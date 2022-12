ช่อง 7HD จัดเต็มคาราเบล ส่งรายการใหม่รับปี 2566 รวมวาไรตี้-เรียลิตี้โชว์-แข่งขันร้องเพลงสุดว้าว และศิลปินล้นจอ

ต้อนรับปีใหม่ 2566เสิร์ฟความบันเทิงล้นจอ ผ่านหลากรายการหลายรสชาติ พร้อมอัดแน่นคอนเทนต์สุดปัง ลงจอให้ชมมกราคมปีหน้าคนรักรายการสายวาไรตี้ เรียลิตี้ รวมถึงการแข่งขันร้องเพลงมาทางนี้ ปี 2566ขนรายการใหม่ลงจอ พร้อมเสิร์ฟให้ได้ชมกันแบบจุใจ มาสำรวจไปพร้อม ๆ กันเริ่มต้นด้วยเรียลิตี้เอาต์ดอร์สุดอบอุ่นที่ผลิตโดย บริษัท เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ รายการที่จะพาทุกคนกลับมาใกล้กัน พร้อมสัมผัสเรื่องราวความอบอุ่นเล็ก ๆ รอบตัว ปลุกพลัง คุณค่าในตัวเอง สร้างรอยยิ้ม และความประทับใจ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคน งานนี้ได้นางเอกสาวมากความสามารถรับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 12.30 น. มาฟื้นฟูหัวใจไปพร้อมกันวันจันทร์ที่ 2 มกราคมนี้สำหรับคนรักเสียงเพลงแสดงพลังด่วน ปีใหม่นี้จัดหนักจัดเต็ม กับรายการประกวดร้องเพลงสุดปังลงจอเอาใจคนมีฝันออกสตาร์ตด้วยรายการแข่งขันร้องเพลงรสกลมกล่อม ที่นำเพลงต่างยุค ต่างเวลา มาเป็นโจทย์ให้เหล่าผู้เข้าแข่งขันได้ประชันกัน งานนี้ใครร้องเพลงข้ามยุคของคู่ต่อสู้ได้ดี มีสีสัน มีไม้ตายที่สามารถนำกรรมการข้ามยุคอินไปด้วยได้ ก็จะสามารถชนะและคว้าแชมป์ไปครอง การันตีความสนุกโดย 2 พิธีกรอารมณ์ดี วิลลี่ แมคอินทอช และต้นหอม ศกุนตลา พร้อมเหล่ากรรมการมากความสามารถอีกคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น ชมพู สุทธิพงษ์, เอกชัย ศรีวิชัย,เป็กกี้ ศรีธัญญา, ฮาย อาภาภรณ์ และ เปาวลี พรพิมล มาพร้อมกับศิลปินดาราทั่วฟ้าเมืองไทยที่มีใจรักเสียงเพลงแถมตระการตาไปด้วยโชว์ เพลิดเพลิน ประทับใจไปกับบทเพลงดังข้ามเวลา และเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขัน เตรียมลงจอให้ได้ชมกันทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา 18.00 น. เริ่มวันจันทร์ที่ 9 มกราคมนี้จากนั้นทุกวันพฤหสับดีและศุกร์ เวลา 18.00 น. พบกับรายการที่มาพร้อมการต่อสู้ด้วยเสียงเพลงจากนักร้อง ศิลปิน นักแสดง และผู้แข่งขันจากทางบ้าน ที่จะทำให้ทุกคนลุ้น สนุก ฮากระจายทุกนาทีไปกับ การแข่งขัน และบทลงโทษของทีมแพ้ ติดตามฟังเพลงเพราะจากศิลปิน นักแสดง และนักร้องยอดฝีมือจากทางบ้าน พร้อมการคืนจอ ช่อง 7HD อีกครั้งของพิธีกรมากฝีมือ กิ๊ก-เกียรติ กิจเจริญ และคณะกรรมการสุดป่วนชวนฮา อาทิ เสนาหอย, ตั๊ก ศิริพร และ จาตุรงค์ โพธารามเจอกันตอนแรกวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคมนี้ส่วนคอละครคอเมดี้บอกเลยว่า เกาะขอบจอวอร์มขากรรไกรไว้ให้ดี วันเสาร์ ที่ 14 มกราคมนี้ เวลา 09.10 น. พบกับละครเรื่อง ผู้ใหญ่ซ่าส์กับยาใจ สนุกทุกเช้าไปกับปมเรื่องราวชวนคิด และลุ้นไปกับความรักโรแมนติก นำขบวนความฮาโดย โหน ธนากร และ จาด้า อินโตร์เร คอนเฟิร์มว่าต่อจากนี้ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ทั้งครอบครัวจะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะคนรักการทำอาหารเตรียมพบกับรายการเรียลิตี้แข่งขันทำอาหารสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกจากบริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด ที่ค้นหาสุดยอดเชฟของประเทศไทย พร้อมโจทย์วัดทักษะการทำอาหารของของบรรดาเชฟมืออาชีพ โดยผ่านการตัดสินจาก 4 กรรมการที่เป็นเชฟระดับแนวหน้าของประเทศ การันตีด้วยรางวัลมากมาย พบกับเกมการแข่งขันสุดดุเดือดได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น.ยังไม่หมด พบกับขบวนความสุขจากรายการวาไรตี้ บันเทิง กีฬา ข่าวครบรส ที่เพิ่งลงจอให้ชมกันไปไม่นาน รายการ ไนต์ไนต์...สายEnt จัดเต็มความเอนเตอร์เทนโดย 3 พิธีกร นิวหนวด, กวางกิ และน้องใหม่ NEW STARS ดรีม-ปุณณฤกษ์ ได้ทุกคืนวันจันทร์เวลา 22.45 น. ส่วนคนรักกีฬาไม่ควรพลาด ทุกคืนวันอังคาร เวลา 22.45 น. เป็นต้นไป พบกับ สปอร์ตไลฟ์ (SPORTS LIFE) รายการสนุก ๆ ที่พร้อมมาทดสอบสกิลและความรู้ทางด้านกีฬา และใครที่ชอบรายการวาไรตี้เอาต์ดอร์ รายการ ภารกิจสุดคิดถึง :Let’s go my friends จัดให้ ! ฟีลกู๊ดไปกับภารกิจและสถานที่แห่งความทรงจำของเหล่าซุปตาร์ได้ทุกคืนวันพุธ เวลา 22.45 น. จากนั้นวันพฤหัสบดี เวลา 22.45 น. ฟินและขำกรามค้างแบบเต็มคาราเบลไปกับพิธีกรสายฮา นิวหนวด ในรายการสด ๆ บทมาเต็ม ส่วนสายข่าวเวรดึกพบกับรายการวาไรตี้นิวส์ทอล์ก เรื่องมันเป็นแบบนี้ งานนี้ช่อง 7HD ส่งพระเอกหนุ่มมากความสามารถ เอส-กันตพงศ์ บำรุงรักษ์ รับหน้าที่พิธีกรข่าว ร่วมงานกับกูรูข่าว หว่อง-พิสิทธิ์ กิรติการกุล และคนข่าวมืออาชีพ ปุ้ม-เปรมสุดา สันติวัฒนา เปิดจอรอชมกันได้ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 22.45 น. จากนั้นในวันเดียวกัน เวลา 23.45 น. สแตนบายรอความบันเทิงกับรายการ สด ๆ บทไม่มี ตีสนิท งานนี้การันตีความฮา ความซี้ ความสนิทโดย นิวหนวด แอบกระซิบเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนอกจากนี้ ยังมีรายการคุณภาพ ที่สร้างความสุขเช่นเดิม อาทิ ฮัลโหลซุปตาร์ ปั๊ว ปัง อลังเวอร์, ดวลเพลงดัง พลังอาชีพ,ดวลเพลงดัง แชมป์ชนแชมป์ และละครสั้นคุณธรรม นิรยภพ ที่สอดแทรกสาระความเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมรับชมความเคลื่อนไหวรายการต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 ทางโซเชียล Facebook, IG, Twitter : Ch7HD และ Ch7HD Entertainmentทางเว็บไซต์ https://www.ch7.com และชมสดออนไลน์ BUGABOO.TV