Line Up ปี 2023 “ดูมันดิ” ค่ายเล็กๆ แต่ใจใหญ่ ทุ่มกว่า 90 ล้าน นำทีมโดย “ซี-นุนิว” สร้างซีรีส์คุณภาพ สะเทือนวงการบันเทิง

ความปังที่เจ๋งสุดฉุดไม่อยู่ในปีนี้ ค่าย Domundi (ดูมันดิ) ไม่รู้จักคำว่าหยุด รันไปต่อในปีหน้า 2566 ด้วยซีรีส์อัดแน่นซึ่งจัดหนักคับคุณภาพ! ที่เปิด Line Up คอนเทนต์ปีหน้าสุดอลังการ ให้ได้ อึ้ง ทึ่ง ในความปังที่ดังไม่ไหววว !! รับประกันว่าต้องกรี๊ดสลบ ให้รู้ชัดกันไปว่าถ้าอยากดูซีรีส์สุดเฟี้ยวต้องเลี้ยวมาที่ “ดูมันดิ” ที่สู้สุดตัวเพื่อตอกย้ำความเก่ง ปั้นทั้งเด็กในสังกัดที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ และประกาศความเจ๋งถึงเป็นค่ายเล็กแต่ใจใหญ่ พร้อมทุ่มทุนกว่า “90 ล้านบาท” ในการถ่ายทำเพื่อความปังของซีรีส์โดยล่าสุดยกค่ายดูมันดิ มาจัดหนักความปังที่กำลังจะระเบิดความสนุกและความสุขผ่านผลงานซีรีส์คุณภาพครบรสถึง 7 เรื่อง จัดให้แบบเต็มอิ่ม ฟินสุดใจ โดยได้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ อลังการในงาน “DMD Line Up 2023 into The New Universe” โดยมีทัพนักแสดงของค่าย นำโดย ซี พฤกษ์ พานิช , นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ , แม้ก กรธัสส์ รุจีรัตนาวรพันธุ์ , ณฐ ณฐสิชณ์ เอื้อเอกสิชฌ์ , ติวเตอร์ กรภัทร์ ลำน้อย , ยิม ปริญญากรณ์ ขันสวะ , จิมมี่ กานต์ กฤษณะพันธ์ , ทอมมี่ สิทธิโชค เผือกพูลผล , เน็ต สิรภพ มานิธิคุณ , เจมส์ ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์ , ปาร์ค ภาณุภัทร อโนมกิตติ , ป๊อปปี้ รัชพงศ์ อโนมกิตติ , มาร์ค สรธรรศ์ บัวงาม , โทมัส ธีร์ทัศน์ จึงมณีรัตน์ , เฟิร์ส วรรณกร เรืองรัตน์ และ เต้ ธนรรถชล จันทร์แก้วอมร พร้อมด้วยนักแสดงต่างค่ายที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้ ทั้ง บุ๋น นพณัฐ กันทะชัย , ต้นน้ำ เปี่ยมชล ดำรงสุนทรชัย , เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ , ดรีม อภิชญา พานิชตระกูล , รอน ภัทรภณ โตอุ่น , เลโอ พีรพันธ์ จึงเจริญพาณิชย์ , ไต๋ ธนภัทร ขจรชัยกุล , บอส ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ , แพรว นฤภรกมล ฉายแสง และ แป้ง บุณฑริกา สิงภา ที่พร้อมหน้ากันแน่น รอยัล พารากอน ฮอลล์ เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เพื่อการันตีความปังสำหรับซีรีส์ที่จะได้รับชมกันในปี 2566ตาค้างไปกับความใจป้ำกับโปรเจกต์ใหญ่ที่ค่ายดูมันดิ ทุ่มทุนกว่า 30 ล้านบาท เพื่อซีรีส์เรื่อง “ข้ามฟ้าเคียงเธอ” โดยได้ “ซี พฤกษ์” และ “นุนิว ชวรินทร์” แสดงนำ รับประกันความปังด้วยความดังของ ซี-นุนิว ที่ชวนติดตามตั้งแต่ยังไม่เริ่มเปิดกล้อง พร้อมทั้งจะยกทีมไปถ่ายทำที่ต่างประเทศให้ฟินไปกับบรรยากาศและเรื่องราวของการทำภารกิจพิเศษเพื่อช่วยเหลือรัชทายาทคนสำคัญกลับประเทศ ที่จะได้เห็นการชิงไหว ชิงพริบของแต่ละตัวละคร พร้อมด้วยทักษะกีฬาฟันดาบ และไม่พลาดเสริมเรื่องความโรแมนติกคอมเมดี้ของตัวเอกทั้งคู่ที่รับรองใจฟูสุดๆตื่นตา ตื่นใจไปกับ “ภพเธอ” ซีรีส์แนวพีเรียดเรื่องแรกของค่ายดูมันดิ ซึ่งได้ เน็ต สิรภพ , เจมส์ ศุภมงคล , เต้ ธนรรถชล , เฟิร์ส วรรณกร , ต้นน้ำ เปี่ยมชล และ รอน ภัทรภณ โตอุ่น แสดงนำ สุดเข้มข้นด้วยเนื้อหาที่น่าติดตามกับความพีคเปลี่ยนชีวิตเมื่อโชคชะตาเล่นตลกให้พาย้อนกลับไปยุคกรุงศรีอยุธยา พร้อมต้องผจญภัยไปกับสารพัดเรื่องราวที่ต้องพิสูจน์ตัวเอง แถมมีเรื่องให้พัวพันกับความอันตราย และจะได้เห็นความรัก ความผูกพันธ์อีกด้วยหวีดหนัก สยองสุด ต้องหลีกให้เรื่อง “Zomvivor มหาลัยคลั่ง” ซีรีส์ซอมบี้เชื้อสายไทยแบบเต็มตัวเรื่องแรกในประเทศไทยที่ขนนักแสดงมารวมตัวมากที่สุด โดยค่ายดูมันดิจัดหนักความปัง ขนนักแสดงต่างค่ายมาสมทบความสนุก เพิ่มความสยองให้กับซีรีส์เรื่องนี้ เพื่อต้อนรับฮาโลวีนปีหน้า เมื่อต้องเอาตัวรอดจากซอมบี้ที่หลุดเข้ามาในหอพักเปลี่ยนคืนที่กำลังสนุกให้เป็นค่ำคืนสยองในพริบตา พร้อมวัดกับจิตใจมนุษย์ที่สุดจะน่ากลัว และมีผลประโยชน์เข้ามาวัดใจ นำแสดงโดย ซี พฤกษ์ ,นุนิว ชวรินทร์ , แม้ก กรธัสส์ , ณฐ ณฐสิชณ์ , เน็ต สิรภพ , เจมส์ ศุภมงคล , ติวเตอร์ กรภัทร์ , ยิม ปริญญากรณ์ , จิมมี่ กานต์ , ทอมมี่ สิทธิโชค , ป๊อบปี้ รัชพงศ์ , ปาร์ค ภาณุภัทร , มาร์ค สรณ์ธรรศ , บุ๋น นพณัฐ , บอส ชัยกมล , ดรีม อภิชญา , แพรว นฤภรกมล และ เจนิส เจณิสตาฟิน จิ้นจุใจและลุ้นสุดกับการทำคะแนนจีบคนที่แอบรัก แบบไม่มีกั๊กในโหมดที่สุดจะกิ๊กกุ๊ก กับเรื่อง “พี่เจตคนกลาง” ที่ได้ “ติวเตอร์ กรภัทร์” และ “ยิม ปริญญากรณ์” แสดงนำ โดยเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตชาวออฟฟิศกลางเมืองหลวง เรียนรู้ไปกับตัวละครที่จะเข้าใจถึงคุณค่าในชีวิตของตนเอง รวมถึงความน่ารักกุ๊กกิ๊กของน้องฝึกงานที่พยายามจีบพี่เลี้ยงฝึกงาน ที่ต้องลุ้นกันว่าจะสำเร็จหรือไม่ เรื่องนี้รับประกันความหวีดขั้นสุด ติดตามทางช่องวัน 31 และ IQIYI (อายฉีอี้)และต้องตามไปกันต่อกับเรื่อง “อย่าเล่นกับอนล” ที่ปักหมุดอยู่ออฟฟิศเดียวกันกับเรื่อง “พี่เจตคนกลาง” ซึ่งให้ลุ้นกันตลอดทั้งเรื่องความสัมพันธ์ลับๆ ที่ต้องแอบซ่อน และลองใจกันเก่ง แถมมีเรื่อง Friend With Benefit เข้ามาให้สะเทือนหัวใจ นำแสดงโดย “เน็ต สิรภพ” และ “เจมส์ ศุภมงคล” ติดตามทางช่องวัน 31 และ IQIYI (อายฉีอี้)แค่ชื่อเรื่องก็ดีไม่ไหว “ดื้อเฮียก็หาว่าซน” ที่มีทั้งความอ้อน ความดื้อ และความซนที่ไปพุ่งชนหัวใจจนมีเรื่องราวที่น่าติดตามชวนขยี้ใจ นำทีมความฟินโดย “แม้ก กรธัสส์” และ “ณฐ ณฐสิชณ์”ส่วนเรื่อง “Punk spy” อินไปกับความโรแมนติกผสมคอมเมดี้ เมื่อ 2 คนที่มาเจอกันในวันที่ใจพัง และโมเมนต์การอยู่ใกล้ "เขา" ที่ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็น พร้อมเรื่องสุดพีคที่จะหักมุมเมื่อในใจพวกเขามีบางอย่างที่ซ่อนอยู่ นำแสดงโดย ทอมมี่ สิทธิโชค, โทมัส ธีร์ทัศน์, ป๊อบปี้ รัชพงศ์, เลโอ พีรพันธ์ และ ไต๋ ธนภัทรความปังยังไม่แผ่ว เพราะยังมีโปรเจกต์ “แฟนบอยที่รัก” และ “กี่หมื่นฟ้า” ที่นำมาจากนิยายขายดีสุดฮิต แต่ต้องมาลุ้นกันว่า ดูมันดิรุ่นใหม่คนไหนจะได้รับบท ทั้งหมดนี้เป็นการจัดหนัก อัดแน่น ด้วยซีรีส์คุณภาพที่ครบทุกรส ถ่ายทอดทุกมุมมอง สะท้อนให้เห็นชีวิตในหลากหลายมิติ จากการผลิตของค่ายดูมันดิ โดยนักแสดงของทางค่ายที่ไม่หยุดพัฒนาฝีมือ พร้อมเพิ่มเติมด้วยทักษะต่างๆ เพื่อการแสดงที่รับประกันว่าปี 2566 จุกสุดใจไปกับซีรีส์จากค่ายดูมันดิ เปิดผังอลังการขนาดนี้ ปักหมุดรอปีหน้าฟินทั้งปีกับค่ายดูมันดิ