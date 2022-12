“นนกุล” ร่วมประกาศรางวัลแห่งปี บนเวทีใหญ่ระดับเอเชีย "Asian Academy Creative Awards 2022" พร้อมนำทีมซีรีส์ "Wannabe ฝัน•กล้า•บ้า•ดัง" เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ประเทศสิงคโปร์

นับเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่ส่งผลงานมามัดใจแฟนๆ ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมอัพเลเวลเรื่องฝีมือได้อย่างน่าชื่นชมจริงๆ สำหรับ "นนกุล-ชานน สันตินธรกุล" ที่เมื่อเอ่ยชื่อของเขาแล้ว หลายคนจะนึกถึงนิยามว่า "นักแสดงคุณภาพคับแก้ว" อย่างแท้จริงซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ผลงานการแสดงที่เขาพลิกคาแรกเตอร์ได้อย่างน่าประทับใจในบทบาท "ปืน" จาก "Wannabe ฝัน•กล้า•บ้า•ดัง" ซีรีส์นอกกระแสที่มาวินแบบเหนือชั้นจาก Viu Original ก็เข้าตากรรมการ ส่งให้ "นนกุล" สามารถคว้ารางวัล Best Actor in a Leading Role ในรอบ "National Winner" จาก "Asian Academy Creative Awards 2022" มาครอง ซึ่งการตัดสินดังกล่าวเป็นการเฟ้นหาผู้ชนะที่มีคุณภาพครบเครื่องและฝีมือครบครัน เพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าไปประชันกับนักแสดงมากฝีมือจากนานาประเทศ บนเวที "Asian Academy Creative Awards 2022" งานประกาศรางวัลยิ่งใหญ่ระดับเอเชียนอกจากนี้ผลงานซีรีส์ "Wannabe ฝัน•กล้า•บ้า•ดัง" จากผู้กำกับ ต้อม-นิธิศ วงษ์เทศ ยังได้รับรางวัลชนะเลิศสาขา Best Drama Series และ Best Original Programme by a Streamer/OTT หรือ ซีรีส์ออนไลน์ยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันสำหรับ Asian Academy Creative Awards 2022 เป็นเวทีที่จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับนักสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ ทั้งยังช่วยส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงและผู้ผลิตให้พัฒนาคอนเทนต์คุณภาพไปสู่ระดับสากล ซึ่งได้ประกาศผลผู้ชนะอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ CHIJMES Hall ประเทศสิงคโปร์และแม้ในครั้งนี้จะยังไม่ได้คว้ารางวัลมาครอง แต่นักแสดงชาวไทย "นนกุล-ชานน สันตินธรกุล" ก็ได้รับเกียรติจากทางงานให้เป็นตัวแทนจาก "Wannabe ฝัน•กล้า•บ้า•ดัง" ขึ้นประกาศผลรางวัล Best Screenplay ร่วมกับ Aidee Walker ผู้ครองรางวัล National Winner of Direction Fiction 2022 จากนิวซีแลนซ์นอกจากนี้การเดินทางมายังประเทศสิงคโปร์ของ "นนกุล" ยังได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นจากแฟนๆ เป็นอย่างดี และยังได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนในแวดวงอุตสาหกรรมบันเทิงในระดับนานาชาติที่ขึ้นชื่อว่าเป็นยอดฝีมือที่จะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีสำหรับอาชีพนักแสดง รวมถึงได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจในค่ำคืนสุดพิเศษที่งาน Asian Academy Creative Awards 2022 อีกด้วยโดยแฟนๆ สามารถรับชมผลงาน "Wannabe ฝัน•กล้า•บ้า•ดัง" กับฝีมือการแสดงสุดฉูดฉาดของ "นนกุล-ชานน" ได้ทางแอปฯ Viu #Viuอ่านว่าวิว ได้แบบเต็มอิ่มจุใจ ที่สำคัญคือดูฟรีแน่นอน!