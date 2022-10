เซียนพระดังพูดถึง "โตโน่" ปมดรามาว่ายน้ำข้ามโขง

จากกรณีที่ "โตโน่" ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักแสดง-นักร้องชื่อดัง เตรียมจัดกิจกรรม One Man and The River "หนึ่งคนว่าย หลายคนให้" โดยมีวัตถุประสงค์และขั้นตอนเพื่อระดมทุนบริจาค จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลแขวงคำม่วน สปป. ลาว ด้วยการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ไปยัง วัดพระธาตุศรีโคตรบอง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป. ลาว ระยะทางว่ายน้ำที่ 5.95 กม. ก่อนที่จะว่ายน้ำกลับสู่ ลานพญาศรีสัตตนาคราช อีกครั้ง โดยเริ่มจากหาดบ้านนาเมือง แขวงคำม่วน สปป. ลาว โดยจุดที่เริ่มว่ายน้ำกลับจากหาดบ้านนาเมือง ระยะทาง 2.5 กม. โดยประมาณ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเตรียมจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นการพยายามทำกิจกรรมที่สมควรได้รับคำชื่นชม ทว่ามีกระแสในโลกออนไลน์ ระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสร้างภาระให้ทีมแพทย์-พยาบาล ต้องมาดูแลตัวซูเปอร์สตาร์คนดัง รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย พร้อมกับมีการชี้แนะให้ "โตโน่" ว่าควรใช้ความถนัดของตัวเองในเรื่องการร้องเพลงเพื่อหาเงินบริจาคมากกว่าขณะที่เซียนพระดังระดับประเทศอย่าง "บอย ท่าพระจันทร์" ได้โพสต์เฟซบุ็กส่วนตัวถึงซูเปอร์สตาร์รายนี้ว่า#ส่วนตัวผม เคยเจอกับ โตโน่ 4ครั้ง ในแต่ละครั้งเจอกัน ที่สนามบอล ทักทาย กัน เตะบอลเสร็จแยกย้าย ต่างคนต่างกลับแต่ทุกที่ได้เล่นบอล มีความสุขทุกครั้ง เพราะทีมบอลของโตโน่ และทีมผม พลัดกันแพ้~ชนะ#และเวลาที่อยู่ในสนาม ตัวผมเอง เป็นคนชอบสังเกต คนที่มาเตะบอล กีฬา จะบอกถึงนิสัย(สันดาน ว่าดีจริงหรือเสแสร้ง) แต่ ส่วนโตโน่ เขาแสดงออกถึงสปิริต ในการเล่นบอล ไม่โวยวายลูกทีม ช่วยกันเล่น ถึงแม้จะแพ้ ก็มีรอยยิ้ม🥳#วันนี้เพิ่งได้ดูข่าว ของโตโน่ ว่ามีคนดราม่า ด่าเขาเยอะมากๆ (ซึ่งผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับ)#ผมเองก็ไม่อยากให้ ใครมาโยงเรื่องการเมือง (ผมไม่ชอบเรื่องนี้ เรามองกันที่ วัตถุประสงค์ในการทำความดี จะดีกว่านะครับ และเข้าใจ ว่าทุกคนเป็นห่วง กลัวเขาจะเจ็บหรือตาย ในการว่ายน้ำ ข้ามแม่น้ำโขง แต่ในเมื่อเขาตัดสินใจแล้ว เราควรจะเป็นกำลังใจ ให้กันดีกว่า ไม่ใช่หรือครับ)#แทนที่ทุกคนจะด่า ว่าเขา ผมเอง เข้าใจ โตโน่ นะครับ#เวลาเขามุ่งมั่น เขาก็จะพยายาม ทำให้ได้ ให้ ดี เขาทำเพื่อ คนอื่น ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง อันนี้ ผมเข้าใจเขานะครับ#ปล. บทความนี้ อาจจะไม่ถูกใจคนที่ด่าโตโน่ แต่อยากให้ มองด้วยใจเป็นกลาง เขาทำเพื่อคนอื่นไม่ใช่ตัวเอง ครับ ผมรู้ ว่าถ้าผมโพสต์ ผมคงโดนด่าด้วย (แต่ผมเชื่อว่า การทำความดีโดยไม่ได้หวังอะไร มันคู่ควรที่จะได้รับความชื่นชม ไม่ใช่ ซ้ำเติม นะครับ)#ปล. อย่าโยงเป็นเรื่องการเมืองนะครับ#งานนี้ ผมร่วมบริจาค 100,000บาท