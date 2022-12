ปี 2566 ‘ช่อง 7HD’ จัดเต็มเหนี่ยว เข็นทัพละครฟอร์มเด็ดหลังข่าว-ก่อนข่าวคุณภาพแน่น สุขไม่มีวันหยุดตลอดปี

ปี 2566จัดทัพละครฟอร์มพรีเมียม ครบทุกรสชาติเอาใจแฟนละคร ยกขบวนนักแสดงแม่เหล็ก ขวัญใจแฟน ๆ รวมทั้งผลักดันนักแสดงรุ่นใหม่โชว์ฝีมือแน่นจอคึกคักแน่นเปรี๊ยะจริง ๆ สำหรับละครปี 2566 ที่ช่อง 7HD คัดสรรเพื่อผู้ชม หลังจากปีที่ผ่านมายืนหยัดยืนหนึ่งเรื่องละคร โกยทั้งเรตติ้ง และกระแสโซเชียล ปีนี้ยังคงจัดเต็ม พร้อมจัดทัพละครหลากรส ในช่วงละครหลังข่าวภาคค่ำและก่อนข่าวภาคค่ำที่แฟน ๆ เตรียมรีโมตให้ดี ๆ เพราะฟอร์มเด็ด ฟอร์มปังมาแบบเต็มคาราเบลจริง ๆเริ่มจากละครหลังข่าวภาคค่ำ ที่รวมความหลากรสไว้แบบจัดเต็ม ฟอร์มอลังตั้งแต่เปิดตัว จัดหนักด้วยทัพนักแสดงคุณภาพเริ่มจากละครสุดโรแมนติก ‘ลมพัดผ่านดาว’ สร้างจากนวนิยายดังของ ว.วินิจฉัยกุล ที่มีนางเอกซุปตาร์อันดับหนึ่งของเมืองไทย อั้ม-พัชราภา ประกบพระเอกเสน่ห์แรง เข้ม-หัสวีร์ และพระเอกตลอดกาล ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ที่กลับมาช่อง 7HD อีกครั้ง นอกจากร่วมแสดงนำแล้ว ยังรับหน้าที่ผู้ผลิตละครของค่าย ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ ครีเอชั่น และความน่าดูยังไม่หมด เพราะยังมีนักแสดงมากฝีมือล้นจอ ไม่ว่าจะเป็นเจี๊ยบ-โสภิตนภา ที่มารับบทบาทสุดแซ่บพร้อมขับเคี่ยวกับ อั้ม-พัชราภา ร่วมด้วย โน้ต-วัชรบูล บิ๊ก-ศรุต ซานิ-นิภาภรณ์ ดาด้า-วรินดา อ๋อง-เขมรัตน์ แค่ชื่อนักแสดงนำก็ว้าวยกเซ็ต ลงจอเมื่อไหร่ แฟนช่อง 7HD ห้ามพลาดเชียว !มาต่อที่ละครโรแมนติกพีเรียดฟอร์มยักษ์แห่งปี ‘เภตรานฤมิต’ บทประพันธ์ ศิริวิมล โดยค่าย มีเดีย สตูดิโอ ที่นำพระนางเคมีกระจายกลับมาพบกันอีกครั้ง ไมค์-ภัทรเดช ในบทบาทคุณหลวงผู้ยึดมั่นในรักเดียว และ มุกดา นรินทร์รักษ์ ในบทบาทหญิงสาวสุดโก๊ะที่ข้ามเวลามาพบรักแท้ และการพลิกบทบาทมาร้ายสุดขั้วของ แม็กกี้ อาภา ร่วมด้วย บอม-พงศกร, มะเหมี่ยว-พรชดา, พล-พูลภัทร และนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง กำกับการแสดงโดย ชัชวาล ศาสวัตกลูนอีกหนึ่งเรื่องฟอร์มใหญ่จากค่าย มีเดีย สตูดิโอ ‘เมืองแก้ว’ ที่สร้างจากบทประพันธ์ของ สีฟ้า บทโทรทัศน์จากปลายปากกาของ ศัลยา จับคู่เคมีใหม่ เข้ม-หัสวีร์ ประกบ พิ้งค์พลอย-ปภาวดี และได้นักแสดงฝีมือดี น้ำผึ้ง-ณัฐริกา พล-พูลภัทร ร่วมแสดง ร่วมด้วย ฟีฟ่า-เปรมอนันต์ และนักแสดงใหม่จากโครงการ 7HD NEW STARS อีฟ-ชนิภรณ์ รับประกันความสนุกแน่นอนละครดราม่าลึกลับฟอร์มใหญ่ ‘สร้อยนาคี’ บทประพันธ์ แรเงา จากค่าย มุมใหม่ เรื่องราวระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ที่ก่อเกิดเป็นความรัก ความแค้นข้ามภพ CG เอฟเฟกต์อลังการ นำแสดงโดย นาว-ทิสานาฏ กับบทบาทสุดท้าทายยิ่งใหญ่กว่าเดิม จาก "แม่เบี้ย" สู่ "นางนาคี” เสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมือ แคทรียา อิงลิช อานัส ฬาพานิช ดอม เหตระกูล ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วยนักแสดงนิวเจนของช่อง 7HD บลิว-วรพล และการ์ตูน-ณัฐฌา ที่มาปะทะฝีมือกับรุ่นพี่อีกหนึ่งพีเรียดฟอร์มปังจากค่าย ดาราวิดีโอ ที่ปลุกตำนานความเข้มข้นหยิบละครดราม่าเรื่องดังในตำนาน “รอยรักรอยบาป” บทประพันธ์ของ อัจฉรียา ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ส่ง เจี๊ยบ-โสภิตนภา ผู้สวมบทคุณหญิงระย้า ขึ้นรับรางวัลจากเวทีระดับเอเชีย Asian Television Awards 2010 มาแล้ว ครั้งนี้ได้ เจี๊ยบ-พิจิตตรา กลับมาร่วมงานกับช่อง 7HD อีกครั้งหลังจากสร้างกระแสความปังจาก ฟ้ามีตะวัน ครั้งนี้มารับบทบาทคุณหญิงระย้าที่เป็นตำนาน ร่วมด้วย ฟลุค-เกริกพล รับบทพระยาวิสุทธิ์ ผู้มากภรรยา ร่วมด้วย เกรซ-พัชร์สิตา, กุ๊กกิ๊ก กชกร, พลอย-รัญดภา พร้อมนักแสดงนำรุ่นลูก ภูมิ-เกียรติภูมิ ปิ่น-ชรินพร เบนซ์-ชนกนันท์ และ 2 นักแสดงใหม่จากโครงการ 7HD NEW STARS บิ๊กเอ็ม-สุเมธา และ อ๋อม-ปัณชญา‘ในรอยทราย’ ละครโรแมนติกดราม่า ครบรสทั้งแอ็กชั่นสุดเท่ และความรักสุดดราม่า จากบทประพันธ์ของ อาริตา โดยค่ายมากกว่าฝัน นำแสดงโดย ไมค์-ภัทรเดช ในบทฝาแฝดที่ต่างกันสุดขั้ว ครั้งนี้โคจรมาพบกับนางเอกลุคเกาหลี ฐิสา-วริฏฐิสา และนางเอกดาวรุ่ง สกาย มาเรีย ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือ อ้น-สราวุธ มาตรทอง และ พล ตัณฑเสถียร ที่มาร่วมงานกับช่อง 7HD เป็นครั้งแรก งานนี้มาเติมความเข้มข้นให้กับละครคูณสองทีเดียวส่วนแฟนละครแอ็กชั่น ฟอร์มดี ที่หลายคนรอคอย ‘แม่โขง’ จากบทประพันธ์เรื่องดังของ ปองพล อดิเรกสาร ที่การันตีความเข้มข้นของบทละครโดยผู้เขียนบท เสาร์ 5 ที่งานนี้ผสมผสานบู๊สุดทันสมัยกับความเชื่อลึกลับ ตื่นตาไปกับ CG พญานาคสุดอลังการ จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ โดยมี 3 นักแสดงนำ มิกค์ ทองระย้า ที่กลับมารับละครแอ็กชั่นอีกครั้ง และพระเอกนักบู๊สุดดุดัน หลุยส์ เฮส ประกบนางเอกสายฝีมือ เปรี้ยว-ทัศนียา ร่วมด้วย เจด้า-ศรัณย่า หมู-ภูษณะ และนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่งช่อง 7HD ยังจัดเต็มความมันไม่ซ้ำโหมด ‘เพลิงไพร’ บทประพันธ์ของ สถาพร สุชาติ และ เจษฎา ปลอดแก้ว ละครน้ำดีแอ็กชั่นสุดเร้าใจ โดยค่าย มีเดีย สตูดิโอ ที่มาพร้อมเรื่องราวเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่ยอมเสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อรักษาผืนป่าให้คงอยู่ การพบกันครั้งแรกของ เอส-กันตพงศ์ และ ปูเป้-เกศรินทร์ ร่วมด้วย บอส-ชนกันต์ มิ้นท์-พรทิวา โน้ต-วัชรบูลละครแอ็กชั่นพีเรียดเรื่อง ‘ฤทัยบดี’ จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ เตรียมจัดเต็มทั้ง CG สุดแพรวพราว และบู๊แอ็กชั่นสุดมัน สร้างจากบทประพันธ์ของ จรสจันทร์ การพบกันของพระนางดาวรุ่ง 4 คน โดนัท-ภัทรพลฒ์ กานต์-ณัฐชา และ บิว-ณัฐพล ที่สร้างปรากฏการณ์ความปังจาก เสาร์ 5 และได้นางเอกหน้าหวานดาวรุ่ง เจนนี่-ชยิสรา มาร่วมสร้างเคมีใหม่ ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อานัส ฬาพานิช หนิง-ปณิตา ฯลฯ และนักแสดงน้องใหม่จาก 7HD NEW STARS ดรีม-ปุณณฤกษ์ แทน-บุรันช์รัตน์ และ ยาหยี-ปริยชาต โดยมีผู้กำกับฝีมือดี สถาพร นาควิไลโรจน์ มารับหน้าที่กำกับการแสดง‘กล้า ผาเหล็ก’ ละครแอ็กชั่นดราม่าสุดมันจากค่าย โกลด์ ซี.พี.จี. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ผลงานกำกับของ เอก รังสิโรจน์ ที่เคยสร้างสรรค์ละครจนเรียกเรตติ้งสนั่นจอมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น คนเหนือฅน และล่าสุดปี 2565 หุบพญาเสือ ทำเรตติ้งสูงสุดติดต่อกัน 4 สัปดาห์มาแล้ว ครั้งนี้จะสร้างละครบู๊เดือด มี บูม-กิตตน์ก้อง และ ฮาน่า ลีวิส กลับมาบู๊ร่วมกันอีกครั้ง ร่วมด้วย โน้ต-วัชรบูล ในบทจอมโจรสุดโหดที่มีเรื่องราวความหลังอันแสนเจ็บปวด และเป็นงานแสดงละครเรื่องแรกของ เกรซ-ฮาร์เปอร์ นักแสดงหน้าใหม่จากโครงการ 7HD NEW STARSและอีกเรื่องจากค่าย โกลด์ ซี.พี.จี. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ‘แคน2แผ่นดิน’ ละครแอ็กชั่นดราม่า ฝีมือกำกับของผู้กำกับ4 แผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ ฉลอง ภักดีวิจิตร และเจ้าของรางวัลเกียรติยศด้านโทรทัศน์จากเวทีนาฏราช ครั้งที่ 13 ร่วมด้วยอีกหนึ่งผู้กำกับมากฝีมือ สำรวย รักชาติ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้วย นำแสดงโดยเจนใหม่น่าจับตามอง โอ๊ต-ชาคริต และ ริส-วิชญพงศ์ กับบทบาทแอ็กชั่นดราม่าระหว่างสายเลือดที่พลัดพรากและต้องกลายมาเป็นศัตรูกันโดยไม่รู้ตัว ร่วมด้วย มะเหมี่ยว พรชดา และพลอย-รัญดภาด้านค่าย โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป ที่ยืนหนึ่งเรื่องเรตติ้ง ส่งแอ็กชั่นเรื่องใหม่ ‘ปล้นครั้งสุดท้าย’ มาเอาใจสายบู๊ นำแสดงโดย อ๊อฟ-ชนะพล ปูเป้-เกศรินทร์ แชป-วรากร อลิศ-ธนัชศลักษณ์ ซัน วงศธร และนักแสดงน้องใหม่จาก 7HD NEW STARSวีซ่า-สิมิลัน และยังได้นักแสดงสายบู๊มากฝีมือ พีท ทองเจือ ร่วมด้วยนอกจากนี้ ยังจัดเต็มละครครบรส หลากอารมณ์ ฟิน ฮา ดราม่าครบรสเริ่มด้วย ‘ฮักหลายมายเลดี้’ ละครแนวโรแมนติกคอมิดี้จากค่าย มงคลดี โปรดักชั่น จับ ยูโร ยศวรรธน์ ประกบคู่กับนางเอกสาวดาวรุ่งสายฝีมือ พระพาย-รมิดา ครั้งแรก มาพร้อมบรรยากาศม่วน ๆ ที่จะได้เห็นหนุ่มยูโร เว้าอีสานแบบจัดเต็ม ร่วมด้วย แทนตะวันจีน-เฌอตินท์นารา ฝ้าย-สุภาพร บิ๊ก-กฤษฎา งานนี้ผู้กำกับ ตะวัน จารุจินดา รับประกันว่าคู่พระนางเคมีใหม่ ยูโร-พระพาย ตกหัวใจแฟน ๆ ได้อย่างแน่นอนต่อด้วยละครจากค่าย มีเดีย สตูดิโอ 2 เรื่อง ‘แผนลวงบ่วงมารยา’ พบความโรแมนติกชวนฟิน และความเข้มข้นในการตามหาอาชญากรตัวจริง พร้อมแง่มุมของอาชีพตำรวจและดาราที่ไม่ได้สวยหรูเหมือนที่คิด จับคู่กันครั้งแรกของพระเอกสายฝีมือ ธันวา สุริยจักร กับนางเอกดาวรุ่งเคมีดี พิ้งค์พลอย-ปภาวดี ร่วมด้วย บอส-ชนกันต์ เจด้า-ศรัณย่า ไผ่-พาทิศ และนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง‘ไฟน้ำค้าง’ ละครแนวโรแมนติกดราม่า จากบทประพันธ์ของ ชลาลัย ดึงพระเอกสุดฮอต ยูโร ยศวรรธน์ ประกบคู่นางเอกเคมีสาธารณะ มุกดา นรินทร์รักษ์ ครั้งแรก ร่วมด้วยนักแสดงอีกมากมาย อาทิ บอส-ชนกันต์, แก้ม-ญาณิศา, เบน-สันติราษฎร์ เรื่องราวเข้มข้น ครบรส ดราม่าจัดเต็ม และเรื่องรักสุดซาบซึ้ง ที่เริ่มต้นจากความเข้าใจผิด งานนี้มีฉากรักให้ผู้ชมเตรียมฟินกันแน่นอนมาถึงค่ายผลิตละครคุณภาพ ปรากฎการณ์ดี หลังจากฝากผลงานล่าสุด หลงกลิ่นจันทน์ ที่ได้รับกระแสและคำชื่นชมอย่างล้นหลามมาแล้ว ปี 2566 ส่ง 2 ละครสืบสวนสอบสวนเนื้อหาเข้มข้นหักมุมแนวถนัดมาเอาใจแฟน ๆ เริ่มจาก ‘รักในรอยลวง’ สร้างจากนวนิยายของ ปราปต์ หนึ่งในนักเขียนที่น่าจับตามองของพ.ศ.นี้ การพบกันครั้งแรกของพระเอกเคมีสาธารณะ แบงค์-อาทิตย์ และนางเอกดาวรุ่งมาแรง แอนน่า กลึคส์ ร่วมด้วย บอม-พงศกร จีน-เฌอตินท์นารา และอีกหนึ่งเรื่อง ‘คุณแม่แก้ขัด’ ละครโรแมนติกที่แทรกเรื่องการสืบสวนสอบสวน พร้อมคอมิดี้ชวนให้ลุ้นตลอดเวลา โดยมีแดดดี้มาดขรึม เอส-กันตพงศ์ ที่จะถ่ายทอดบทคุณหมอและคุณพ่อสุดอบอุ่น คู่กับ สกาย มาเรีย สาวจอมโก๊ะที่ดูไม่เข้ากับเขา แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นคุณแม่แก้ขัดที่น่ารักและเหมาะสมกันที่สุด ร่วมด้วย โอ๊ต-ชาคริต มะเหมี่ยว-พรชดา พร้อมทีมนักแสดงอีกมากมายค่าย มุมใหม่ ส่งละครโรแมนติกแอ็กชั่น ทุกอณูฤทัย จากบทประพันธ์ ของขวัญกล่องเล็ก ละครน้ำดี ที่ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ได้สองพระนาง จิณณ์ จิณณะ กับ ฮาน่า ลีวิส โคจรมาพบกันอีกครั้ง โดยฮาน่าจะถ่ายทอดเรื่องราวของปลัดหญิงคนแรกของประเทศไทย ในปี 2500 ที่จะช่วยเชิดชูคุณค่าของผู้หญิงที่แท้จริง การันตีทั้งบทบู๊และบทรักด้าน ละครก่อนข่าวภาคค่ำ พาเหรดยกทัพความแซ่บจัดจ้าน ดราม่าจัดเต็ม บู๊จัดหนัก ครบทุกอรรถรสสุด ๆ ไม่ว่าจะเป็นละครโรแมนติกแฟนตาซี ‘มนตราตะเกียงแก้ว’ จากบทประพันธ์ โสภี พรรณราย ที่ได้นักแสดงเลือดใหม่ช่อง 7HD มาร่วมกันสร้างสีสันความสนุกในภาคต่อตอนจบของ สาวน้อยในตะเกียงแก้ว ละครแฟนตาซีเมืองแม่มดที่แฟนละครรอคอย ภูมิ-เกียรติภูมิ พบ กานต์-ณัฐชา ตรัย-จักรภัทร และ เฌอ-เฌอลีนน์ โดยค่าย ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น ทำหน้าที่สร้างความสนุกเช่นเดิม และละครแฟนตาซีฟอร์มเด็ดอีกหนึ่งเรื่อง มนตราฟ้าฟื้น ละครก่อนข่าวภาคค่ำครั้งแรกของ ค่ายเทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ที่คืนชีพให้ขุนแผนกลับมามีชีวิตในโลกของละครอีกครั้ง จัดเต็มทั้งภูตผี CG และมนตร์คาถา นำแสดงโดย โอ๊ต-รัฐธีร์ แก้ม-ญาณิศา ฝ้าย-สุภาภรณ์ ที่มาในบทบาทหญิงงามในวรรณคดี ร่วมด้วย หมู-ภูษณะ เฌอลีนน์ และนักแสดงน้องใหม่ วีซ่า- สิมิลัน เดียว-นวบดินทร์ จาก 7HD NEW STARSเตรียมรอยยิ้มไปกับละครรีเมกที่จะกลับมาสร้างสีสันให้กับผู้ชมอีกครั้ง ‘รักแท้ แซ่บหลาย’ จากบทประพันธ์ โสภี พรรณราย โดยค่าย ดาราวิดีโอ รับประกันความนัว นำแสดงโดยพระเอกมาดเข้ม โอ๊ต-รัฐธีร์ จับคู่นางเอกหน้าคม เกรซ-พัชร์สิตา และ พอล เดอบ๊อด นิต้า-นิคิต้า ค่าย คนทีวี (ไทยแลนด์) ส่ง ‘แม่ปูเปรี้ยว’ บทประพันธ์ นันทนา วีระชน ละครโรแมนติก จับ โหน-ธนากร ดันน้องใหม่ สไมล์-ศศินา ที่ขึ้นแท่นนางเอกละครก่อนข่าวเต็มตัว ร่วมด้วย กิ๊ฟท์-สุพิชฌาย์ และนักแสดงน้องใหม่จาก 7HD NEW STARS ซีล-ฐณธรณ์ โดย ชัยวุฒิ เทพวงษ์ รับหน้าที่ทั้งผู้ผลิตและกำกับการแสดง และค่าย กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ (2002) ส่งละครน่ารักโรแมนติก ‘รักซ่อนรส’ ได้พี่จ๋า อ๊อฟ-ชนะพล ปรับลุคพระเอกสายบู๊มาเป็นหนุ่มนักธุรกิจมาดเท่ ประกบนางเอกใหม่แกะกล่อง มิ้นชิ-เสฏฐนันท์ สาวหน้าใสจาก 7HD NEW STARS ร่วมด้วย อั๋น-อัครพรรฒ มิลลี่-อภิสราคอละครเพลง แอ็กชั่นคอมิดี้ รอดู ‘มาเฟียลำซิ่ง’ บทประพันธ์ ณพุทธ สุศรีฯ จากค่าย มีเดีย สตูดิโอ นำแสดงโดยพระนางเคมีดี ฟีฟ่า-เปรมอนันต์ และ ชิงชิง-คริษฐา นอกจากนี้ยังมีนักร้องลูกทุ่งอารมณ์ดี ยิ่งยง ยอดบัวงาม และ แจ๊ค ธนพล มาร่วมสร้างความสนุกแบบจัดเต็มอีกด้วย งานนี้ได้ พีรพล เธียรเจริญ มากำกับการแสดง ส่วนแฟนละครค่าย มากกว่าฝัน เตรียมพบกับ ‘สาวใช้ดิลิเวอรี’ บทประพันธ์ นภาสรร ผลงานกำกับของ วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ ได้คู่พระนางเคมีใหม่ เมฆ-จุติ พบ แพรว-เฌอมาวีร์ กับเรื่องราวชุลมุนของสาวใช้จอมจุ้นกับเจ้านายหนุ่มคาสโนว่า ร่วมด้วย ต้อง-สมิตพงศ์ เบนซ์ ชนกนันท์นอกจากนี้เตรียมกระชากหัวใจกับละครดราม่าน้ำตาท่วมจอ ที่รับประกันได้ว่าเข้มข้นทุกฉาก ทุกตอน ทั้ง ‘ดั่งฟ้าสิ้นตะวัน’ บทประพันธ์ เพ็ญศิริ จากค่าย กำลังดี ซอย 6 โปรดักชั่น มี แชป-วรากร โคจรมาพบ มิ้นท์-พรทิวา อีกครั้ง ร่วมด้วย จาด้าทศ รวิศชา และนักแสดงมากฝีมือ ดอม เหตระกูล และดราม่าเข้มข้นสุดขั้วกับ ‘หงส์ในกรงกา’ สร้างจากบทประพันธ์ของนักเขียนชื่อดัง ภาคินัย ผลงานโดยค่าย ปภัสรา โปรดักชั่น มี เบน-สันติราษฎร์ ประกบ พีพี-พัชญา ร่วมด้วย แอมป์-พีรวัศ และ แพม-สุชานุช น้องใหม่จาก 7HD NEW STARS และนักแสดงเจ้าบทบาท ดวงตา ตุงคะมณีแฟน ๆ ห้ามพลาด !!! เตรียมรีโมตให้พร้อม ปี 2566 ช่อง 7HD พร้อมเสิร์ฟละครฟอร์มเด็ด แฟน ๆ ห้ามพลาด !!! เตรียมรีโมตให้พร้อม ปี 2566 ช่อง 7HD พร้อมเสิร์ฟละครฟอร์มเด็ด ครบทุกอรรถรส ให้แฟน ๆ"สุขไม่มีวันหยุด" แบบ HD แน่นอนทุกวัน