“ไฮด์-คัท” ตื่นเต้น ซีรีส์ “Chains of heart ตรวนธรณี” ใกล้ลงจอแง้มความจิ้น มีให้ฟินแน่นอน

ทยอยปล่อยภาพฉากแอ็คชั่น บู๊ระห่ำออกมาให้ได้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ซีรีส์ของ บริษัท แม็กซิม่อนโซลูชั่น โดย 2 ผู้จัด อัญธิศร เชาวนปรีชา, ศุภกิตติ์ กันอุปัทว์ ที่เตรียมจะลงจอ ช่อง 3 กด 33 ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ล่าสุดคู่พระนายของเรื่องอย่างหนุ่ม "คัท ธนวัฒน์" และ "ไฮด์ ศรุญสธร" ก็มาอัพเดทให้ฟังกันว่า ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ฉากบู๊แอ็คชั่นอย่างเดียวเท่านั้น ฉากจิ้นฟินจิกหมอนที่หลายคนรอคอย ก็จะมีมาให้ได้ชมกันอย่างแน่นอน เรื่องเลิฟซีนไม่ต้องพูดถึง เตรียมรอชมกันได้เลย ที่สำคัญตื่นเต้นกันมาก ๆ เพราะซีรีส์ใกล้ลงจอเต็มทีแล้วไฮด์-คัท เผยว่า "จริง ๆ แล้ว ตรวนธรณี เนี่ยเป็นซีรีส์แนวแอคชั่นดราม่านะครับ แต่ว่ามีความแฝงจิ้น ความเป็นความวายไปด้วย ความจิ้นจะมีพอสมควรเลย ในนิยายกับซีรีส์ของเราเรามาปรับให้แบบทันสมัยมากขึ้น กุ๊กกิ๊กเลิฟซีนต้องเขิลอยู่แล้วนะ จริง ๆ เรามีการเวิร์คช็อปหลายรอบครับ มันก็อาจจะทำให้เราแบบเขิลน้อยลง สำหรับไฮด์ปรับไม่เยอะครับเพราะเคยผ่านผลงานมาบ้าง ของคัทถือว่าปรับเยอะมาก ๆ ก็เคยมีผลงานมาบ้างแต่ว่าไม่ใช่ทางวายเลยมีปรับเยอะหน่อย คู่ของมาร์คกับชะเอม เค้าจะออกกวน ๆ กันมากกว่า แบบกระเซ้าเย้าแหย่ ไม่ค่อยเหมือนคู่เราสองคน ใกล้ลงจอแล้วครับ ก็ตื่นเต้นมาก มันเร็วไปหมดเลยครับ รู้สึกว่าช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ยระยะเวลามันรู้สึกว่านานมาก แต่พอมาถึงวันนี้มันเร็วมากครับ รู้สึกว่ามันคิดถึงคนในกองแล้วอ่ะ ทั้ง ๆ ที่เรายังทำงานอยู่นะ มันเลยทำให้แบบ อุ๊ยใจหวิวอยู่เหมือนกันนะตอนเนี้ย ทุกคนตั้งใจทำงานกันมาก อยากให้ทุกคนได้ดูครับ แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจครับกับซีรีส์เรื่อง ตรวนธรณี ครับผม ฝากซีรีส์เรื่อง ตรวนธรณี หรือว่า Chains Of Heart วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นะครับ ทางช่อง 3 กด 33 ครับ"นอกจากนี้ยังร่วมด้วยเหล่านักแสดง ชะเอม อลงกรณ์, บูม รวีวิชญ์, มาร์ค ปาหุณ, ตุ้ย เกียรติกมล, แบม กัญกนิษฐ์, เค้ก นวพร, ป๊อปปี้ รัชพงศ์, ฮง อิลฮงมิน ร่วมด้วย ปู ปริศนา, ชาย ชาตโยดม, กบ ทรงสิทธิ์, ธนายง ว่องตระกูล ฯ ร่วมสร้างสีสันในเรื่องนี้อีกด้วยติดตาม Chains of heart ตรวนธรณี ได้ทาง ช่อง 3 กด 33 ดูมือถือกด 3PLUS ในเดือนธันวาคมนี้!!!!