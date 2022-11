META ผนึกธุรกิจพลังงาน-สินเชื่อ ดันผลงานโต

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงสาระสำคัญของภาพรวมผลประกอบการในไตรมาสนี้ว่า “เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 สำหรับงวด 3 เดือนแล้ว บริษัทฯ มีการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 7.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น 100% ซึ่งนับว่าเป็นอัตราการเติบโตของบริษัทฯ ที่กำลังก้าวกระโดดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ รายได้หลักดังกล่าวมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้งานรับเหมาโรงไฟฟ้ามินบู ณ ประเทศพม่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมด้านงานก่อสร้างในเฟสที่ 2 และคาดว่าจะสามารถจำหน่ายไฟได้ภายในปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566”นอกจากนี้ นายศุภทัต จินดาวนิช กรรมการบริหาร ยังกล่าวเสริมถึงธุรกิจ Non Bank อีกว่า “รายได้อีกทางยังมาจากธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าง ‘Pico เงินด่วน’ ที่บริษัทฯ เริ่มขยายไลน์ธุรกิจด้านการเงินตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2564 ด้วยเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นโฮลดิ้ง คอมพานีด้านการเงินที่สามารถให้บริการครบวงจรในอนาคต” โดย นายศุภทัต เผยถึงแผนการดำเนินงานของธุรกิจ Non Bank ว่าขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการผนึกกำลังกับบริษัทด้าน AI Technology อย่างบริษัท ทรานส์ฟิน เมชั่นนอล จำกัด หรือ ‘TFM’ ที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ไม่เพียงแต่จะนำมาใช้ร่วมกับธุรกิจ Pico Finance ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถประยุกต์ใช้กับธุรกิจ Non Bank ประเภทอื่นๆ ได้อย่างครอบคลุมอีกด้วย ทั้งนี้ เพื่อผลักดันเป้าหมายสำคัญของ META ในการเป็นธุรกิจบริหารเงินกู้แบบครบวงจร” นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแย้มข่าวดีอีกด้วยว่า ธุรกิจการเงินในเครือจะสามารถทำกำไร 8 หลักได้ตามเป้าที่กำหนดในปลายปีนี้อย่างแน่นอนธุรกิจ Pico เงินด่วน ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และอยู่ในระหว่างขยายใบอนุญาตประกอบกิจการในบางพื้นที่เศรษฐกิจเพิ่มเติม หลังได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายในการปรับแผนธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลให้มีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้นเพื่อรองรับลูกค้าที่หลากหลายจากทุกกลุ่มอาชีพอีกด้วย