GeneLab GMM Grammy กวาด 7 รางวัลส่งท้ายปี Adman Awards & Symposium 2022

โดย GMM Grammy และ GeneLab ได้รับรางวัลจากผลงานด้านการสื่อสารการตลาด 7 รางวัล ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้TaitosmitH อัลบั้ม 'เพื่อชีวิตกู'- Best of show- Best in Entertainment : MusicCocktail จากอัลบั้ม ‘FATE’- Best in Craft : Illustration- Gold in Craft : Art Direction- Silver in Entertainment : Live Broadcast/Live StreamingTilly Birds จากเพลง 'ถ้าเราเจอกันอีก'- Silver in Entertainment : MusicGeneLab จาก THE CHAIR | JOOX 100x100 SEASON3- Bronze in Entertainment : Fiction/Non Fiction Film or Series : Beyond 30 minsสำหรับแต่ละผลงานที่ได้รางวัลนี้ ทั้งทีมงานค่ายเพลง GeneLab และ GMM Grammy ต่างตั้งใจและสร้างสรรค์ครีเอทีฟชิ้นงานออกมา เป็นอีกผลงานคุณภาพที่พลิกวงการเพลงและวงดนตรีที่ส่งเสริมด้านการตลาดได้อย่างดีเยี่ยม ต้องขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้ได้รางวัล Adman Awards ในครั้งนี้มาครอง