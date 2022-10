“ไบร์ท-แอลลี่” ร่วมมอบโชว์สุดพิเศษ! กลางงานอาดิดาส ออริจินอลส์ พร้อมเปิดตัว NMD_V3 ยิ่งใหญ่ ใจกลางสยามฯ

อาดิดาส (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรม I’M NMD ภายใต้คอนเซปต์ “Create your own path” เปิดตัวสนีกเกอร์โมเดลระดับตำนานโฉมใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อเปิดโอกาสให้สาวกอาดิดาส และสมาชิก adiClub ได้ร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมาย พร้อมรับชมโชว์พิเศษจาก “ไบร์ท วชิรวิชญ์” และ “แอลลี่ อชิรญา” แบรนด์แอมบาสเดอร์อย่างใกล้ชิด ณ บริเวณลานกิจกรรมทางเชื่อมบีทีเอส สยามสแควร์วัน ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดี ถือเป็นเครื่องยืนยันของความสำเร็จในการกลับมาของรองเท้าตระกูล NMDกิจกรรม I’M NMD ในครั้งนี้ นอกจากจะตอกย้ำความสำเร็จของรองเท้ารุ่น NMD ที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของสาวกอาดิดาสหลังจากห่างหายการจัดงานมาระยะหนึ่ง ภายในงานยังเปิดโอกาสให้เหล่าสนีกเกอร์เฮดได้สัมผัส และลองใส่ NMD_V3 พร้อมอัดแน่นด้วยกิจกรรมตลอดทั้งวัน และมุมถ่ายรูปมากมายที่แสดงถึงความกล้าหาญในการสำรวจทุกเส้นทางแห่งความเป็นไปได้ ที่แฟนๆ ของอาดิดาส ออริจินอลส์รวมถึงผู้ที่เข้ามาชมงานสามารถถ่ายภาพเท่ๆ เพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่ขาดไม่ได้ คือ มินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก ไบร์ท วชิรวิชญ์ และ แอลลี่ อชิรญา ที่เปิดตัวด้วยโชว์สุดพิเศษในเพลงคู่ “I love you 3000” ตามด้วยความน่ารัก และสนุกสนานจากซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดของแอลลี่ อย่างเพลง “Boys Like You” ก่อนจะปิดท้ายด้วยเสียงนุ่มๆ และความหล่อของไบร์ท ในเพลง “ระหว่างทาง” ที่ทำเอาแฟนๆ ฟินไปตามกัน นอกจากนี้ยังมีเหล่าครีเอเตอร์ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ นำทีมโดย บลู พงศ์ทิวัตถ์, เจน รมิดา, มาร์ค ศิวัช และเลิฟ ภัทรานิษฐ์โดย ไบร์ท วชิรวิชญ์ ได้พูดถึงรองเท้า NMD_V3 ว่า “รองเท้าคู่นี้มีความเชื่อมโยงกับผมในการออกไปค้นพบสิ่งใหม่ๆ จากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในบทบาทของนักแสดง นักร้อง หรือพรีเซ็นเตอร์ ทำให้ผมได้ทำอะไรที่ท้าทายอยู่เสมอ” พร้อมทิ้งท้ายเชิญชวนชาว Nomad ทุกคนมาร่วมเดินทางค้นหาตัวตนและสร้างทางเดินของตัวเองไปกับรองเท้า NMD_V3สำหรับ แอลลี่ อชิรญา เผยถึงความประทับใจในงานว่า “แอลลี่สนุกมากค่ะ ตลอดการทำงานที่ผ่านมากับทางอาดิดาส รวมถึงในครั้งนี้ที่แอลลี่ชอบมากๆ เพราะคอนเซ็ปต์ของรองเท้า NMD_V3 เหมือนเส้นทางการเป็นศิลปินของแอลลี่ ที่ได้ไปเทรนที่เกาหลี เจอโลกกว้าง ทำให้แอลลี่รู้จักตัวเอง และกล้าทำอะไรที่ออกนอกกรอบมากขึ้นค่ะ”สายสนีกเกอร์ห้ามพลาดที่จะเป็นเจ้าของรองเท้า NMD รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ด้วยกัน ในราคา 5,700 บาท หรือสำหรับใครที่ยังไม่มี NMD_V3 สามารถแวะสัมผัสประสบการณ์ตรงได้ ที่ร้านอาดิดาส แบรนด์ เซ็นเตอร์สยามสแควร์วัน ร้านอาดิดาส ออริจินอลส์ สยามเซ็นเตอร์ ร้านแอทมอส ร้านคาร์นิวาล ร้านเจดี สปอร์ต รวมถึงทางออนไลน์ที่ www.adidas.co.th แอปพลิเคชั่น adidas และ LINE @adidasthailand และพิเศษ รับส่วนลดหน้าร้าน 30% สำหรับสมาชิก adiClub ที่สมัครภายในวันที่ 30 กันยายน – 9 ตุลาคม 2565 นี้เท่านั้นติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/adidasTH และทางอินสตาแกรม @adidasThailand