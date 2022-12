ให้เทศกาลหนังสือ Big Bad Wolf Book Festival สร้างแรงบันดาลใจ

อีกหนึ่งอีเว้นท์ส่งท้ายปลายปีที่กำลังเป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ หรือถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก คงต้องยกให้เทศกาลหนังสือมหกรรมหนังสือยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงระดับโลก งานดีๆ แบบนี้ผู้ว่ากรุงเทพมหานครกับลูกชายก็ยังต้องมาเลือกซื้อหนังสือด้วยตัวเอง พร้อมย้ำว่าหนังสือสำคัญกับชีวิต มีวันนี้ได้ก็เพราะชอบอ่านหนังสือนับเป็นงานเดียวที่รวมหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทยจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลกกว่า 1 ล้านเล่มมาจัดแสดงครอบคลุมในทุกหมวดหมู่ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย อาทิ การ์ตูนสำหรับเด็ก หนังสือประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ บันเทิง ดนตรี กีฬา ท่องเที่ยว วรรณกรรม ตกแต่งบ้าน สถาปัตย์ งานอดิเรก นิยายหลากหลายแนว หนังสือสอนทำอาหารโดยเชฟชื่อดัง หรือจะเป็น Box set Harry Potter หนังสือซูเปอร์ฮีโร่ หนังสือดิสนีย์ และสำนักพิมพ์ไทยทั้ง สำนักพิมพ์แซลมอน, อมรินทร์, นานมี, สถาพรบุ๊คส์ ฯลฯ เรียกว่ามีทุกแนว นิยายวายก็มีที่สำคัญเปิดให้ช้อปปิ้งกันยาวๆ ถึงเที่ยงคืน เลิกงานตอนค่ำก็ยังไปทัน ส่วนราคาหนังสือในงาน Big Bad Wolf Festival เริ่มต้นที่ 10 บาท ไปจนถึงหลักพัน สังเกตที่มีตัวอักษรแสดงหน้าปก นำไปเทียบกับกระดานราคาคำนวนเป็นเงินบาทนั่นเอง“แจ็คเกอลีน อึ๊ง” ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหาร Big Bad Wolf Books เธอบอกว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการส่งมอบความสุขให้กับแฟนคลับของ Big Bad Wolf รวมถึงแฟนๆ ของสำนักพิมพ์ไทยช่วงส่งท้ายปลายปี จึงได้จัดงานในรูปแบบเทศกาลหนังสือ นำกองทัพหนังสือมาให้เลือกซื้อในราคาลดสูงสุด 95% เพื่อมอบเป็นของขวัญคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับคนพิเศษ รวมถึงยังมีกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลง่ายๆ เพียงถ่ายภาพคู่หนังสือในงานพร้อมโพสต์โซเชียลมีเดียและติด #BookHaulBKK ลุ้นเป็นผู้โชคดีรับบัตรกำนัล 1,000 บาท เพื่อซื้อหนังสือในงานทุกวันๆ ละ 1 รางวัล และจะคัดเลือกผู้โชคดีจากทุกวันอีกครั้ง รับรางวัลใหญ่สิทธิ์ซื้อหนังสือเต็มหนึ่งรถเข็นไปเลยสำหรับหนังสือแนะนำในงานนี้ ขอยกตัวอย่างเช่น “The PATH Made CLEAR by OPHAH WINFREY” ซึ่งก็เป็นหนังสือเล่มโปรดของคุณแจ็คเกอลีนด้วย ตามด้วย “CHANGE YOUR WORLD เปลี่ยนโลกของคุณ” และ “hack your anxiety ตัดความวิตกกังวลของคุณ” หนังสือ “365 Days of Peace หรือ 365 วันแห่งสันติภาพ” และ “The best collection of DALE CARNEGIE.” คอลเลกชันที่ดีที่สุดของ DALE CARNEGIE” นอกจากนั้น ยังมีชุดหนังสือบรรจุกล่อง Bundle Mania ซื้อ 2 เล่มถูกกว่าในราคา 400 บาท โดย Big Bad Wolf คัดเลือกหนังสือล่วงหน้าไม่เพียงหนังสือดีๆ และโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ทว่าเทศกาลหนังสือ Big Bad Wolf Book Festival ยังมีกิจกรรมให้ได้มีส่วนร่วมกันทั้งครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ คุณลูก เลือกหนังสือด้วยกัน หรือจะพาคุณลูกมาสนุกในโซนของเล่น บอร์ดเกม, ไดโน เพลย์ สเปซ หรือ สนามเด็กเล่นไดโนเสาร์ ชมสาธิตการเลี้ยงผีเสื้อ กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมแข่งการต่อจิ้กซอว์ และอีกมากมาย บริเวณทางออกงานเห็นมีจุดรับบริจาคหนังสือ เพื่อมอบให้สถานสงเคราะห์ด้วยหน้างานฯ ส่วนทางเข้าฮอลล์ 4 ที่จัดงานก็มีร้าน อีส คาเฟ่ ให้นั่งดื่มชา กาแฟ กินขนมรองท้องก่อนลุยซื้อหนังสือด้วย