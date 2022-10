“แอลลี่ อชิรญา” ปังมาก! ได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ นิวยอร์ก

เรียกว่าปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียว สำหรับศิลปินจากค่าย 411 Music ที่ล่าสุดไปเฉิดฉายไกลข้ามประเทศขึ้นป้ายบิลบอร์ดยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาโดยได้รับเลือกจาก Spotify ให้เป็นตัวแทนศิลปินหญิงจากประเทศไทยในแคมเปญ Equal ที่นำเสนอผลงานเพลงจากศิลปินหญิงที่โดดเด่นจากทั่วทุกมุมโลก จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากลและสนับสนุนความเท่าเทียมของผู้หญิง งานนี้แอลลี่ปลื้มใจมากที่เป็นศิลปินหญิงอีกคนที่ได้รับเลือก ขอบคุณ Spotify และชาว Only ที่เป็นกำลังใจให้ พร้อมทั้งได้โพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่นว่า"My heartfelt thank you to #Spotify @spotifyth @spotifyasia @spotify for the honor of featuring me as one of the Thai female artists representing the #EQUAL campaign.เพลง Heartbeat เป็นเพลงแรกของแอลลี่ในฐานะนักแต่งเพลง เป็นความตั้งใจของแอลลี่ที่อยากจะตอบแทนการสนับสนุนของทุกๆคนผ่านการพัฒนาตัวเองตลอด 2 ปีที่ผ่านมาหลังเดบิวต์นะคะแล้วอย่าลืมเข้าไปฟังผลงานจากเสียงของผู้หญิงทั่วโลกแบบ Full Volume ได้ที่ EQUAL Playlist ด้วยนะคะ!"