"ไอซ์ ธมลวรรณ" ปล่อยซิงเกิลใหม่ "ผู้ชมไกลๆ" เอาใจคนแอบรักเพื่อน!?

หลังจากปล่อยให้ซิงเกิลก่อนหน้าอย่าง ‘ยังเป็นฉันหรือเปล่า’ เล่นงานกับหัวใจคนที่เจ็บปวดเต็มๆ จากความสัมพันธ์แบบครึ่งๆ กลางๆ พร้อมกับยอดผู้ชมมิวสิกวิดีโอกว่า 2.6 ล้านครั้ง! วันนี้ ไอซ์ ธมลวรรณ ศิลปินสาวเจ้าของเสียงร้องสุดเท่และมีเสน่ห์แห่งค่าย YES i AM พร้อมแล้วที่จะส่งซิงเกิลใหม่ของตัวเอง ‘ผู้ชมไกล’ เพลงเพราะของคนที่แอบรักเพื่อน..และเป็นได้มากที่สุดแค่เพื่อนรักที่คอยเฝ้ามองเธอมีความสุขอยู่ไกลๆโดยเพลงนี้ ไอซ์ ยังคงได้ แมว-จิรศักดิ์ ปานพุ่ม ผู้ดูแลค่าย YES i AM มารับหน้าที่เป็น Executive Producer ค่อยดูแลในทุกๆ ขั้นตอนของงานเบื้องหลัง จนออกมาเป็นอีกหนึ่งเพลงที่โดดเด่นด้วยเนื้อร้องที่สัมผัสสวยงาม ซาวด์ดนตรีที่ขยี้อารมณ์ให้คนเศร้าอินขั้นสุด และจะเป็นอีกเพลงที่บรรดาคนแอบรักเพื่อนทั้งหลายต้องเก็บไว้ในเพลลิสเพื่อเยียวยาหัวใจสำหรับเพลง ‘ผู้ชมไกลๆ’ คือเพลงที่ ไอซ์ หยิบเอาความรู้สึกของการแอบรักเพื่อนมาถ่ายทอด และเชื่อว่าคงเป็นความรู้สึกแบบเดียวกับที่หลายคนเคยเจอ เมื่อความรักเกิดขึ้นในใจ แต่ก็ต้องเก็บทุกอย่างเอาไว้เงียบๆ คนเดียวเพราะคำว่าเพื่อนมันค้ำคอ หรือถ้าบอกไปแล้วไม่สมหวัง สถานะเพื่อนก็คงไม่หลงเหลือ“เพลงนี้ตั้งใจเอาใจคนแอบรักโดยเฉพาะเลยค่ะ เพราะไอซ์เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่เคยเจอกับเหตุการณ์ หรือเคยมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในใจแล้วไม่สามารถพูดออกไปได้ทั้งหมด เพราะติดตรงที่คำว่าเป็นเพื่อนกัน จนกลายเป็นความอึดอัด ยิ่งใกล้ก็ยิ่งเหมือนห่างไกลกันออกไป สุดท้ายก็กลายเป็นแค่เพื่อนเธอคนหนึ่งที่คอยมองอยู่ไกลๆ ในฐานะผู้ชมธรรมดาๆ เท่านั้น เป็นเพลงที่ไอซ์ตั้งใจมากๆ อยากให้ทุกคนฟังแล้วชอบค่ะ”สามารถติดตามฟังและชมมิวสิกวิดีโอเพลง ‘ผู้ชมไกลๆ’ ซิงเกิลใหม่จาก ไอซ์ ธมลวรรณ ได้แล้ววันนี้บน YouTube : Ice Tamonwan และทุกบริการ Music Streaming หรือติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ ไอซ์ ได้ทาง Facebook : tamonwan.koblaptanakul / Instagram : icetamonwan รวมถึงช่องทาง Official ของ YES i AMLink MV : https://youtu.be/Rntow5W_ATw