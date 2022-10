ผู้จัดงานแจงรอบสอง ดรามา “โตโน่” เอกสาร 33 รายการหลุด ไม่ได้เป็นภาระใคร ยอดบริจาคทะลุ 5 ล้าน

กรณีเตรียมว่ายน้ำข้ามโขง ภายใต้ชื่อโครงการระดมทุนช่วยเหลืออุปกรณ์การแพทย์ รพ.ไทย - รพ. ลาว วันที่ 22 ต.ค. นี้ ซึ่งล่าสุดวันนี้ (18 ต.ค.) ก็มีกระแสดรามาต่อเนื่อง เหตุมีการเผยแพร่เอกสารขอสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งจังหวัดถึง 33 รายการ จนมีการตั้งคำถามไปถึงออแกไนซ์ว่างบที่ใช้จัดงาน เอามาจากไหน จี้ให้ช่วยชี้แจงล่าสุดผู้จัดกิจกรรม ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมชี้แจงความจริงในส่วนนี้ ขณะที่ผู้จัดการของโตโน่ก็ได้นำข้อความไปบอกต่อคนที่สงสัย“เรื่องเล่าถึงโตโน่ 2”มาอีกหนึ่งประเด็นร้อน..ที่ทุกคนกำลังติดตามกับกระแสการเผยแพร่เอกสารการสนับสนุนการจัดงาน One Man And The River ของทางจังหวัดนครพนมที่มีหลายหน่วยงานได้ให้การสนับสนุนในส่วนต่างๆ อาทิ เต็นท์ เก้าอี้ อาหาร เวที เครื่องเสียง ฯลฯ บางคนเกิดคำถามอีกว่าไปกวนเขาทำไม...เรื่องนี้ขออนุญาตชี้แจงดังนี้ครับ1. เอกสารที่เผยแพร่ออกไปเป็นเอกสารชุดแรกๆ ที่เราได้เข้าไปพูดคุยกับจังหวัดนครพนม เพื่อหารือความร่วมมือร่วมกันว่าหน่วยงานไหนสามารถสนับสนุนอะไรบ้าง ซึ่งเรารู้สึกขอบคุณและดีใจมากๆ ที่เห็นหลายๆ หน่วยงานมาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อนครพนมและท่าแขกในครั้งนี้ หลายภาคส่วนได้ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ที่ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ทางหน่วยงานมีอยู่แล้ว นำมาช่วยเหลือกันตามกำลังที่มี บรรยากาศของการเตรียมงานเต็มไปด้วยความยินดีที่จะช่วยกันเพื่อให้กิจกรรมในวันที่ 22 ตุลาคม ออกมาอย่างดีที่สุด การจัดงานทุกอย่างเป็นไปภายใต้ความเหมาะสม2. มันไม่ได้มีแค่นั้น..ยังมีส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นอีกพอสมควร ส่วนไหนที่ขาด ต้องการเพิ่มเติม ผมอยากบอกทุกท่านตรงนี้เลย..ว่าทางทีมน้องโตโน่เป็นผู้จัดหามาลงด้วยตนเองครับ เราไม่ได้ไปเป็นภาระใคร อันไหนท่านช่วยเราก็ขอบคุณ อันไหนไม่มีเราก็นำไป เพราะเจตนาเราคือไปทำเพื่อการ “ให้” เป็นเป้าหมายสำคัญเราเข้าใจในทุกคำถามที่เกิดขึ้น และอยากให้ทุกท่านทำความเข้าใจตามคำตอบเบื้องต้น โครงการดีๆ แบบนี้เราทำคนเดียวไม่ได้...แต่เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วน ซึ่งตอนนี้ยอดเงินบริจาคทะลุ 5 ล้านบาทแล้วขอบคุณทุกฝ่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เราจะได้สร้างสิ่งดีๆ เพื่อสองโรงพยาบาลร่วมกันครับ พบกันวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ที่ริมแม่น้ำโขง มาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วทุกท่านจะหมดคำถามครับ...