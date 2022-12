“มอส-แบงค์” น้ำตาแตก! “มังกรกินใหญ่” ฟีเวอร์ ปิดฉากความรักซีซั่น 1 สุดฟิน เผยเตรียมสร้างซีซั่น 2 กลางปี 2566 นี้ ห้ามพลาด!

รูดม่านปิดฉากไปแล้ว กับ งาน “Big Dragon Watch Party” (บิ๊ก ดรากอน วอทช์ ปาร์ตี้) ที่ทาง Star Hunter Entertainment จัดให้แฟนคลับมาดูตอนจบแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อม 4 นักแสดงนำ “มอส - ภาณุวัฒน์ โสประดิษฐ”, “แบงค์ - มณฑป เหมตาล” พระเอก-นายเอกของเรื่องฯ และ “ฟง - บวร คงแนวดี”, “เจเจ - รัฐศาสตร์ บุตรวงศ์” คู่รองสุดป่วน จากซีรีส์ “มังกรกินใหญ่” (Big Dragon The Series) โดยมี 2 ผู้บริหาร “โอ๋ Star Hunter” หรือ “โอ๋ - ยชญ กรณ์หิรัญ” ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด และ “เฟิร์ส - ชนันตร์ ลาภอนันต์รุ่ง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย “ตุ๊กตา - ประพาฬรัตน์ ชัยชูพฤกษ์” ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการและปฏิบัติการธุรกิจ ช่อง ONE 31, “ป๊อบปี้ - ผ่านศึก ธงรบ” ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเนื้อหา iQIYI (อ้ายฉีอี้) ประเทศไทย และ “มิ - ภูวดล เนาว์โสภา” ผู้กำกับซีรีส์ “มังกรกินใหญ่” ให้เกียรติมาร่วมงาน ณ โรงภาพยนตร์ ICON CINECONIC (ไอคอน ซีเนคอนิค) เมื่อวันก่อนบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างกันเอง “มอส-แบงค์-ฟง-เจเจ” ร่วมดูซีรีส์ “มังกรกินใหญ่” #BigDragonFinalEP พร้อมกันกับแฟนคลับ บอกได้คำเดียว เสียงกรี๊ด สนั่นโรงภาพยนตร์ เพราะแต่ละฉากเรียกว่าจัดเต็มคาราเบล ฟินเวอร์ปิดท้าย “มอส-แบงค์-ฟง-เจเจ” ร่วมพูดคุยบนเวทีถึงความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “มังกรกินใหญ่” ที่ถือเป็นของขวัญส่งท้ายปลายปีจากค่าย Star Hunter Entertainment บอกเลยงานนี้ พระเอก-นายเอก ‘มอส-แบงค์’ น้ำตาแตก! ปลื้มใจกับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาด พร้อมเดินหน้าถ่ายทำซีซั่น 2 ต่อทันที! งานนี้แฟนคลับฟินสองเด้ง เตรียมนับวันรอชม “มังกรกินใหญ่” (Big Dragon The Series) ซีซั่น 2 กลางปี 2566 แน่นอน!สามารถติดตามชม “มังกรกินใหญ่” (Big Dragon The Series) ย้อนหลังได้ทาง Youtube : Star Hunter Entertainmentและดูออนไลน์เวอร์ชั่น UNCUT บนแอป #iQIYI และเว็บ iQ.comดูบนแอป : https://s.iq.com/tsbwiดูบนเว็บ : https://s.iq.com/taiynอัพเดตความเคลื่อนไหวซีรีส์วายโรแมนติกดราม่า “มังกรกินใหญ่” (Big Dragon The Series) ได้ทาง IG : @starhunter_entertainment ; IG : @bigdragontheseries ; Facebook Fanpage : https://web.facebook.com/starhunterstudio/ ; Twitter : @starhunter_ent และ @bigdragon_th#มังกรกินใหญ่ #BigDragontheseries #Starhunterentertainment #4thapple #ช่องวัน31 #iQIYI