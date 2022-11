Bang & Olufsen รุกตลาดซาวด์บาร์ ส่งรุ่นใหม่ชูไฮเทคขายเริ่ม 3.8 แสนเ

ผู้จัดการรายวัน360- แบงค์แอนด์โอลาฟเซ่น (Bang & Olufsen) เดินหน้ารุกตลาดเครื่องเสียงไทย เปิดตัวซาวด์บาร์รุ่นใหม่ล่าสุด กับ “Beosound Theatre A NEW VISION FOR SOUND” ชูนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งด้านวิศวกรรมและการออกแบบดีไซน์ วางจำหน่ายราคาเริ่มต้น 308,000 บาท ณ Bang & Olufsen Store ทุกสาขานายทรงพล บุญลาโภ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญลาโภ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องเสียง Bang & Olufsen แบรนด์เครื่องเสียงพรีเมียมไลฟ์สไตล์จากเดนมาร์กอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เผยว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่างให้กับไลฟ์สไตล์ของทุกคนด้วยภาพและเสียงที่เหนือระดับ มาพร้อมดีไซน์และนวัตกรรมอันโดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยแบรนด์แบงค์แอนด์โอลาฟเซ่น (Bang & Olufsen) เป็นแบรนด์พรีเมียมที่คนไทยคุ้นเคย และให้การยอมรับว่าเป็นแบรนด์คุณภาพสูง รวมถึงเป็นที่นิยมอย่างมากในกลุ่มลูกค้าโดยหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้บริษัทเล็งเห็นถึงเทรนด์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันลูกค้ายังต้องการความสะดวกสบาย และความบันเทิง ส่งผลให้สินค้ากลุ่ม Home สำหรับทีวีและลำโพงคู่สำหรับการดูภาพยนตร์และโฮมเธียเตอร์ ที่เป็นหัวใจหลักที่สำคัญของแบรนด์ มีอัตราการยอดขายเติบโตที่สูงขึ้น“ล่าสุดแบรนด์แบงค์แอนด์โอลาฟเซ่น (Bang & Olufsen) ได้ออกผลิตภัณฑ์สุดยอดซาวด์บาร์รุ่นใหม่ ที่รวมสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งด้านวิศวกรรมและการออกแบบดีไซน์ อัดแน่นด้วย Features และการใช้งานอย่างไร้ที่ติ กับ “Beosound Theatre A NEW VISION FOR SOUND” วิสัยทัศน์ใหม่ของเสียงที่จะมายกระดับการฟังที่ล้ำสมัย ด้วยนวัตกรรมอะคูสติกของ Bang & Olufsen ที่อยู่ระหว่างจดสิทธิบัตร Beosound Theater เป็นซาวด์บาร์ตัวเดี่ยวตัวแรกของโลกที่มอบเสียงเซอร์ราวด์ Dolby Atmos ที่สมจริง ความคมชัดของเสียงพูด และเสียงเบสที่หนักแน่น โดยประกอบด้วยไดร์เวอร์ทั้งหมด 12 ตัวมาพร้อมวูฟเฟอร์ขนาด 6.5 มีกำลังพลังทั้งหมด 800 วัตต์ ให้ระดับเสียงดังสูงถึง 112 เดซิเบล และยังรองรับการเชื่อมต่อลำโพงภายนอกสูงสุด 16 ตัว ยกระดับประสบการณ์การฟังเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ โดยไม่จำเป็นต้องใช้กล่องเพิ่มเติม มาพร้อมกับดีไซน์หรูหรา มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่ว่าจะติดผนังหรือตั้งบนขาตั้ง เสมือนงานประติมากรรมอันโฉบเฉี่ยวชิ้นเดียวที่ผสานเข้ากับทีวีได้อย่างลงตัวเกือบทุกรุ่น ซึ่งไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทีวีใหม่ และยังซ่อนสายเคเบิล ทำให้ลำโพงมีความกลมกลืนไปกับการตกแต่งภายในบ้าน เข้ากับห้องทุกห้องได้อย่างง่ายดาย และยังมีอินเตอร์เฟซหน้าจอที่สามารถปรับได้อย่างสวยงาม ซึ่งจะช่วยให้การรับชมภาพยนต์ของทุกคนนั้นสนุกเต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ “Beosound Theatre A NEW VISION FOR SOUND” ยังถูกออกแบบมาให้แยกส่วนกัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับลูกค้า พร้อมกันนั้นยังสามารถสตรีมเพลงที่คุณชื่นชอบได้อย่างราบรื่นผ่าน Beolink, Chromecast, Spotify Connect และ Airplay ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ล้ำสมัย เพื่อให้คุณสามารถรับชมภาพยนตร์ในบ้านในรูปแบบใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง โดยสินค้ารุ่นใหม่นี้มีทั้งหมด 3 ขนาด ได้แก่ 55 นิ้ว, 65 นิ้ว และ 77 นิ้ว ซึ่งจะวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในราคาเริ่มต้น 308,000 บาท ณ Bang & Olufsen Store ทุกสาขาทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า สุดยอดซาวด์บาร์รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ จะได้รับผลการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเหมือนที่ผ่านมา โดยเรายังมีแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2022 นี้อย่างต่อเนื่อง ผ่านสินค้าอื่น ๆ ในเครือที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามที่ตั้งไว้ ซึ่งคาดว่าจะสร้างยอดขายรวมในปี 2565 ราว 200 – 250 ล้านบาท” นายทรงพล กล่าว