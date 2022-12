ตะลุยกองถ่ายภาพยนตร์ ฅนดิบเดือด ปิดวอล์กกิ้งสตรีท เนรมิตโรงแรมเป็นคาสิโนสุดอลัง ‘ก๊อต-พลอย-อนันดา’ ทุ่มทุนเดือด!!.ระห่ำ

หลายล้านคนจับตาอยู่ กับหนังฟอร์มใหญ่ ทุนสร้างทะลุร้อยล้านหนังร่วมทุนไทย-จีน ร่วมผลิตร่วมทุนสร้างโดย วันเดอเรอร์ พิคเจอร์ส Wanderer Pictures, เรติน่าฟิล์ม โปรดักชั่น Retina Film Production นำโดยสองผู้บริหาร อรุณ วิทยานนท์, กบ วณิชชา ตันจันทึก, และพี.ที.จี. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ PTG entertainment คาดว่าจะมาปฏิวัติวงการหนังบู๊ไทย ให้กระหึ่มโลกAll Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือด รวมสุดยอดดาราดัง เช่น อนันดา แอเวอริ่งแฮม, น้อย วงพรู กฤษดา สุโกศล แคลปป์, ก๊อต จิรายุ ตันตระกูล, พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, เอก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ และสองดาวรุ่ง คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้, ออม มานิตา ชอบชื่น โดยมี ปีเตอร์หลุยส์ ไมอ๊อกชิ เป็น Co-Producerเขียนบทและกำกับการแสดงโดย ลีออง หยาง ซู่เผิง ผู้กำกับชาวจีน รับรองว่าจะปะทะดุเดือด ทะลุจอแน่นอน!ตั้งแต่เปิดกล้องที่พัทยา กองถ่ายหนัง All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือด ยังคงปักหลักถ่ายทำที่พัทยา ชลบุรี วันนี้เราจะพาไปบุกๆ กองถ่าย กับสองฉากใหญ่ที่สำคัญมาก เริ่มกันที่ฉากใหญ่คาสิโน แหล่งละลายทรัพย์ ของคนอยากรวยไว ที่ทางทีมงานสร้างขึ้นมาใหม่หมด ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ แถวหาดจอมเทียน โอ้โห!!! ต้องบอกว่าเนรมิตคาสิโนใหญ่ ได้เหมือนจริงมากๆ ดารานำทั้ง อนันดา, ก๊อต จิรายุ,พลอย เฌอมาลย์, เอก ธเนศ, คริสติน กุลสตรี, ออม มานิตา ทั้งหมดต่างทุ่มเทอย่างแรง ระเบิดการแสดงแบบสุดพลัง! ถึงแม้จะถ่ายทำล่วงเลยไปถึงตี 3 แต่ทั้งทีมงานและทีมดาราก็พร้อมลุยต่อแบบไม่ย่อท้อเลย เด็ดไปกว่านั้น ทางโรงแรมแอมบาสเดอร์ของเก็บฉากที่ทางทีมงานสร้างขึ้นทั้งหมดไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเตรียมทำเป็นนิทรรศการแสดงให้ลูกค้าของโรงแรมดูเมื่อหนังเข้าฉาย สามารถมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้อีกด้วยและอีกหนึ่งฉากใหญ่ ด้วยการยกกองไปถ่ายทำที่ วอล์กกิ้งสตรีท Walking Street พัทยา ที่ก๊อตซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องต้องแสดงฉากบู๊ระห่ำ แบบจริงจัง (Real Fight) และเพื่อความสมจริง ก๊อตขอเล่นเอง เจ็บจริง ด้วยตัวเอง โดยมี Yang Kill-Yong ผู้กำกับคิวบู๊ชื่อดังระดับโลกจากเกาหลีใต้คอยควบคุมการกำกับฉากนี้อย่างเข้มข้น และนักแสดงสมทบอีกหลายร้อยคน ท่ามกลางฝูงชนทั้งไทยและเทศมุงกันอย่างแน่นขนัด ทางทีมงานยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในวอล์กกิ้งสตรีท ยินยอมให้ปิดถนนวอล์กกิ้งสตรีทเส้นนี้เป็นบางช่วงได้ในระหว่างการถ่ายทำ เป็นฉากบู๊ระห่ำและมีดราม่าเข้มข้นๆ แทรกไปด้วย ซึ่งกว่าจะผ่านฉากนี้ใช้เวลานานหลายชั่วโมง กันเลยทีเดียวสองฉากใหญ่จะระทึกดุ มันส์เดือดเว่อร์ ขนาดไหน จะได้ดูกันเต็มตาเต็มอารมณ์แน่นอนปีหน้า ในหนัง All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือดสามารถตามติดความเคลื่อนไหวของภาพยนตร์ All Men Are Brothers Also Pattaya Heat ฅนดิบเดือด ได้ทาง เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/WANDERER.TH https://www.facebook.com/retinafilm.Thailand ไอจี https://www.instagram.com/wanderer.pictures/