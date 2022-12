"หน่อง อรุโณชา-ลูกเกด-ใหม่ -แหม่ม" คว้ารางวัลไทยแลนด์ดิจิตอลยอดเยี่ยม ช่อง3-GMM กวาดเพียบ

ผ่านพ้นไปแล้วกับรางวัลเชิดชูเกียรติคนบันเทิงและนักธุรกิจยอดเยี่ยมแห่งปีปีนี้ บริษัท CEO EYE นำทีมโดยร่วมแถลงข่าวแจกรางวัลคนบันเทิงและนักธุรกิจดีเด่นแห่งปี โดยจัดขึ้นเป็นปีที่4 โดยมีพลตำรวจตรี วิชัย สังข์ประไพ ร่วมเป็นประธานในงาน คนบันเทิงแห่เข้ารับรางวัลเพียบ ช่อง3-GMMกวาดรางวัลกันสนุกสนานใหม่ เจริญปุระ , แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช คว้ารางวัลนักแสดงเจ้าบทบาทที่ถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียมากที่สุด จากละคร สาปซ่อนรัก ทางช่อง3 และเป็นรางวัลแรกของแหม่ม คัทลียา เพิ่งได้เป็นรางวัลแรกในปีนี้ ทั้งคู่ฝากขอโทษที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมงานได้ และขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลหน่อง อรุโณชา คว้ารางวัลผู้จัดละครยอดเยี่ยมแห่งปี จากละคร สายลับลิปกรอส ทางช่อง3ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม คว้ารางวัลสถาบันสอนบุคลิกภาพยอดเยี่ยมกองทัพ พีค คว้ารางวัลนักแสดงนำชายแห่งปี จากละครให้รักพิพากษา ช่อง3ธัชพล กู้วงศ์บัณฑิต คว้ารางวัลนักแสดงนำซีรี่ย์วายดีเด่น จากคุณหมอปาฏิหาริย์ ช่อง3รัญชน์รวี เอื้อกูลวราวัตร คว้ารางวัล นักแสดงดาวรุ่งหญิง จากละคร ซุปตาร์2550 ช่อง3พีรวิชญ์ อรรถชิตสถาพร คว้ารางวัล นักแสดงดาวรุ่งชาย จากละคร ซุปตาร์2550 ช่อง3ณัฐพล วงศ์วานิช,เตชิต ปัญญนราพร รางวัลรางวัลซีรีส์วายกระแสมาแรงแห่งปี จากซีรี่ส์ "Ghost Host Ghost House รัก เล่า เรื่องผีช่องGMM25อนุชิต สพันธุ์พงษ์ รางวัลรางวัลนักแสดงสร้างสรรค์ผลงานดีเด่น จากละครเรื่องใต้หล้า ช่องวัน31จรณ โสรัตน์ รางวัลแสดงเจ้าบทบาทยอดนิยม จากละครปมเสน่หาช่อง3รายการถกไม่เถียง คว้ารางวัลรายการข่าวแห่งปี ช่อง7สีสุปราณี เจริญผล คว้ารางวัล วลีเด็ดแห่งปี "งานไม่ใหญ่แน่นะวิ" จากละครจากละครตะวันตกดินช่องอมรินทร์ทีวี เอชดีเกรียงไกรมาศ พจนสุนทร คว้ารางวัล ผู้ประกาศข่าวดีเด่น ช่อง PPTVศตวรรษ-แพรวไพลิน เศรษฐกร คว้ารางวัลคู่รักแห่งปีกิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล คว้ารางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม จากละคร สาปซ่อนรัก ช่อง3ยงค์ยุทธ เติมต่อ, กฤษฏายุทธ ทวีชัยวัฒน์ รางวัลนักแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่ง "แอบจองรัก” ช่อง3ปวีณสุดา ดรูอิ้น คว้ารางวัล Beauty Strong Of The Yearปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รางวัล Passion I Dol Of The Year จากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์กมลวรรณ ศรีวิไล รางวัลนักแสดงสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นกวาง จิรพรรณ คว้ารางวัลศิลปินร้อยล้านวิว จากเพลงมักอ้ายหลายเด้อแพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร คว้ารางวัลBest Influencer Of The Yearสรวีย์ รวีรัฐฐากรณ์ คว้ารางวัลผู้ส่งเสริมศาสนาภาพยนตร์ วันอลวนฮ่า! คว้ารางวัลภาพยนตร์ครอบครัวแห่งปีกรกฤช อังคเมธากร และ สุเทพ บู่แย้ม​ ประธานกรรมการ บริษัท อิ่มท้อง จำกัด (แบรนด์ชูว์ชูว์)รางวัลผลิตภัณฑ์ขนมอบกรอบในยุคดิจิทัลคุณลภัสรดา เลิศภานุโรจรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)รางวัลโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งความงามยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัลโรงพยาบาลเวชธานี คว้ารางวัลโรงพยาบาลต้นแบบด้านการบริการในยุคดิจิทัลบริษัท ศศิน โซลูชั่น จำกัดรางวัลธุรกิจบริหารทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัลบริษัท ไทยวรา โปรเจคท์ (ไทยแลนด์)​ จำกัดรางวัลธุรกิจที่ปรึกษาส่งออกและการตลาดตะวันออกกลางยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัล​บริษัท เอ็นพีเอส กรีน อีเนอร์จี จำกัด​รางวัลองค์กรพลังงานยอดเยี่ยมในยุคดิทัลบริษัท ปกรณ์พัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัดรางวัลธุรกิจวิศวะกรรมสาธารณูปโภคยอดเยี่ยมในยุคดิจิทัล​นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับรางวัลอีกมากมาย อาทิเพจสายไหมต้องรอด, เพจจ๊อกจ๊อกนางงาม, แม่ลี-แก้มบุ๋ม, ปิ๋มซีโฟร์, พรฟ้า ปุณณิกา, ณภัทร ณ ระนอง, โก้ ธีรศักดิ์, แพรว แพรงณิชยฐ์, สุทธิคุณ วันทานุ, วง fool step จากจีนี่เร็คคอร์ดGMM, บอลลูน พิณสุดา ตันไพเราะ, ปิ๋ม ซีโฟร์, เอื้อง สาลินี ปันยารชุน, เน็ตไอดอลน้องโอลีฟเนยกรอบและอื่นๆอีกมากมาย เรียกได้ว่าแจกจุกๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนผลงานบันเทิงต่อไป