ร้านนายอินทร์ ประกาศรางวัลสุดยอดหนังสือแห่งปี NAIIN READERS’ AWARDS 2022

ผู้จัดจำหน่ายสิ่งพิมพ์และสื่อสร้างสรรค์คุณภาพ นำโดยขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับงานเขียนคุณภาพ ให้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาให้กับนักอ่าน โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักอ่านที่ร่วมส่งคะแนนโหวตมากกว่า 30,000 คะแนนโหวต ผ่านเว็ปไซต์จนได้สุดยอดหนังสือที่ได้รับคะแนนโหวตจากนักอ่านตัวจริง ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ภายในงานมหกรรมนิยายนานาชาติและมหกรรมนิยายวายระดับชาติ 2022ความพิเศษของรางวัลในครั้งนี้ ได้มีการขยายประเภทของ หนังสือเพิ่มขึ้นมาเป็น 9 สาขา เพื่อรองรับหนังสือให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น และรางวัลพิเศษจากการร่วมโหวตโดยทีมงานร้านนายอินทร์สำหรับหนังสือที่มียอดขายดี มีกระแสหน้าร้านอีก 1 สาขา โดยมีหนังสือและสำนักพิมพ์ที่ได้รับรางวัลดังนี้1.Best Of The Year หนังสือ นิยายไทยแห่งปีอันดับที่ 1 ให้ร้านหนังสือนำทางรัก ประพันธ์โดย ประชาคม ลุนาชัยสำนักพิมพ์ แพรวสำนักพิมพ์2.Best Of The Year หนังสือ นิยายแปลแห่งปีอันดับที่ 1 ชุด มุมมองนักอ่านพระเจ้า ประพันธ์โดย sing N song แปลโดย 8 hoursสำนักพิมพ์ Levon3.Best Of The Yea หนังสือ นิยายแปลตะวันตกแห่งปีอันดับที่ 1 เกร็ดตำนานที่จารมิจบแห่งนูเมนอร์ และมิดเดิ้ลเอิร์ธ ประพันธ์โดย เจ.อาร์.อาร์ โทลคีน แปลโดย ธิดา จงนิรามัยสถิต สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน4.Best Of The Year หนังสือ นิยายวายแห่งปีอันดับที่ 1 สวรรค์ประทานพร เล่ม 4 ประพันธ์โดย โม่เซียงถงซีว แปลโดย ลาเวนเดอร์สำนักพิมพ์ SENSE BOOK (เซ้นส์)5.Best Of The Year หนังสือ HOW TO ไทยแห่งปีอันดับที่ 1 เล่นหุ้นอย่างเจ้าฉบับ คัมภีร์วิถีเซียน ประพันธ์โดย โชคชัย เกตุแก้ว สำนักพิมพ์ เช็ก6.Best Of The Year หนังสือ HOW TO แปลแห่งปีอันดับที่ 1 THINK AGAINคิดแล้ว,คิดอีก ประพันธ์โดย Adam Grantแปลโดย วิโรจน์ ภัทรทีปกร สำนักพิมพ์ วีเลิร์น (WeLearn)7.Best Of The Year หนังสือ มังงะ ไลท์โนเวลแห่งปีอันดับที่ 1 ชุด SPY X FAMILYประพันธ์โดย Endou Tatsuyaสำนักพิมพ์ Siam Inter Comics8.Best Of The Year หนังสือ เด็กแห่งปีอันดับที่ 1 คุณหมอเม่น (ปกแข็ง) ประพันธ์โดย ฟุคุซาวะ ยูมิโกะแปลโดย ณิชยา รัก เกียรติงาม สำนักพิมพ์ SandClock Books9.Best Of The Year หนังสือ สร้างแรงบันดาลใจแห่งปีอันดับที่ 1 แค่โอบกอดตัวเองให้เป็น ประพันธ์โดย คิดมากสำนักพิมพ์ Springbooks10.รางวัล Most Popular By Naiin Team-THINK AGAINคิดแล้ว,คิดอีก ประพันธ์โดย Adam Grantแปลโดย วิโรจน์ ภัทรทีปกรสำนักพิมพ์ วีเลิร์น (WeLearn)-The Psychology of Money : จิตวิทยาว่า ประพันธ์โดย Morgan Houselแปลโดย ธนิน รัศมีธรรมชาติสำนักพิมพ์ ลีฟ ริช ฟอร์เอฟเวอร์-เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด ชื่อผู้แต่ง คิมรันโด ผู้แปล วิทิยา จันทร์พันธ์ Springbooksจากความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำบทบาทของบริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด ในการเป็นผู้นำในการสร้างและเป็นตัวแทนนำพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม และมั่นใจได้ว่างานประกาศรางวัล Naiin Readers’ Awards 2022 นี้ ได้สร้างจุดหมายสำคัญให้เกิดขึ้น ในวงการหนังสือในประเทศไทย และหวังอย่างยิ่งว่าจะสามารถสร้างกำลังใจให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานหนังสือและบุคลากรในวงการหนังสือทุกท่าน ให้มีกำลังใจและสร้างสรรค์ผลงานที่ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไปสามารถติดตามภาพบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆ ของร้านนายอินทร์ได้ที่