับ งาน STAR HUNTER FINAL CASTING PROJECT SERIES 2023 เมื่อ 2 ผู้บริหาร “โอ๋ Star Hunter” หรือ “โอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ” และ “เฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง” เปิด Entertainment Training Hub พื้นที่ของคนมีแพสชันสู่วงการบันเทิง ภายใต้ชื่อ Hunter Village ชั้น 3 โซน D ของ MBK เพื่อแคสติ้งหานักแสดงหน้าใหม่เสริมทัพความฟินสุดปังกับซีรีส์วาย ซีรีส์ยูริ 5 เรื่อง 5 รส #เฟื่องนคร #รักรสนมจืด #เดือนหลงเดือน #มังกรกินใหญ่ซีซั่น2 และ #ซีรีส์ยูริ พร้อมออกอากาศให้ชมกันในปี 2023 โดยมีดารานักแสดง และ ศิลปินรุ่นพี่ในค่าย สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ อาทิ 2 นักแสดงคู่จิ้น “มอส - ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ” และ “แบงค์ - มณฑป เหมตาล” จากซีรีส์วายสุดฮอต “มังกรกินใหญ่” #BigDragonTheSeries, Star Hunter NewGen ฟง - บวร คงแนวดี, เจเจ - รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์ พร้อมด้วย บอยแบนด์ ELEMENT กับ เกิร์ลกรุป COSMOS ร่วมงาน ณ Hunter Village ชั้น 3 โซน D ของ MBK เมื่อวันก่อน“โอ๋ Star Hunter” หรือ “โอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ” ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พูดถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “งานวันนี้ STAR HUNTER FINAL CASTING PROJECT SERIES 2023 เป็นวันไฟนอลแคสติ้งสำหรับการเฟ้นหานิวเจนเนอเรชั่นมาเป็นนักแสดงในสังกัด สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครับ ซึ่งเรามีโปรเจกต์ใหญ่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2023 หลายเรื่องเลย ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์วาย ที่เป็น ชาย-ชาย ซีรีส์ยูริ ที่เป็น หญิง-หญิง และ ซีรีส์ปกติด้วยครับ ตอนนี้วางไว้ทั้งหมด 5 เรื่อง ซึ่งจะมีการเปิดตัว Line Up ในเดือน เมษายน ครับ ส่วนวันนี้เป็นการรวมตัวสำหรับน้องๆ ผู้เข้ารอบทั้งหมด 34 คน โดยผ่านคัดเลือกมาจากผู้สมัคร กว่า 1,000 คน จากทั่วประเทศที่สมัครกันมา เพื่อที่จะคัดเข้าเป็นตัวจริงในการแสดงซีรีส์วาย และ ซีรีส์ยูริ ของ สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ซึ่งวันนี้เองก็มีทีมรุ่นพี่ จาก สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ไม่ว่าจะเป็น จาก มังกรกินใหญ่ มอส-แบงค์ รวมทั้งจาก ELEMENT และ น้องๆ จาก COSMOS รวมถึงคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็น พี่เฟิร์ส พี่เอก (พัชรพงษ์ อนนต์ศิริพร กรรมการผู้จัดการ สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์) และครูต้า (วิทวัส สังสะกิจ) ผู้ดูแลเกี่ยวกับนักแสดงทั้งหมดที่สังกัดในค่ายฯ ของเรา ซึ่งได้มีการเก็บภาพบรรยากาศไปแล้วบางส่วนก่อนหน้านี้ ก็จะเห็นว่า มีหลายๆ คน ที่มีแววดีเลยครับ ซึ่งแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันไป โดยที่เราจะเลือกคนที่มี ความสามารถ และ คาแรกเตอร์ เป็นหลัก ซึ่งในวันนี้ ในแต่ละเรื่องก็ถูกวางตัวคาแรกเตอร์ไว้ประมาณนึงแล้ว เหลือแค่ การลงบท และในเดือน มีนาคม นี้ จะเป็นการถ่ายไพรอท (Pilot) ทั้งหมด 5 เรื่อง เพื่อที่จะเปิดตัวในเดือน เมษายน กับ Line Up สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โดยวันนี้ที่เปิดแคสติ้ง ก็มีจะซีรีส์วาย เรื่องแรก #เฟื่องนคร เรื่องที่สอง #รักรสนมจืด เรื่องที่สาม #เดือนหลงเดือน เรื่องที่สี่ #มังกรกินใหญ่ซีซั่น2 ซึ่งเพิ่งจบไปในซีซั่นแรกทางช่อง ONE31 และ ซีซั่นสองจะเกิดขึ้นในปีนี้แน่นอนครับ และเรื่องที่ห้า เป็นซีรีส์วายที่เป็น #ซีรีส์ยูริ ผู้หญิง ก็จะเป็น 5 เรื่อง ที่เป็น Line Up พร้อมเปิดตัวแน่นอน ในปลายเดือน เมษายน นี้ ฝากติดตามด้วย และอาจจะมีโปรเจกต์พิเศษๆ อีกหลายเรื่อง ซึ่งตอนนี้กำลังพูดคุยอยู่กับพาร์ทเนอร์ ซึ่งบอกได้คำเดียวเลย ว่า... ปีนี้กลับมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับ สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ฝากพี่ๆ ไว้ด้วยนะครับผม”โดย “เฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ได้เล่าขั้นตอน ในการคัดเลือกเด็กนักแสดงหน้าใหม่ เพิ่มเติมว่า “จริงๆ เด็กกลุ่มนี้ เราได้มีการคัดเลือกมาก่อนหน้านี้ จาก ทางออนไลน์ และ ออฟไลน์ ที่มาสมัคร วอล์คอิน (Walk in) เข้ามาที่นี้ โดยผ่านคัดเลือกมาจากผู้สมัคร กว่า 1,000 คน ทำให้เด็กกลุ่มนี้ มีสกิลในการแสดงค่อนข้างดี ถือว่า เรียกขึ้นมาปุ๊บ ก็สามารถแสดงได้เลย และบวกกับบางคน ก็มีความสามารถด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลง หรือ การเต้น สตาร์ ฮันเตอร์ เชื่อว่าเด็กเซ็ทนี้ จะเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ ที่อยากจะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนครับ ซึ่งวันนี้ก็จะได้รู้ว่าใครจะได้เป็นนักแสดงตัวจริงและได้เซ็นสัญญาเข้าสังกัด สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครับ“จริงๆ มีเด็กบางส่วนที่ดูแล้วมีโพเทนเชียล (potential) แต่ฝีมืออาจจะต้องมีการพัฒนาอีก และมีบางคนที่พร้อมใช้งานได้เลย ก็ต้องมาดู ไทม์ไลน์ ให้แมทช์กับโปรเจกต์ที่ พี่โอ๋ พี่เฟิร์ส พี่เอก วางไว้ แล้วมาดูว่าคนไหนที่จะเหมาะกับ ซีรีส์เรื่องไหน ช่วงเวลาไหน เพราะอย่างที่บอกไปว่า... บางคนมีโพเทนเชียล แต่ก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนเพิ่มเติม อย่างที่ Hunter Village แห่งนี้ ก็เป็นอะคาเดมี่ที่เปิดพัฒนาทั้งเด็กในสังกัดเราเอง และ เด็กจากที่อื่นๆ ก็สามารถเข้ามาลงเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนากับที่นี้ โดยเราเปิดคอร์สสอน ทั้งร้อง ทั้งเต้น ทั้งการแสดง ครับ” ซึ่ง “ครูต้า - วิทวัส สังสะกิจ” ผู้บริหาร Hunter Village มากด้วยประสบการณ์การเป็นครูสอนการแสดง และ อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวเสริมงานนี้ ยังมี 2 นักแสดงคู่จิ้น “มอส - ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ” และ “แบงค์ - มณฑป เหมตาล” จากซีรีส์วายสุดฮอต “มังกรกินใหญ่” #BigDragonTheSeries ให้สัมภาษณ์กับทีมผู้สื่อข่าว ว่า “ยินดีต้อนรับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทุกคน ครับ จะบอกว่า เข้ามาอยู่ค่ายนี้ สนุกมากๆ ครับ ยังมีโปรเจกต์อีกมากมาย นอกจาก 5 เรื่องนี้ อยากให้ทุกคนทำเต็มที่ครับ ไม่ว่า ใครจะได้ หรือ ไม่ได้ ก็ให้กำลังใจเต็มที่ครับ”สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ถือเป็นบริษัทน้องใหม่ ที่เริ่มเข้ามาทำบันเทิงครบวงจร เพราะเมื่อก่อนเราทำเฉพาะซีรีส์วาย แต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำแค่ซีรีส์วายแล้วครับ เราทำภาพยนตร์ด้วย เราทำ บอยแบนด์, เกิร์ลกรุป เราจะเป็น เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ครบวงจรใหม่ ในประเทศอีกบริษัทหนึ่ง และคาดหวังว่าเราจะเติบโตไปในระดับเอเชีย และ ระดับโลก ฝากซัพพอร์ตทุกๆ ผลงานจาก สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ด้วยครับ มั่นใจว่าปีนี้ จะมีผลงานดีๆ เป็นของขวัญให้แฟนๆ ได้ติดตามตลอด เริ่มจากเดือน มีนาคม ที่จะมีงาน Star Hunter Entertainment Super Showcase 2023 ด้วยการเปิดตัว 4 เพลง จาก 4 ศิลปิน คือ BKC ELEMENT COSMOS และ MOSBANK และ เดือน เมษายน กับ Line Up ซีรีส์ 5 เรื่อง 5 รส ที่จะเกิดขึ้นแน่นอน ในปี 2023 ปีนี้ครับ ฝากติดตามกันด้วยนะครับ” โอ๋ Star Hunter กล่าวย้ำอีกครั้ง