"ริท เดอะสตาร์" แซะ "โตโน่" ว่าย 10 รอบหมอก็ไม่หายเหนื่อย ด้านเพจดังแนะไม่ช่วยก็อยู่เฉยๆ

ผู้จัดงานแจงรอบสอง ดรามา “โตโน่” เอกสาร 33 รายการหลุด ไม่ได้เป็นภาระใคร ยอดบริจาคทะลุ 5 ล้าน

กรณี “โตโน่ ภาคิน คำวิลัยศักดิ์” เตรียมว่ายน้ำข้ามโขง ภายใต้ชื่อโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้