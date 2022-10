สาดความสดใสด้วยไอเทมงานผิวใหม่ล่าสุด "Fit Me Fresh Tint"

Maybelline New York ประเทศไทย เปิดตัวไอเทมงานผิวใหม่ล่าสุด Fit Me Fresh Tint ผ่าน “Fresh Up the Musical” ครั้งแรกของวงการบิวตี้ นำโดยศิลปินหญิงตัวแทนวัยรุ่นแห่งยุค แอลลี่ อชิรญา นิติพน - Fresh Face of Maybelline คนล่าสุด นำเทรนด์สาวนิวยอร์กไฮสคูล ไลฟ์สไตล์วัยรุ่น Gen-Z ที่ต้องมีตัวช่วยปลุกผิวเฟรชใสสมวัยด้วยทิ้นท์ซี เสริมทัพงานผิวของแก็งค์ Gen-Z ด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษ เจฟ วรกมล ซาเตอร์ ศิลปินหนุ่มสุดฮอตที่มีแฟนเพลงอยู่ทั่วโลก นับว่าเป็นการเซอร์ไพร์สทั้งวงการบิวตี้และวงการเพลง กับการโคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกของตัวแทนวัยรุ่นยุคใหม่ ที่พร้อมพาเหล่าแฟนคลับร้องเพลง T-I-N-T-C TINT C TINT C กันทั้งโลกโซเชียล

เมย์เบลลีน นิวยอร์ก นำเสนอนวัตกรรมใหม่ของวงการเมคอัพ กับเมคอัพผสมสกินแคร์ ในรูปแบบของ #ทิ้นท์ผิววิตซี ที่มากับเนื้อสัมผัสและการปกปิดระดับบางเบา มอบงานผิวสวยเป็นธรรมชาติ พร้อมส่วนผสมหลักของวิตามินซี ยิ่งใช้ก็ยิ่งให้ผิวดูเนียนใส, ปกป้องผิวจากแสงแดดด้วย SPF50 PA+++ มาใน 6 เฉดสีที่เลือกมาแล้วว่าฟิตพอดีกับสีผิวของคนไทย

เตรียมพบกับ ครั้งแรกของ Fresh Up the Musical ในรูปแบบไลฟ์โชว์ กับการเปิดตัวแอลลี่ในบทบาท Fresh Face of Maybelline คนล่าสุด อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ เจฟ วรกมล ซาเตอร์ และแก็งค์ Gen-Z ที่จะมาสร้างความสดใสและปลุกผิวให้เนียนใสด้วยทิ้นท์ผิววิตซี กลางแหล่งวัยรุ่น สยามสแคร์ พบกันวันที่ 20 พฤศจิกาฯนี้

แบบขวด ราคา 299 บาท ขนาด 30 มล. จำนวน 6 เฉดสี

มีวางจำหน่ายที่ Watsons, Lazada, Shopee, Eveandboy และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

แบบซอง ราคา 49 บาท ขนาด 5 มล. (แบบซองมีให้เลือกถึง 3 เฉดสี 03 05 และ 07)

มีวางจำหน่ายที่ 7-11 ( เฉพาะเฉด 05 และ 07) Lotus’s Go Fresh, Mini BigC, CJ Express. และร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน