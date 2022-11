ไรมอน แลนด์ ชวนปักหมุดชมงานศิลป์ จาก ‘มุก-เพลินจันทร์’ อาร์ติสระดับโลก

หลังจากที่ไรมอน แลนด์ ได้สร้างปรากฏการณ์พลิกพื้นที่สำนักงานขาย (Sales Gallery) คอนโดฯ ลักชัวรี่

เป็นอาร์ต มิวเซียมแห่งใหม่ใจกลางสาทร ภายใต้ชื่อ

และเปิดตัวศิลปินดังแถวหน้าเมืองไทยที่จะรวมตัวกันมาถ่ายทอดผลงานทุกเดือนจนถึงสิ้นปีในเดือนก.ย.ที่ผ่านมา ล่าสุดสร้างความฮือฮาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวผลงาน

ศิลปินด้านสิ่งทอ (Textile Art) เจ้าของแบรนด์กระเป๋าผ้าทอแฮนด์เมด Mook V และศิลปินเพียงคนเดียวในไทยที่ร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง ‘หลุยส์ วิตตอง’ (Louis Vuitton) มาโชว์ผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะ สายอาร์ตชวนกันไปชมได้ทุกวันฟรี! ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 พ.ย.65

งานนี้ กรณ์ ณรงค์เดช กล่าวว่า “ไรมอน แลนด์ ไม่หยุดยั้งในการส่งมอบประสบการณ์ที่ล้ำค่าให้กับลูกค้า ซึ่งนี่จึงเป็นที่มาของไอเดียการจัดงาน ‘The Art of Living’ ด้วยการปรับพื้นที่สำนักงานขายให้เป็นอาร์ต มิวเซียม ที่ลูกค้าและคนทั่วไปสามารถชมห้องตัวอย่างพร้อมเสพงานศิลป์ได้ในเวลาเดียวกันอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน อีกทั้งยังต่อยอดประโยชน์ให้กับสังคม โดยรายได้จากการขายงานศิลปะของศิลปินในงานจะนำไปช่วยเหลือเด็ก ผ่านการบริจาคให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยงานนี้จะจัดทุกวัน และเปลี่ยนผลงานของศิลปินทุกเดือนจนถึง 27 ธันวาคมนี้ ต่อเนื่องมาในเดือนพฤศจิกายนนี้เราก็ได้จัดงานแสดงผลงานของ ‘มุก เพลินจันทร์ วิญญรัตน์’ โดยผลงานของคุณมุกจะนำเสนอความงามของศิลปะด้วยเทคนิคการทอผสานกับดีไซน์ที่มีซิกเนเจอร์ที่ชัดเจน”

ด้าน มุก - เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ เล่าถึงการร่วมแสดงผลงานที่ ‘The Art of Living’ ว่า “นับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมแสดงผลงานในงาน The Art of Living ของไรมอน แลนด์ โดยทางไรมอน แลนด์ ได้ติดต่อให้มาช่วยทำให้ Sales Gallery คอนโดฯ ลักชัวรี่ เทตต์ สาทร ทเวลฟ์ เป็น Iconic Art Space โชว์งานศิลปะแห่งใหม่ โดยผลงานของมุกยังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากสิ่งไร้ค่าสู่งานอาร์ทสร้างมูลค่าได้ ไฮไลต์ของงานนี้คือมุกได้สร้างผลงานชิ้นใหม่ที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อนและมาแสดงที่นี่ที่แรก มุกจึงอยากจะชวนให้ทุกคนมาชมผลงานที่มุกได้ทุ่มเทตั้งใจทำขึ้น ผลงานของมุกจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กด้วยค่ะ”