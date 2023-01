วินาทีประวัติศาสตร์ กระหึ่มโลก ผู้คนกว่าครึ่งล้านร่วมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ 2023 ณ ‘เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia’ หนึ่งเดียวใจกลางเมือง ยืนหนึ่ง แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุดของไทย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล 38 สาขาทั่วประเทศ ร่วมกับพันธมิตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA), บริษัท มาดามฟิน จํากัด, บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด, บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด และบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) สร้างปรากฏการณ์ฉลองเคานต์ดาวน์ระดับโลกในงาน centralwOrld Bangkok CountdOwn 2023 Times Square of Asia หนึ่งเดียวใจกลางเมือง กว่า 20 ปี ย้ำภาพแลนด์มาร์กเอ็นเตอร์เทนเมนต์เคาท์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุด ด้วยบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ ที่ผู้คนกว่าครึ่งล้านมาร่วมนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ 2566 อลังการ พลุ180 องศา นาน 15 นาที กระหึ่มใจกลางกรุงเทพฯ พร้อม Digital Fireworks Art บนจอพาโนรามิกที่ใหญ่ที่สุด ผลงาน Rukkit X Pai Lectobacillus สตรีทอาร์ตระดับโลก สุดมันส์กับคอนเสิร์ต ‘RAIN ตำนาน King of K-POP’ และทัพศิลปินดังติดท้อปชาร์ตทุกอะวอร์ด และชวนคนไทยร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกกับการผนึกกำลังย่านการค้าและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศ พร้อมถ่ายทอดวินาที Countdown ทั่วกรุงเทพ ช่วง 15 นาทีสุดท้ายของปี ถ่ายทอดภาพเดียวกันทั่วกรุงเทพ บนจอแพลนบีที่แยกสาธร แยกนานา ชิดลม อโศก ยิ่งใหญ่ สมกับเป็น Times Square แห่งเอเชียนอกจากนี้ เซ็นทรัลพัฒนา ปักหมุด Thailand Countdown 2023 แลนด์มาร์กเคานต์ดาวน์ทั่วประเทศ ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต, เชียงใหม่, พัทยา, มารีนา, หาดใหญ่, อยุธยา และโคราช มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์เอ็นเตอร์เทนเมนต์เคานต์ดาวน์ระดับโลกที่ดีที่สุดตลอดกาลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในค่ำคืนวันที่ 31 ธันวาคม นี้ เราได้กลับมาสร้างปรากฎการณ์สุดยิ่งใหญ่สมการรอคอยของคนทั้งโลกอีกครั้ง โดยเรามุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ centralwOrld Bangkok CountdOwn 2023 เป็นสัญลักษณ์แห่งการฉลองข้ามปีของประเทศไทยมาตลอด เพื่อสร้างโมเม้นท์แห่งปีเช่นเดียวกับแลนด์มาร์กเคาท์ดาวน์ทั่วโลก ซึ่งปีนี้ เราได้เพิ่มดีกรีทั้งศิลปินระดับโลก และการผนึกกำลังของย่านราชประสงค์ ให้ที่นี่ขึ้นแท่น Must visit Countdown Destination in a Lifetime ที่ผู้คนทั่วโลกต้องการมาเยือน ตอกย้ำ กรุงเทพฯ อันดับ 1 เมืองน่าเที่ยวที่สุดในเอเชีย และถือเป็นความภูมิใจที่ปีนี้ เซ็นทรัลเวิลด์ได้ขึ้นไปอยู่บนจอ Times Square New York เพื่อร่วมฉลองโมเม้นท์เคานต์ดาวน์กับคนทั่วโลก และปิดท้ายค่ำคืนสุดท้ายของปี ด้วยวินาทีเคาท์ดาวน์แห่งประวัติศาสตร์กับการแสดงพลุสุดตระการตา 180 องศา นานกว่า 15 นาที ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมส่ง Message to the world สร้างแรงบันดาลใจแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เพื่อโลกของเรา ซึ่งเป็น World’s Symbolic Performance ในทุกๆ ปีของเซ็นทรัลเวิลด์ สมเป็น Times Square แห่งเอเชีย”โดยการแสดงพลุสุดตระการตา 5 องค์ ได้แก่• องค์ที่ 1 ‘Equality’ พลุ Spectrum เฉดสีรุ้งตระการตาสดใส Colorful สื่อถึงความเคารพในความหลากหลาย และความเท่าเทียมกันของทุกคนในสังคม• องค์ที่ 2 ‘Prosperity’ ประกายระยิบระยับเรืองรองของพลุสีทอง Golden Era สะท้อนอนาคตอันรุ่งโรจน์ของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่จะกลับมาสดใสอีกครั้ง• องค์ที่ 3 ‘Peace’ สีน้ำเงินแซฟไฟร์ สัญลักษณ์แห่งความสงบสุขและสันติภาพ พลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อก้าวไปสู่ศักราชใหม่ร่วมกัน• องค์ที่ 4 ‘People of the Century’ พลุสีชมพูเหลือบทอง เปรียบเหมือนผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาฉลองวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ ให้ความรู้สึกถึงความหวังของผู้คนที่หลอมรวมกัน• องค์ที่ 5 ‘Imagining’ จุดประกายพลังแห่งความสร้างสรรค์ และความคิดบวกจากคนไทยไปสู่คนทั่วโลก เป็นบทสรุปแห่งจินตนาการเพื่อวันข้างหน้า เพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนโดยพลุทั้ง 5 องค์ ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท มาดามฟิน จํากัด, บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด7 ไฮไลต์เคานต์ดาวน์สนั่นโลก ที่เซ็นทรัลเวิลด์ Times Square of Asia หนึ่งเดียวของไทย1. The World artist of the century ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่นี่ที่เดียว THE RETURN OF K-POP KING “RAIN” ศิลปินที่ดันวงการเคป๊อปให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก2. มันส์อันลิมิเต็ดกับ ศิลปินติดท็อปชาร์ตทุกอะวอร์ด ได้แก่ โบกี้ ไลอ้อน, วิโอเลต วอเทียร์, โอ๊ต ปราโมทย์, โจอี้ บอย, 4 EVE, พีพี กฤษฎ์, บิวกิ้น, ทรีแมนดาวน์ และนนท์ ธนนท์3. Gigantic Stage เวทีใหญ่ที่สุดกลางกรุงเทพฯ พร้อมโชว์เลเซอร์ และกราฟฟิกระดับโลกสุดล้ำ4. 180 Degree Musical Fireworks Extravaganza พลุอลังการ 15 นาที ใจกลางแลนด์มาร์ก Times Square of Asia5. ครั้งแรกกับ Ratchaprasong City-Scene Synchronization : การผนึกกำลังของย่านการค้าและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศ ปรากฎการณ์เคานต์ดาวน์สุดยิ่งใหญ่ ร่วมกับแพลนบี ถ่ายทอดวินาที Countdown ทั่วกรุงเทพ ช่วง 15 นาทีสุดท้ายของปี 23:50-00:15 เราจะได้เห็นภาพเดียวกันทั่วกรุงเทพ ที่แยกสาธร แยกนานา ชิดลม อโศก6. การกลับมาของ World’s Best Festive Destination ระดับโลกที่ทุกคนรอคอย CentralwOrld Countdown Music Festival 10 ศิลปินดัง 10 วัน 10 คืน (21-30 ธ.ค. 65) ครั้งแรก Digital Fireworks Art บนจอ panOramix โดยลายเส้นกราฟฟิกสุดล้ำจาก Rukkit X Pai Lectobacillus สตรีทอาร์ตระดับโลก เริ่มโชว์บนจอตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 65 – 1 ม.ค. 66 และ ตระการตากับอาณาจักร LINE FRIENDS เต็มอิ่มความสุขลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์7. มาตรการเคานต์ดาวน์ มันส์ปลอดภัย คุมเข้มทุกมิติ เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน จำกัดจำนวนคน ลดแออัด จัดทางออกมากกว่า 10 ช่องทาง, เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาล และรถพยาบาล, เพิ่มมาตรการความปลอดภัย อาทิ เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รปภ.ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของศูนย์ฯ และเพิ่มความถี่ตรวจตราความปลอดภัยทั่วศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ EOD สุนัข K9 มาประจำการ คอยตรวจตราควบคุมสถานการณ์ ตรวจสอบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ระบบกล้อง CCTV ครอบคลุมทั่วพื้นที่ศูนย์การค้าและตรวจบุคคล และยานพาหนะทุกทางเข้า-ออกของศูนย์ฯ