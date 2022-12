กรณ์ ณรงค์เดช" CEO ไรมอน แลนด์ เสิร์ฟความฟิน จับคู่จิ้น ‘อิง-ล็อต’ ร่วมงาน ‘The Art of Living-Living Life as an Art’ อาร์ต มิวเซียมใจกลาง

กรณ์ ณรงค์เดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “งาน The Art of Living เราต้องการเปลี่ยนพื้นที่ Sales Gallery ของคอนโดมิเนียมลักชัวรี่ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ ให้เป็นพื้นที่แห่งการเสพงานศิลปะและชมห้องตัวอย่างได้ ในเวลาเดียวกัน รวมถึงมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสังคม ด้วยการนำรายได้จากการจำหน่ายภาพถ่ายทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งนี้สำหรับเดือนธันวาคมเป็นเดือนเทศกาลแห่งความสุข ไรมอน แลนด์ จึงตั้งใจ จัดงาน ‘The Art of Living’ ภายใต้คอนเซปต์ ‘Living Life as an Art’ ส่งต่อความสุขผ่านงานศิลปะ จากศิลปินคนล่าสุด ‘คิด - คณชัย เบญจรงคกุล’ ซึ่งได้ถ่ายภาพใหม่แบบเอ็กซ์คลูซีฟทั้งหมดเพื่อแสดงในงานนี้ที่แรกที่เดียว โดยได้รับเกียรติจาก นายแบบ - นางแบบกิตติมศักดิ์จากหลากหลายวงการทั้งหมด 17 ท่าน มาร่วมถ่ายภาพ ซึ่งทุกท่านไม่คิดค่าตัวใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทุกท่านต้องการร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการให้ครั้งนี้ไปด้วยกัน ซึ่ง ไรมอน แลนด์ ก็จะช่วยสมทบทุนเพิ่มเติมด้วยเช่นกันครับ”ทางด้าน คิด - คณชัย เบญจรงคกุล ช่างภาพดาวรุ่งชื่อดังของไทย กล่าวถึงผลงานที่นำมาแสดงในงาน ‘The Art of Living’ ครั้งนี้ว่า “ผลงานที่นำมาแสดงในงานครั้งนี้จะเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นใหม่สำหรับงานนี้โดยเฉพาะ โดยเป็นภาพ Portrait เน้นการถ่าย ไปที่ตัวบุคคล เป็นหลัก สื่อถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายแบบ - นางแบบ และช่างภาพ มีการใช้เทคนิคการสะท้อนภาพของแผ่นกระจกหลายแผ่น ประกอบกันในกล้อง เพื่อสร้างเอฟเฟคต่างๆ ให้ภาพมีลูกเล่นมากขึ้น การถ่ายภาพครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนายแบบ - นางแบบกิตติมศักดิ์ ทุกท่านที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อเรื่องราวดีๆ และตอบแทนคืนสู่สังคมไปด้วยกัน ทั้งนี้สำหรับใครที่อยากมาชมผลงาน หรือ ชื่นชอบอยากซื้อผลงานของคิด สามารถมาที่งานได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 งานเปิดให้เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจากคู่จิ้นเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และ มิสแกรนด์ อินเตอร์แนชั่นแนล 2022 อิงฟ้า วราหะ และ ชาล็อต ออสติน มาร่วมงานและแชร์มุมมองว่า “หากใครอยากชมผลงานศิลปะ แนะนำว่าต้องมาที่งาน ‘The Art of Living’ เลยค่ะ เพราะนอกจากจะได้ เสพงานอาร์ต ซึ่งเป็นผลงานจากศิลปินที่เราสองคนแอบติดตามอยู่อย่างคุณคิดแล้ว ก็ยังสามารถชมห้องตัวอย่างที่สวยงามมาก พื้นที่ใช้สอยก็จัดเป็นสัดส่วนที่ลงตัวและน่าอยู่ นอกจากนี้ยังได้ไอเดียในการนำภาพถ่ายมาจัดวางในมุมต่างๆ ของบ้านอีกด้วย งานนี้เปิดให้ทุกคนได้เข้าชมฟรี จนถึงวันที่ 27 ธันวาคมนี้ โดยงานจัดที่สำนักงานขายโครงการ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ ซอยประมวญ ถนนสาทร หากใครสนใจอยากเป็นเจ้าของภาพชิ้นไหน สามารถซื้อกลับบ้านได้เลย รายได้จากการจำหน่ายภาพทั้งหมดจะมอบให้ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อีกด้วย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขช่วงท้ายปีกันนะคะ”ด้านตัวแทนคุณแม่ยุคใหม่ ริต้า - ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช นักแสดงสาวสวยภรรยาคนเก่งมากความสามารถ ของ กรณ์ ณรงค์เดช กล่าวปิดท้ายด้วยว่า “ริต้าอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมชมงานนิทรรศการภาพถ่ายโดยคุณคิดในครั้งนี้ด้วยกันค่ะ เพราะนอกจากจะได้ชมผลงานแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมคนดังจากหลากหลายวงการ มาไว้ในงาน ‘The Art of Living’ แล้ว ที่พิเศษเลย คือ งานครั้งนี้จัดขึ้นเป็น การกุศล ตอบแทนคืนสู่สังคม เพราะยอดขายจากผลงานภาพถ่ายทั้งหมดจะมอบให้ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการต่อลมหายใจให้ทารกที่คลอดก่อนกำหนด ได้มีโอกาสหายใจและมีชีวิตอยู่ต่อไป ในฐานะที่ ริต้า เป็นหนึ่งในคุณแม่ ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่จาก ไรมอน แลนด์ ในครั้งนี้ด้วยกันค่ะ”งานเปิดให้เข้าชมฟรี! ทุกวัน เวลา 09.30 - 18.00 น. ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานขายโครงการ ‘เทตต์ สาทร ทเวลฟ์’ ซอยประมวญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 02-029-1888, Line Official @raimonland หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.raimonland.com