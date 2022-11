MATCHA ชวนแก๊งค์เพื่อนสาว “แอนชิลี-เลน่า-ฟลุ๊คกะล่อน-จัสมิน” สร้างสีสัน MV “Just One Night”

ศิลปินสาวป็อปสุดแซ่บ “MATCHA (มัจฉา โมซิมันน์)” ค่าย White Fox ในเครือ GMM Grammy หลังจากส่งเพลงแรก “COMPLICATED” เปิดอัลบั้ม 2 “ANGELOGY” (แองเจลโลจี) จนมีท่าเต้นสุดฮิตใน tiktok #ComplicatedChallenge ให้เต้นทั่วเมืองกันมาแล้ว ไม่รอช้าส่งซิงเกิล 2 เพลงสนุกมีจริต เท่ๆ อย่าง“JUST ONE NIGHT” เพลงป็อปสไตล์ดนตรี Disco Bop มีกลิ่นอายดนตรี Heavy Disco ในยุค 70 เข้ามา และท่อนฮุคร้องตามง่าย ซึ่งเนื้อร้อง-เรียบเรียงยังคงเป็นนักแต่งเพลงตัวท็อปของวงการ อย่าง “แอ้ม-อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์” และทีมโปรดิวซ์เพลงระดับอินเตอร์ อย่าง “The Kennel”มาพร้อมอีกหนึ่งไฮไลท์ความพิเศษใน MV เพลงนี้ ที่ MATCHA ได้ชวนแก๊งค์เพื่อนสาวตัวจี๊ดของวงการนางแบบ “แอนชิลี (Anchilee Scott-Kemmis) ,เลน่า (Helena Busch), ฟลุ๊คกะล่อน (Flukkaron), จัสมิน (Jasmine Sutida)” มาร่วมสร้างสีสันเปรี้ยวซ่ามากขึ้น โดย มัจฉา เล่าความรู้สึกถึงเพลงนี้กับเราว่า...“สำหรับเพลงนี้ JUST ONE NIGHT ซิงเกิลที่ 2 ของฉา บอกเลยว่า สนุกมากๆ ค่ะ ได้เล่นกับเพื่อนๆ ด้วย ทุกคนสวยแซ่บมากๆ Plot เรื่องมีความ Thriller หักมุม พูดถึงค่ำคืนนึงของกลุ่มเพื่อนสาวที่แฮงค์เอาท์กัน แต่เกิดเรื่องราวแปลกประหลาดขึ้นมา Visual ของ MV อาจจะทำให้นึกถึง Vibe ของภาพยนตร์อย่าง Killbill แต่ถูกบิดและ Design ให้มีความป็อปเข้ากับเพลงมากขึ้น มีความเป็นเพื่อนรักเพื่อนร้ายเล็กๆ ฉาอยากให้ได้ชม MV เพลงนี้กันนะคะ(ยิ้ม) ”สามารถชม MV เพลง ‘JUST ONE NIGHT’ ที่ YouTube : OfficialWhiteMusic : https://youtu.be/yn6sUvoh_ZM และฟังเพลงได้แล้วทุกแพลทฟอร์ม Apple Music : https://music.apple.com/th/album/just-one-night/1653067640?i=1653067641 Spotify : https://open.spotify.com/album/232UkzuiHVDNO71HTvQcxH?si=YfETmQExTgK6Hnss5PzyuQ Plern : https://play.plern.co/songs/190211683 พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ IG : @whitefoxgmm , @matcha_cha และ FB : http://www.facebook.com/MatchaMosimann/